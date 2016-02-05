Один ответ на ВАНГА: НА ГРАНИ ВЕРЫ И СОМНЕНИЯ

Большинство уникальных людей, получающих информацию из космоса, не понимают истоков этой информации. Знаменитый Вольф Мессинг предлагал АНСССР финансы на исследование своего феномена. Активно занималась наукой Джуна, хотя космических истоков так и не поняла. 29 лет (с 1967 г. по 1996 г.) научным сотрудником проработала великая болгарская ясновидящая и пророчица Ванга.

Ванга много говорила о будущем человечества. Предсказывала судьбы целых народов, великих и простых людей. Она точно предсказала кончину И. В. Сталина, за что немного посидела в тюрьме. Её посещали главы государств, писатели, поэты, режиссеры и даже военные специальных служб. Миллионам людей Ванга помогла избавиться от различных болезней. В последние годы о ней снимают документальные фильмы, а в интернете обсуждают её феномен. Ванга пророчила России большое будущее и говорила, что из России «Скоро придет в мир древнейшее учение».

В 1996 г. Ванга ушла из биологической жизни Земли (31.01.1911 – 11.08.1996 г.), а проблемы научного познания ясновидения остались. Безусловно, Ванга поняла истоки своего божественного дара и её поразили открывшиеся истины, но она боялась говорить о них своему окружению (родным, близким, научным работникам, представителям власти и духовенству). И эта боязнь была вполне обоснованной, т.к. ещё при жизни её начали обвинять в связи с «тёмными силами». На протяжении тысячелетий таких людей как Ванга, Мессинг, Джуна, Кашпировский, Чумак и многих других просто уничтожали. Апологеты иудейско-христианского учения и сейчас не празднуют экстрасенсов, ясновидящих и прорицателей. Вангу так характеризуют официальные христианские священнослужители:

Священник Дионисий Свечников: «Церковь отрицательно относится к деятельности Ванги. Ванга никогда не имела ничего общего с Богом (?), а ее предсказания не имели ничего общего с Божественными откровениями».

Иеромонах Иов (Гумеров): «Из опытов Ванги и её высказываний видно, что она была близка к таким теософам как Е. Блаватская и Н. Рерих. Известно, что Архиерейский Собор 2000 года отлучил Н. Рериха, Е. Блаватскую и др. от Церкви…».

Иеромонах Виссарион, автор книги “Петр Дынов и Ванга – пророки и предтечи антихриста”: «Ванга имела много богословских заблуждений. Она говорила о перерождении, об учении Рериха “Агни йога”, которое официально отреченно Церковью. Она говорила, что Дынов святой. А он объявлен самоотлучившимся от Церкви человеком, еретиком, опасным лжеучителем. Она говорила о фатализме, о метемпсихозе (переходе человеческой души из одного тела в другое). По ее мнению, Христос не имеет фигуры, а известно, что Христос принял человеческую плоть. Т.е. она искажает веру из-за общения с духами».

Протоиерей Олег Стеняев: «Ни о каком православии Ванги говорить не приходится. Что касается того, что в храм Ванги идут люди, то я видел иконостас этого храма – это совершенно неправославный храм, а иконы в его иконостасе никакого отношения к православным канонам не имеют».

Александр Дворкин, зав.кафедрой сектоведения ПСТГУ: «Ванга была колдуньей, контактировала с темными силами». «Церковь относится к ней отрицательно».

Высказывания всех вышеуказанных священнослужителей о Ванге полностью соответствуют иудейско-христианскому учению. Однако, все эти священнослужители, на мой взгляд, невнимательно изучали Библию и не увидели в ней главного:

1) Бог Отец, ЯХВЕ, наставлял евреев: «14. Не следуйте иным богам, богам тех народов, которые будут вокруг вас; (Второзаконие, гл. 6). Верил Всевышний, что есть во Вселенной кроме Него иные боги;

2) Бог Сын, Иисус Христос, наставлял апостолов: «34. Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч; 35. Ибо Я пришел разделить человека с отцем его, и дочь с матерью ее, и невестку со све­кровью её» (От Матфея, гл.10); «49.Огонь пришёл Я низвесть на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся ! ; (От Луки, гл.12);

3) Апостол Павел пояснил римлянам, для чего Мудрые иудеи создали христианство: чтобы «…покорять вере все народы,…» (Послание Римлянам, гл.1).

4) Мудрейший иудейский Пророк Исайя, который создал для всех авторов «Нового Завета» единый библейский сценарий, показал, что произойдёт с язычниками, когда они откажутся от своих генетических Богов: «11.Поникнут гордые взгляды человека, и высокое людское унизится; …17.И падёт величие человеческое, и высокое людское унизится;» (Книга Пророка Иссаи, гл.2).

Как видно, знали мудрые иудейские пророки, что со временем будет происходить с их супостатами (язычниками разных народов), которые отказались от своих генетических Богов. Однако, они не знали, что делать с их Богами, о которых говорил Господь Бог, ЯХВЕ. И тогда, мудрые иудеи придумали для новозаветных верующих бездоказательные «страшилки» в виде «тёмных сил» из антихристов, лжепророков, духов, бесов, ведьм, оборотней, экстрасенсов, ясновидящих и прорицателей. Отступников от иудейско-христианского новозаветного учения обвиняли в связи с «тёмными силами» и предавали анафеме (проклятию), а это означало смерть через сожжение, поражение «осиновым колом» или другой ликвидацией.

Поэтому Ванга решила не говорить, а на деле показать свою связь с космическим миром. С 6 апреля 1941 года она видела образ Храма славянской религиозной культуры. В 30 лет Ванга получила Знамения и дар ясновиденья в пространстве и во времени из Славянской Галактики РОДоцентризма. И с 30 лет Ванга осознала свою принадлежность к СЛАВЯНСТВУ, т.е к религии своих праРОДителей (пращуров). И только через 53 года, в 1994 году на средства Ванги по проекту болгарского архитектора Светлина Русева в селе Рупите была построена часовня Святой Параскевы. Часовня не была освящена Болгарской Православной Церковью, поэтому про здание просто говорят «храм», не уточняя его принадлежность.

Мне кажется, из прямого общения с Богами Ванга узнала, что Галактика Славянских Богов в Центре Вселенной состоит из 7 Богов и Богинь, а также их спутников – ангелов. Боги в Славянской Галактике – это Одушевлённые Звёзды и Ванга их видела. Славянские Боги позволяют людям изображать свои человекоподобные лики. Как виделись Ванге человекоподобные лики Богов РОДоцентризма, так художник Светелин Росев их и изобразил. На иконостасе 6 божественных ликов и возвышающийся над ними портрет Ванги. Многих критиков Храма возмущают не только славянские божественные лики, но и возвышающийся над ними портрет Ванги. Таким размещением в Храме Божественных ликов Ванга хотела показать то, о чём боялась сказать вслух:

Всеобщий Господь РОД Душой находится с ней, поэтому её портрет в Храме размещается над другими божественными ликами Всеобщий Господь РОД – творец приРОДы, наРОДа и РОДины.

III. Всеобщий Господь РОД наделил её даром прорицания и ясновиденья.

Всеобщий Господь РОД даёт ей возможность общаться с душами, живущих в Божественной Галактике РОДоцентризма. Всеобщий Господь РОД дал ей прозрение в пространстве и во времени. Всеобщий Господь РОД часто наделяет Вангу голосами, видимых ею ликов.

VII. Для прихожан Храма, Ванга является представителем Всеобщего Господа РОДа на Земле.

Ванга говорила открыто только о единстве со своим славянским храмом. Надо помнить, что Ванга всегда официально считалась крещённой этноязыковой славянкой. Она с младенчества была воспитана иудейско-христианским общеязыческим учением и с младенчества молилась перед иконой Иисуса Христа. Изменить в себе зомбирующее человека вероучение крайне сложно. Ванге всегда приходилось мучиться между приобретёнными иудейско-христианскими знаниями и информацией из космоса. Ванге всегда приходилось мучиться между своей принадлежностью к ХРИСТИАНСТВУ и к СЛАВЯНСТВУ. Ванга очень часто поступала и как ХРИСТИАНКА и как СЛАВЯНКА. Кроме того, как мне кажется, для Ванги было не столько сложно изменить в себе, заложенное окружающей средой, вероучение, сколько сложно было изменить отношение к себе окружающей религиозной среды. Мудрые иудейские творцы загодя побеспокоились об этом, создав иллюзии о «духах» и о «тёмных силах». Противостоять обвинению в связи с «тёмными силами» невозможно, т.к. всё это протекает на уровне словесной демагогии. А народная мудрость гласит: «прав не тот кто прав, а у кого больше прав». Поэтому Ванга очень осторожно и часто двусмысленно толковала свои космические виденья, а последние годы вообще боялась упасть в транс и раскрыть их истины. Осторожное толкование Вангой своих космических видений осложняет современное толкование её пророчеств.

Рассмотрим важнейшие высказывания Ванги:

«Бог существует, но у него нет плоти. Это огненный шар, на который больно смотреть из-за ослепительного сияния. Только свет — и ничего больше»

(http://www.edgarcaysi.narod.ru/vanga_oboge_ivere.html).

В данном случае, я думаю, Ванга раскрывает космическую информацию, полученную от Всеобщего Господа РОДа, о реальном мироустройстве, как оно понимается в славянстве. Ванга говорит о славянском представлении о Боге РОДе и о Галактике РОДоцентризма, которую символизирует Звезда ЯН. В библейских учениях иудаизма и христианства ничего подобного нет. Создатель иудаизма – Пророк Моисей вообще желал в тайне держать имя еврейского бога ЯХВЕ, чтобы к Нему не «прилеплялись» другие народы. И всё было бы хорошо, если бы иудеи через много столетий не создали общеязыческую религию – христианство, в которой бог остался без имени для подавляющего большинства верующих христиан. Бог без имени, как и человек без имени – это унизительно-оскорбительный объект. В социальном обществе так оскорбительно (без имени) обращаются только к лакею. Например, эй человек подай пепельницу (или что-либо другое).

журналисту К.К., который взял у нее интервью еще в 1983 году, на вопрос — видела ли она Иисуса Христа, Ванга ответила так: «Да, видела. Но он вовсе не такой, как изображен на иконах. Христос — огромный огненный шар, на который невозможно смотреть, настолько он ярко светел. Только свет, ничего другого. Если кто-нибудь скажет тебе, что видел Бога, и был он подобен внешне человеку, знай, тут скрыта неправда» (http://www.edgarcaysi.narod.ru/vanga_oboge_ivere.html).

В данном случае Ванга слукавила. Она не видела Иисуса Христа ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем времени. И это была боль её непонимания иудейско-христианского общеязыческого учения, но она не могла сказать об этом журналисту. Иеромонах Виссарион прав, обвиняя Вангу в искажении веры при отрицании принятия Христом человеческой плоти. Ответ Ванги журналисту искажал как славянскую, так и христианскую веры.

III. «Скоро придет в мир древнейшее учение». «Новый человек под знаком Нового Учения явится из России». Все религии упадут. Останется лишь одно: Учение Белого Братства. Как белый цветок, покроет оно Землю, и благодаря этому люди спасутся». «Это Новое Учение, говорила она, но построенное на основах старого. Старое здесь можно сравнить с корнями, а новое как цветок, распустившийся на солнце».

(http://www.edgarcaysi.narod.ru/vanga_obudushem.html).

Я полагаю, что в данных отдельных фразах Ванги сосредоточены рассуждения о приходе в мир древнейшего учения – религиозной культуры СЛАВЯНСТВА. Старой основой в этом Новом Учении является представление о Богах РОДоцентризма и их божественных истинах. Новым, «…распустившимся на солнце цветком…», является современное миропонимание РОДоцентризма и порядок служения Господу священниками и верующими в обновлённых храмах. Примером чему с 1994 года была сама Ванга и её Храм. Обновление или возрождение старого учения СЛАВЯНСТВА и превращение его в новый цветущий цветок – это болезненный и длительный процесс, но он уже начался в храме Ванги. Многие православные священники душой с Новым Учением, т.к. в них течёт славянская кровь. В храме Ванги молятся славяне и христиане; в нём несут службу, как славянские, так и христианские священники. Новое Учение приходит в наш мир с наступлением эры Водолея, эры очищения знаний от сознательных и бессознательных искажений приРОДной истины.

Николай Яцынин, доктор биологических наук, профессор.

25 лет работал в структуре АН КазССР , 20 лет посвятил высшему образованию. Исследовал основы естествознания, экологии и культур религий мира. Обратил внимание общественности на связь Ванги с Богами

РОДоцентризма .

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