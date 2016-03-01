Один ответ на Верховный суд возвращает водительские права – часть четвертая

Четвертая подборка – четыре дела. «Право.ру» публикует очередной обзор решений Верховного суда, вынесенных в пользу водителей, лишенных прав. Невнимательность судей в ходе исследования обстоятельства дела и при составлении судебных актов привели к ошибочным решениям. Коллегия по административным делам Верховного суда РФ их исправила.

«Проглядели» доказательство

В феврале 2014 года Рассказова С., управляющего автомобилем «Рено», остановили сотрудники ДПС в районе поселка Архиповка под Смоленской областью. Полицейские выявили у водителя признаки опьянения: «запах алкоголя изо рта, нарушение речи и поведение, не соответствующее обстановке». Кроме того, Рассказов отказался от освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, не став отрицать, что накануне употреблял спиртное.

Водителя принудительно направили на прохождение медицинского освидетельствования в Смоленский областной наркологический диспансер. По итогам процедуры медики сделали вывод о том, что Рассказов действительно пьян, о чем свидетельствовали следующие клинические признаки: «запах алкоголя изо рта и положительный результат освидетельствования на содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе».

Мировой судья участка № 20 в муниципальном образовании «Рославльский район» Смоленской области признал водителя виновным по ч. 4 ст. 12.8 КоАП и назначил Рассказову в качестве наказания штраф размером в 50 000 руб. и лишил прав на три года.

Водитель попытался обжаловать решение мирового судьи, но Рославльский городской суд Смоленской области в лице Елены Лакеенковой и заместитель председателя Смоленского областного суда Роман Батршин оставили первоначальный акт без изменений.

В Верховном Суде жалоба Рассказова попала к судье Владимиру Меркулову, который, при выяснении всех обстоятельств дела, обнаружил одно несоответствие. Оказывается, в акте медицинского освидетельствования водителя от 14 февраля 2014 года написано, что концентрация абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе у Рассказова составила 0,11 мг/л, то есть меньше допустимого предела в 0,16 мг/л. На данное обстоятельство защитником «нетрезвого» водителя указывалось при рассмотрении дела в предыдущих инстанциях, но суды не обратили на него внимание.

Судья Меркулов жалобу Рассказова удовлетворил, постановив отменить акты нижестоящих инстанций по этому делу и прекратить производство по нему.

Не учли срок давности

Мировой судья Амурской области по Благовещенскому районному участку 30 сентября 2014 года признал Борисова А. виновным по ч. 1 ст. 12.8 КоАП, назначив ему в виде наказания штраф на сумму 30 000 руб. и лишив его права управления транспортными средствами на срок один год и десять месяцев.

В следующей инстанции судья Благовещенского районного суда Амурской области Снежана Куликоварешением от 27 января 2015 года отменила постановление мирового судьи, направив ему дело на новое рассмотрение. Ссылаясь на нормы КоАП, 10 февраля 2015 года мировой судья прекратил производство по делу в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности.

Но в мае 2015 года заместитель председателя Амурского областного суда Павел Белоусов оба предыдущих акта отменил и постановил рассмотреть дело заново районному суду.

Решением судьи Благовещенского районного суда Амурской области Игоря Комогорцева от 10 июня 2015 года постановление мирового судьи от 30 сентября 2014 года было оставлено без изменений. То есть Борисов признан виновным за управление автомобилем в нетрезвом виде и должен быть подвергнут административному наказанию.

Исполняющий обязанности председателя Амурского областного суда Олег Васильев своим Постановлением от 22 июля 2015 года подтвердил решения предыдущих инстанций.

Защитник Борисова – адвокат Цеон С. – обратился с жалобой в Верховный суд, попросив отменить три акта: постановление мирового судьи от 30 сентября 2014 года, решение судьи Благовещенского районного суда Амурской области от 10 июня 2015 года и постановление и. о. председателя Амурского областного суда от 22 июля 2015 года.

Изучив все материалы дела, ВС нашел несколько ошибок в решениях нижестоящих судов. Во-первых, Борисов совершил административное правонарушение 9 февраля 2014 года. А в соответствии с ч. 1 ст. 4.5 КоАП срок давности привлечения к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде составляет один год. Более того, согласно п. 6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП, истечение срока давности является обстоятельством, исключающим производство по делу об административном правонарушении. После указанных сроков вопрос об административной ответственности лица, производство по делу в отношении которого прекращено, обсуждаться не может, потому что это ухудшает положение лица.

Во-вторых, как следует из судебных документов, решение судьи Благовещенского районного суда от 27 января 2015 года было обжаловано лицом, не имевшим на это право в соответствии с положениями КоАП. В данном случае заместитель председателя Амурского областного суда не должен был принимать жалобу и рассматривать ее по существу.

Руководствуясь всем вышеперечисленным, судья Сергей Никифоров жалобу защитника Борисова удовлетворил, а все предыдущие решения по делу отменил.

Ошибка судьи спасла водителя

Сергеева Р. признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.8 КоАП, и подвергли административному наказанию в виде штрафа в размере 30 000 руб. с лишением прав на полтора года. Соответствующее решение вынес мировой судья участка № 125 г. Зима и Зиминского района Иркутской области 11 сентября 2013 года.

Заместитель председателя Иркутского областного суда 13 октября 2015 года постановление мирового судьи отменил, а дело против Сергеева прекратил не только по причине истечения срока давности привлечения к административной ответственности водителя, но и исходя из того, что дело рассмотрено мировым судьей с нарушением правил подсудности. Судья не обнаружил в материалах дела доказательств, подтверждающих полномочия мирового судьи по исполнению обязанностей мирового судьи судебного участка № 59 г. Зима и Зиминского района Иркутской области.

Заместитель Генерального прокурора РФ Сабир Кехлеров обратился в ВС с требованием отменить постановление заместителя председателя Иркутского областного суда и оставить в силе решение мирового судьи.

Как установил ВС, вывод заместителя председателя Иркутского областного суда ошибочен, так как на основании постановления председателя Зиминского городского суда от 9 сентября 2013 года исполнение обязанностей мирового судьи судебного участка № 59 г. Зима и Зиминского района Иркутской области на период с 9 сентября по 20 сентября 2013 года переходит к мировому судье судебного участка № 125.

Но по причине того, что КоАП не содержит нормы, предусматривающей возможность отмены вступившего в законную силу решения по делу об административном правонарушении с ухудшением положения лица, привлекаемого к ответственности, протест Кехлерова можно удовлетворить лишь частично. Судья Владимир Меркулов постановил исключить из решения заместителя председателя Иркутского областного суда вывод о нарушении мировым судьей судебного участка № 125 г. Зима и Зиминского района Иркутской области правил подсудности. В остальной части документ оставлен без изменений.

Противоречия в судебном акте

Сотрудники полиции ОВО города Пензы, дежурившие поздно вечером в мае 2014 года около одного из магазинов, заметили, что недалеко от них остановился автомобиль, за рулем которого находится мужчина нетрезвого вида. Полицейские тут же вызвали экипаж ГИБДД. Приехавший на место инспектор предложил водителю Карчеву И. пройти освидетельствование на состояние опьянения с помощью технического средства. Мужчина согласился. Алкотестер диагностировал у водителя содержание в его организме алкоголя в концентрации 1,24 мг/л при допустимых 0,16 мг/л. После этого Карчев должен был подписать акт освидетельствования, но, исходя из материалов дела, мужчина отказался это сделать и был отправлен на медицинское освидетельствование, на которое он тоже не согласился.

В итоге мировой судья участка № 5 Железнодорожного района г. Пензы Наталья Пронькина 30 июля 2014 года привлекла Карчева к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.26 КоАП – невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Решение было обжаловано защитником Карчева в Железнодорожном районном суде г. Пензы.

Судья Людмила Демина, рассматривавшая дело в апелляции, пришла к выводу, что действия Карчева образуют объективную сторону состава правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.8 КоАП – управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения. Демина своим решением переквалифицировала действия Карчева с ч. 1 ст. 12.26 на ч. 1 ст. 12.8 КоАП и назначила ему наказание в виде административного штрафа на сумму 30 000 руб. с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев.

После этого к и. о. председателя Пензенского областного суда Виктору Трифонову попала жалоба защитника Карчева на указанные выше акты мирового судьи и судьи районного суда. Постановлением от 10 июля 2015 года Трифонов оставил судебные акты предыдущих инстанций без изменения. Только вот обстоятельства, приведенные и. о. председателя Пензенского областного суда в его постановлении, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, так как вводная и резолютивная части акта противоречат его мотивировочной части, кроме того, имеются несоответствия между содержанием описательной и мотивировочной частями.

То есть постановление судьи Трифонова не соответствует ст. 30.18 КоАП и не может быть признано законным. Судья ВС Сергей Никифоров постановил акт, вынесенный судьей в отношении Карчева, отменить, а дело об административном правонарушении вернуть на новое рассмотрение в Пензенский областной суд.

Алексей Малаховский

http://pravo.ru/story/view/126425/?cl=N

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