2 ответов на ПРЕДЛОЖЕНИЕ С УГРОЗАМИ?!

Внимательно посмотрите это письмо. Почему его никто не подписал? Никто не хочет брать на себя ответственность?! Или?



С середины мая газовики начали активно отрезать от поставки голубого топлива тех жителей многоквартирных домов, у которых нет договоров на техническое обслуживание газового оборудования. Как сообщили в ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород», эта участь уже постигла собственников нескольких многоэтажек в Канавинском и Нижегородском районах. И если жители не начнут заключать договоры на техобслуживание, то отключения продолжатся и в других районах города.

— Если нет договора на обслуживание внутриквартирного газового оборудования, тогда мы идем к вам, —прокомментировал вероятность дальнейших отключений нерадивых нижегородцев от газа советник генерального директора ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» Илья Вознесенский.

Он отметил, что жителей лишают поставки голубого топлива, отрезая в квартире трубу и делая заглушку, вполне законно. Как говорится в статье 80 постановления правительства России № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования», исполнитель вправе приостановить подачу газа при отсутствии договора о техническом обслуживании и ремонте внутриквартирного газового оборудования.

Однако перед тем, как войти в квартиру, газовики обязаны предупредить жильцов. Так, статья 81 постановления № 410 свидетельствует, что «до приостановления подачи газа в соответствии с пунктом 80 настоящих Правил исполнитель обязан направить заказчику 2 уведомления о предстоящем приостановлении подачи газа и его причинах. Приостановление подачи газа осуществляется не ранее чем через 40 дней после направления 1-го уведомления и не ранее чем через 20 дней после направления 2-го уведомления».

Так ли поступили сотрудники ОАО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород», где и было принято решение о приостановке подачи газа 47 собственникам жилых помещений, решать отрезанным от газа жителям.

Возникает другой вопрос, как не остаться без газа? Конечно, можно самостоятельно заключить договор о техническом обслуживании и ремонте внутриквартирного газового оборудования. Законодательство предусматривает, что житель имеет право подписать такой договор с любой специализированной фирмой.

Между тем, как говорят специалисты, если даже 80 процентов жителей дома это сделают, а 20 — нет, то вы никогда не сможете сказать, что находитесь в безопасности. Газ может взорваться у любого из этих 20 процентов жильцов. При этом есть вероятность, что пострадает и ваша квартира. Ведь даже одна квартира может представлять опасность для жителей всей многоэтажки: взрывы и утечки газа происходят в городе регулярно. Только в 2014 году из-за неполадок в газовом оборудовании и системе вентиляции, по информации заместителя директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации Нижнего Новгорода Михаила Игумнова, погибли 232 человека.

Чтобы обезопасить себя и свое имущество, специалисты советуют заключить коллективный, то есть всем домом, договор на обслуживание газового оборудования всего дома с одной компанией. Например, в советское время «Горгаз» не только поставлял коммунальный ресурс, а и обслуживал, ремонтировал газовое оборудование в квартирах жильцов. Сейчас, повторимся, договор на техническое обслуживание и ремонт внутриквартирного и внутридомового газового оборудования собственники дома могут заключать с любой специализированной организацией.

Однако, как отмечают в Национальной ассоциации организаций ЖКХ, куда входят домоуправляющие компании Советского, Канавинского, Ленинского, Московского и Нижегородского районов, сейчас есть договоренность о заключении договоров на обслуживание газового оборудования с дочкой «Газпрома» — ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород. В их рамках жителям квартир придется заплатить: при наличии только 1 плиты — 32 рубля в месяц, а при наличии еще и колонки — 74 рубля ежемесячно. И это, как говорят в Национальной ассоциации организаций ЖКХ, льготная цена, учитывающая скидку, которую жителям домов, обслуживаемых ДУКами вышеназванных районов, предоставляет ресурсоснабжающая организация. При этом поставщики коммунального ресурса планируют посещать жителей 1 раз в три года. Список минимальных работ, который они должны будут производить по договору обслуживания, можно найти в приложении к постановлению № 410.

А чтобы заключить коллективный договор на техническое обслуживание газового оборудования от всего дома, необходимо провести общее собрание, на котором решить, что договор о техническом обслуживании и ремонте внутриквартирного газового оборудования подписывается «управляющей организацией в интересах каждого из собственников помещений в многоквартирном доме, проголосовавших за такое решение».

По словам заместителя генерального директора Национальной ассоциации организаций ЖКХИрины Обуховой, в настоящее время сформирован пакет документов, который поможет собственникам провести общее собрание и собрать большинство, то есть 51% голосов.

Однако по своей инициативе домоуправляющая компания провести общее собрание не может, поэтому в доме должен найтись инициатор, который бы пришел в центр по обслуживанию населения или в домоуправляющую компанию, обслуживающую этот дом, и написал заявление на заключение договора о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования. После этого собственнику дома выдадут пакет документов и попросят помочь организовать общее собрание или хотя бы выступить на нем и объяснить, зачем нужен договор на техобслуживание газового оборудования и почему его нужно заключить.

Организовывать общее собрание, если собственнику некогда, самостоятельно не придется, этим займутся сотрудники домоуправляющей организации, заверила Ирина Обухова. А если большинство голосов жителей удастся собрать, то вопрос с заключением договора на техобслуживание будет решен.

— Домоуправляющая компания не получает от данного договора никаких дивидендов, — сообщили в Национальной ассоциации организаций ЖКХ. — Мы это делаем просто потому, что вынуждены отвечать за все общедомовое имущество жителей. И если произойдет взрыв, то штрафовать будут в первую очередь нас.

Подготовила Светлана Муратова

Еженедельная городская газета «День города. Нижний Новгород

Позиция начальника Шатковской эксплуатационной газовой службы ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» филиал в г. Арзамас В. КАЛУГИНА

— Договора заключаются со специализированными организациями. При заключении с абонентами договоров на оказание услуг по техническому обслуживанию и аварийно-диспетчерскому обеспечению наружных газопроводов, газового оборудования индивидуального жилого дома, ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» руководствуется такими нормативно-правовыми документами, как Постановление Правительства № 549 от 21. 07. 2008 года, Стандарт отрасли ОСТ 153-39.3-051-2003 года и др. Стоимость услуг по договору определена на основании прейскуранта цен на услуги ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород», утвержденного приказом генерального директора. Для каждого потребителя она своя. Это зависит от многих факторов, в частности, воздушный или подземный газопровод подходит к дому, сколько и какое газовое оборудование установлено в доме и т. д. Предметом договора является техническое обслуживание и аварийно-диспетчерское обеспечение газопроводов и внутридомового газового оборудования. — Говорят, что теперь такие договора нужно заключать и жителям многоквартирных домов. Так ли это? — В многоквартирных жилых домах договора от имени жильцов заключались с ООО «ДУК Шатки». С марта 2014 года управляющей компанией договора заключены без газового оборудования, только места общего пользования, а это до крана на отпуске к газовому прибору. При заключении договоров на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования в многоквартирных жилых домах оплата будет выставляться только 1 раз в 3 года, и в том году, когда, согласно графику, будет проводиться техническое обслуживание. По всем возникающим вопросам звонить по телефону 4-27-70. — Будут ли наказываться потребители газа, не заключившие договора? — Сейчас во все сельские и поселковые администрации мы разослали списки тех, кто еще не заключил договора, и надеемся, что с населением поработают. Так как в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июля 2008 года № 549 «О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан» п. 45 «Поставщик газа вправе в одностороннем порядке приостанавливать обязательства по поставке газа с предварительным письменным уведомлением абонента в следующих случаях»: (подпункт – е) «Отсутствие у абонента договора о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерском обеспечении, заключенного со специализированной организацией». После разговора с В. И. Калугиным я проверила свои квитанции об оплате за потребленный газ и нашла несколько предупреждений работников газовой службы о том, что в случае незаключения договоров газ могут отключить (в частности, в квитанции за октябрь 2013 года, июнь и июль 2012 года). Так что получается, что уведомление о возможности отключения газа нами уже получено, а потому, если нет договора, газовики вправе прийти и отрезать газ. Как мне удалось выяснить, его подключение в дальнейшем обойдется в 5 – 6 тысяч рублей. Так что, пожалуй, с заключением договоров стоит поторопиться. Как мне удалось выяснить, только в Шатках и Покровке у более 730 домовладений договоров до сих пор нет.

Подготовила Т. БЫКОВА.

www.shatki.ru

Пока верстался номер, главный редактор «АВ» Александр Андронюк переслал письмо с предупреждением в пресс службу УФАС по Нижегородской области, И уже 13 октября был получен ответ.

«Хотя сами жители Арзамаса не жаловались в Нижегородское УФАС России по данному поводу, жители Нижнего Новгорода направляли к нам подобного рода обращения.

Однако специалисты отдела контроля естественных монополий не усмотрели в данном предупреждении ОАО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» признаков нарушения действующего законодательства.»

Как же поступать в подобной ситуации? Следите за нашими публикациями.

Материал подготовил Арсений Холмский

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