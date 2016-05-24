Один ответ на частные объявления от 19 мая 2006

ПРОДАЮ

■ Комнату в общежитии, р.п Шатки, ул. Рабочий порядок, д.1. Торг при осмотре. Т.8-908-168-26-11

■ Комнату в общежитии, 18 кв.м, 2 этаж, кирпич, состояние хорошее. Цена 700 тыс.руб Т.8-987-758-27-97.

■ 1-комн. квартиру, р.п.Выездное, в/у, ремонт, 36 кв.м, кухня 11кв.м, лоджия 9 м, погреб. Есть немного земли. Цена 1150 тыс.руб.Т.8-920-014-98-22

** 1-комн. квартиру г. Нижний Новгород. 39 кв.м. 8 этаж. Пластиковые окна, санузел раздельный,состояние хорошее. Т. 8-951-904-23-52

■ 1-комн.квартиру, ул. Парковая, д. 18/1, 35 кв.м, кухня 7 кв.м., хороший ремонт, натяжные потолки, пл. окна. Цена 1550 тыс.руб. Т.8-952-788- 51-26

■ 1-комн. квартиру, ул. Володарского, кирпич, 4 этаж, 35,4 кв.м., все удобства, состояние жилое, балкон застеклен. Цена 1630 тыс. руб. Т.8-920-047-58-51

■ 1-комн. квартиру, ул. Володарского, 28 кв.м, все удобства, 2/2, кирпич. Цена 1050 тыс.руб.Т.8-987-758-27-97.

■ 1-комн. квартиру, 11 мик-он, 34 кв.м, 4\5, панель, состояние жилое. Цена1750 тыс.руб.Т.8-920-014-98-22.

■1-комн. квартиру, ул. Коммунистов, 1/2, кирпич, 26 кв.м,газ, вода, ц/канализация, санузел, немного земли. Цена 950 тыс. рублей. Т.8-987-758-27-97

■ 1-комн. квартиру, ул. Парковая, 2 этаж, полностью с ремонтом, или меняю на 3-х комн.кв-ру на 408 км. Т.8-987-758-27-97.

■ 1-комн. квартиру, в/у, 33,7 кв.м, п. Высокая гора, кирпич, 2 этаж, отличное состояние, сарай, земля. Т. 8-920-040-69-40

■ Или меняю на 2-комн. квартиру земельный участок в п. Ясная Поляна, 33 сотки, имеется баня, недостроенный дом 10х12м, свет, забор. Т. 8-910-880-71-38

** 2-комн. квартиру , 41 кв.м, ул. Калинина, д.38, кирпич, 4/5, средний ремонт, балкон застеклен, с/у раздельный. Цена 1600 тыс.руб Т. 8-908-239-73-55

■ 2-комн квартиру в Щедровке, в/у, 50 кв.м., новострой, 3/3, ремонт, и/о. Цена 1050 тыс.руб. Торг. Т. 8-920-014-98-22

■ 2-комн. квартиру, п.Ломовка, 2/3, 50 кв.м, с/у раздельный, балкон застеклен, металлическая дверь, состояние хорошее. Цена 995 тыс.руб. Т. 8-920-079-78-49

■ 2-комн. квартиру в г. Лукоянове. Т. 8-910-884-74-07.

■ 2-комн. квартиру с и/о (газ,котел), 55 кв.м, комнаты изолированы,1/3 эт. нового дома. Цена 1200 тыс .руб. Т. 8-952-457-33-79

■2-комн. квартиру, с.Кичанзино, 50 кв. метров, 1/1, кирпич, и/о, сан/узел совмещен, комнаты изолированы, еАсть сарай, земля. Цена 1550 тыс.руб. Т.8-920-014-98-22.

■ 2-комн.квартиру, ул.К.Маркса, все удобства, комнаты изолированы, 36 кв.м,есть сарай, немного земли, полуцоколь. Цена 1250 тыс.руб. Т.8-920-014-98-22.

■ 2-комн. квартиру, ул. Нижегородская, 2/5, 41 кв.м, комнаты изолированы, сан.узел разделен, кап. ремонт, 3 счетчика, кух.гарнитур, собственник. Недорого. Т. 6-76-23, 8-962-508-23-29.

■ 2-комн. квартиру, 46 кв.м., комнаты изолированы, газ, АГВ, канализация, сарай, земля. В г. Лукоянове.Т.8-950-612-72-53.

■ 2-комн. квартиру, п. Высокая гора, все удобства, есть земля, гараж, недорого. Т.8-987-758-27-97.

■ 2-комн.квартиру, новострой на ул.Шер, в квартире никто не живет, 4 этаж, состояние отличное, встроенный шкаф в прихожей,кладовка, встроенный кухонный гарнитур. Цена 3600 тыс.рублей., Т.8-987-758-27-97

■ 2-комн. квартиру, г. Перевоз, ул. Сельхозтехника, в/у, АГВ, санузел раздельный, комнаты изолированы, есть сарай, земля. Цена 800 тыс.руб.Т.8-920-758-27-97.

■ 2-комн.квартиру, ул.Кирова, 28 кв.м, газ, вода, кан-я местная,1 этаж, состояние жилое, есть подвал, сарай ,земля. Цена1050 тыс.руб.Т.8-998-758-27-97.

■ 2 комн. квартиру, с.Ореховец, Дивеевский район, 2 этаж, 43 кв.м, комнаты изолированы, и/отопление, в/удобства, 20 км от Арзамаса.Цена 600 тыс.руб. Торг на месте.Т. 8-987-758-27-97.

■ 2- комн. квартиру в п.Высокая гора, 47 кв.м, комнаты изолир., ср.этаж, кухня 10 кв.м. Цена 1650 тыс. руб. Т.8-987-758-27-97.

■ 2-комн. кв-ру, ул.Кирова, комнаты изолированы, кухня, прихожая, состояние хорошее, газ, АГВ, вода, м/канализация, есть сарай, подвал, земля. Цена 1150 тыс.руб. Т.8-987-758-27-97.

■ 2-комн. квартиру, ул. Красноармейская, 1 этаж, кирпич, 30 кв. м, газ, вода, ц/к, земля, есть место для пристроя. Цена 1100 тыс. руб. Т. 8-920-047-58-51.

■ 2-комн. квартиру , 49,8 кв.м, с балконом, 1 этаж, дом из красного кирпича, очень теплый, в/у. Т. 8-902-787-93-55.

■ 2-комн.квартиру, 50 кв.м+ 22 веранда, со в/у, отделка под евро, газовое отопление, рядом лес, озеро, огород. 1-этажное здание, вход отдельный. Т.8-908-231-11-48.

■ 2-комн. квартиру, Дивеево, в новом доме, не угловая, 42.5 кв.м, с ремонтом, с новой мебелью,с/у., 2 лоджии, окна пластиковые, есть подвал.От собственника. Т.8-960-160-71-90

■ 2-комн. квартиру на пр. Ленина, 45 кв. м, окна ПВХ, с/у совмещен (плитка). Т.8-915-952-42-25.

■ 2-комн. квартиру со в/у, пл. 59м2; дом из красного кирпича, очень теплый, в Дивеевском р-не, с. Кременки. Цена 700 тыс. руб., торг. Т. 8-920-003-98-92

■ 2-комн. квартиру, 41,8 кв.м, со всеми удобствами, возможен обмен в г.Арзамасе. Т.8-910-884-74-07, 8(83196) 4-33-16

■ 2-х комн. квартиру., с.Дивеево, 43 кв.м, 1/2, кирпич, все удобства,и/отопление, пластиковые окна. Цена 1550 тыс.руб. Т.8-952-784-54-31.

■ 2-комн. квартиру, 11 мик-он, 56 кв.м,1/5, панель, комнаты на разные стороны,ремонт.Ц.2700 тыс.руб.Торг на месте.Т.8-987-758-27-97.

** 3 – комн.квартиру, 64 кв.м, ул. 9 Мая.нанельный дом,3/9, улуч. Плпнтровка, средний ремонт. Лоджия застеклена, пластиковые окна, с/у раздельный. Цена 2600 тыс.руб.Т. 8-908-239-73-55

■ 3-комн. квартиру, с. Абрамово, ул. Школьная, 62 кв.м, комнаты изолированные, требуется ремонт. Имеется подвал, сарай. Торг при осмотре. Т.8-987-758-27-97,8-920-047-58-51.

■ 3-комн. квартиру, ул. Молокозаводская, 1 эт., 63 к.м, в/у, состояние хорошее, окна на разные стороны, теплая уютная квартира. Обмен на 2-комн. квартиру в новом фонде. Т. 8-920-014-98-22

■ 3-комн. квартиру, 3/5, ул. Мира, панель, 61 кв.м, не угловая, комнаты изолированы, с/у раздельный, счетчики, кафель, пол ламинат, состояние жилое. Собственник. Т. 8-920-039-46-52, 6-58-48

■ 3-комн. квартиру, 60 кв.м. в Ардатовском р-не, газ, вода, канализация, надворные постройки, огород 2 сотки, рядом лес. Цена 1300 тыс.руб. Торг. Т. 8-930-071-64-94

■ 3-комн.квартиру, 12 микрорайон, 2 этаж, состояние хорошее, пластиковые окна, комнаты изолированы, 64 кв.м. Цена 3100 тыс.руб. Т.8-987-758-27-97.

■ 3-комн.квартиру, пос.Высокая гора, 70 кв.м, комнаты изолированы, состояние жилое, на первом этаже, есть подвал, земля. Т.8-987-758-27-97.

■ 3-комн. квартиру, ул.Калинина, 3/3 этаж, кирпич, 47 кв.м, состояние хорошее.Т. 8-920-014-97

■ 3 комн. квартиру, ул. К.Маркса, новый фонд, евроремонт, 115 кв.м, 2 лоджии, встроенная мебель, 3 этаж. Т.8-987-758-27-97.

■ 3-комн. квартиру, ул.К.Маркса, новый фонд, без ремонта, 95 кв.метров, 8 этаж. Цена 4700 тыс. руб. ,Т.8-952-456-37-77…

■ 3-комн.квартиру на ул. Парковая, 5/5, 50 кв.м,теплая, с/у раздельный, 2 кладовки, окна во двор. Без ремонта. В подвале сарай. Торг при осмотре. Собственник.Т.8-915-948-54-50

■ 3-комн. квартиру на ул. К.Маркса, 61, евроремонт, 115 кв.м, 2 лоджии, средний этаж. Т.8-920-047-58-51.

■ 3-комн. квартиру, ул. Мира, 61 кв.м, не угловая, комнаты изолированы, с/у раздельный. Состояние жилое. Т. 8-920-039-46-52

■ 4-комн. квартиру, 100 кв.м, состояние хорошее, есть гараж, погреб, окна пластиковые, со в/у, газ, котел. Цена 1 млн. Торг. Т. 8-960-160-89-21.

■ Земельный участок, с. Кичанзино, 30 соток земли, коммуникации рядом. Цена 350 тыс.руб Т. 8-920-014-98-22.

■ Дом, 100 кв.м, в р.п Мухтолово, возможность достроить 2-й этаж, газ, вода, сан.узел раздельный. Т. 8-985-509-19-50

■ Дом кирпичный, с. Замятино, в/у, жилая пл 57 кв.м., общая 87,6 кв.м., цокольный этаж- подвал под всем домом, с/у совмещен, 27 соток земли, ремонт. Цена 1250 тыс.руб. Т. 8-908-151-76-30

■ Дом 2-эт. в г. Лукоянове, 170 кв.м., брус, обшит сайдингом, балкон, в/у, гараж, баня,надворные постройки, есть пруд на своем участке, земли 18 соток. Рассмотрю варианты обмена на г. Арзамас и Арзамасский р-н. Т. 8-920-014-98-22

■ Дом в г. Лукоянове, 100 кв. м, 15 соток земли, или меняю на дом или часть дома меньшей площади в Арзамасе. Т. 8-904-053-16-40

■ Дом, с.Красное, бревенчатый,2 комнаты + пристрой из бруса, 80 кв.м, в доме вода,канализация,газ рядом,новая крыша,баня,новый двор. Цена 1100 тыс.руб.Т.8-920-014-98-22

■ Дом с.Красное, бревенчатый, все удобства, 65 кв.м, надворные постройки, баня, земли 17 соток. Цена 2350 тыс.руб. Т.8-920-014-98-22.

■ Дом, с.Красное, дерево, 35 кв. метров, 8 соток земли, вода в доме, новая кирпичная баня, надворные постройки. Цена 745 тыс.руб Т.8-920-014-98-22.

■ Дом в с. Кичанзино, деревянный, надворные постройки, сад, земля. Рядом пруд. Т.8-987-758-27-97.

■ Дом новый в р.п Выездное, 140 кв.м, веранда 30 кв.м, земля. Рассмотрю варианты. Т.8-920-00444-55

■ Дом, с.Красное, 2 комнаты, газ есть, вода, колодец, надворные постройки, баня, земли 8 соток, подъезд — асфальт, можно под мат/капитал+доплата. Т. 8-920-047-58-51.

■ Дом, с. Князевка, дом бревенчатый, надворные постройки, сад, земля, рядом газ и вода.Т. 8-950-602-50-54

■ Дом, с. Морозовка, площадь 40 кв.м, вода в доме, новая баня, земли 12 соток, 3 комнаты +кухн, паровое отопление, газ рядом. Т.. 8-920-047-58-51.

■ Дом, с. Зямятино, кирпич, 60 кв.м, в/удобства, 30 соток земли, надворные постройки, баня, хороший подьезд к дому. Цена 1250 тыс.руб. Т 8.-952-784-54-31.

■ Дом, с. Белозерье, бревенчатый, на фундаменте, пластиковые окна, новая баня, печное отопление, надворные постройки, рядом лес, озеро, земли 10 соток. Цена 350 тыс.руб. Т.8-952-784-54-31.

■ Дом, с.Кирилловка, бревенчатый, газ, вода в доме, надворные постройки, баня, земля, подъезд к дому — асфальт. Т. 8-920-014-98-22.

■ Дом, с.Красное, бревенчатый, на фундаменте, все удобства, 2 комнаты +кухня, надворные постройки, баня, земли 12 соток, магазин, остановка рядом, подъезд к дому хороший, документы готовы к продаже. Цена 1600 тыс.рублей. Т.8-952-784-54-31.

■ Дом, с.Ивановское, 20 км до Дивеева, бревенчатый, 2 комнаты, газ, вода рядом, земля. Цена 180 тыс.руб Т.8-987-758-27-97.

■ 1/2 части дома, 3-комн., кухня, в/у, сан. узел раздельный, крыша-мансарда. Сделан кап.ремонт, или меняю на общежитие или часть дома без удобств с вашей доплатой. Рассмотрю любые варианты. Т. 8-952-780-33-60 (без посредников).

■Часть дома, ул.Октябрьская, дерево, на фундаменте, 30 кв.метров, 2 комнаты, газ,вода, канализация, санузел, место для пристроя,немного земли. Цена 950 тыс.руб.Т.8-920-014-98-22.

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■Дом, ул.Прогонная, кирпич, 80 кв.метров, все удосбства, 5 комнат+кухня, ремонт, земли 6 соток, рассмотрю обмен с доплатой. Цена 2850 тыс.руб.Т.8-920-014-98-22.

■ Дом, с.Красное, дерево, 70 кв.м, газ, вода, канализация местная, на фундаменте, подъезд к дому хороший. Цена 1450 тыс. руб. Торг на месте. Т.8-987-758-27-97.

* Земельный участок 14 соток с. Заречное. Цена 5000 тыс.руб. Торг. Т. 8-952-774-47-80

*Земельный участок 5 соток в садоводстве №4 (Дубки)

Т.8 -915-956-12-29.

*Земельный участок 5 соток в садоводстве №4 (Дубки)

8-910-797-89-45

■ Земельный участок, с. Н Усад, 20 соток земли, дорога — асфальт, рядом газ. Документы готовы. Т. 8-906-353-50-57

■ Земельный участок, м-он Сосновый, 11 соток. Цена 1200 тыс.руб. Т.8-920-014-98-22.

■ Земельный участок, с. Кирилловка, 9 соток. Цена 600 тыс. руб. Т.8-920-014-98-22.

■ Часть деревянного дома, ул.Коммунистов, все удобства, сарай, погреб, земля, 2 комнаты+кухня. Т.8-952-455-70-50.

■ Часть дома, ул. 1 Мая, 60 кв.м, АГВ ,есть сарай, земля. Цена 1100 тыс.руб. Т.8-920-014-98-22.

■ Часть дома, с.Красное, на фундаменте, газ и вода рядом, отдельный вход, место для пристроя, баня, 16 соток земли. Цена 700 тыс. руб. Т.8-987-758-27-97

■ Дом деревянный, сруб., 59 кв.м, 16,5 соток земли, жилой, со в/у, есть баня, гараж, сарай, окна пластиковые, внутри оштукатурен. Т.8-960-175-44-33

■ Дом, д. Чуварлейка, 95 кв.м., кирпич, земли 14 соток. Цена 3750 тыс. руб. Т8-920-047-58-51.

■ Дом небольшой, вода, печное отопление, баня, хоз.постройки, огород, идеальное место для дачи, Первомайский район. Т.8-902-684-97-84

■ Дом, нужен ремонт, 49 соток земли, 2 участка, сад, огород, свет, вода есть, газ рядом по Дивеевской трассе, в 30 км от г. Арзамаса. Т. 8-920-291-58-74, 8-987-39-50-450

■ ½ доли в квартире, ул. К.Маркса, на втором этаже двухэтажного кирпичного дома, в/у, есть немного земли. Цена 650 тыс.руб. Т8-920-014-98-22.

■ Земельный участок, с. Абрамово, 25 соток. Цена 450 тыс.руб.Торг на месте.Т. 8-920-014-98-22

■ Участок земельный под ИЖС, с. Кичанзино, 18.5 соток. Цена 300 тыс.руб.Т. 8-920-014-98-22.

■ Земельный участок, с.Красное, в центре, 7 соток земли, газ и вода рядом. Цена 380 тыс. руб. Т. 8-987-758-27-97.

■ Любую недвижимость в Сочи (квартиры, дачи, коттеджи, земельные участки), также недвижимость за границей (Болгария, Испания).Т.8-987-758-27-97.

■ Производственное помещение, ул.Казанская, дом 4, 180 кв.метров, центральное отопление, электричество 380V. Ц.1900 тыс.руб.Т.8-920-014-98-22.

* Дача, сад, огород , на участке есть вода , сет, летнее жилье, газ рядом. Дивеевский р-н, с.Верякуши. Т. 8-929-046-99-14

■ Сад Т. 8-909-287-70-55

■ Сад в СНТ №6, поставлен забор из сетки СССР, 2 бака для воды, рамы двойные с решетками. Т. 8-908-153-16-70

■ Сад в садоводстве №5 , 6 соток земли, торг при осмотре. Т. 9-55-59, 8-930-706-55-22

■ Гараж кирпичный в ГСК-10, яма, погреб, свет, расположен недалеко от АЗС. Торг при осмотре Т. 8-952-774-31-45.

■ Гараж в ГСПК 8а. Ремонт, вход в погреб из ямы, полы деревянные, 20.6 кв.м Т. 8-910-883-89-22, 6-23-34.

■ Гараж в ГСК-1 . Т. 8-915-953-96-71

■ Гараж в ГСК-9. 23,7 кв.м.Т. 8-904-901-51-12.

■ Оку ВАЗ-11113, цвет золотистый лист, не битый, не гнилой, пробег 47 тыс.км., 2004 г.в. зимой не эксплуатировался. Т. 8-83179-5-01-49, 8-915-954-14-89

■ ГАЗ-69. 1972 г.в, все родное, много запчастей. Цена 50 тыс.руб. Торг при осмотре. Т. 8-906-353-74-41

■ Daewoo Matiz, 2007 г.в, цвет вишня, пробег 80 тыс.км, сигнализация, автозапуск. Цена 120 тыс.руб. Торг. Т. 8-950-602-78-02.

■ ГАЗ-2217, 2000 г.в. цвет белый, на ходу, недорого. Т.8-902-787-93-55

■ ГАЗель – бизнес, 2013 г/в, цвет белый, пробег 14 тыс. км, тент ст., двигатель 2,8. Т. 8-987-112-81-22

■ Ниву 2131, 5-и дверную, 2006 г.в., пробег 81000 км., гаражное хранение, цвет кварц, с прицепом, вложения не требуются. Цена 180 тыс. руб. п. Ардатов. Т. 8-952-468-01-37.

■ ГАЗель, тент, удлиненная, ГБО. Срочно. Т. 8-987-550-12-14, 5-19-78.

■ ВАЗ-21 «Нива», 2010 г.в, цвет сине-зеленый, пробег 68 тыс.км.3-х дверный , без ДТП. Вложений не требует, цена 250 тыс.руб. Т.8-920-032-58-14

■ ВАЗ-2106, 1990 г.в., цвет бежевый. Цена 13 тыс.руб. На ходу. Т. 8-904-926-79-79

** ВАЗ-2107 2011 г., в отличном состоянии, Цена 115 тыс.руб.Торг. Т. 8-904-922-03-84

■ ГАЗ 31029, черная, 1989г. выпуска, двигатель 402, на ходу. Цена 20 тыс.руб или на з/части. Т.8-920-292-82-79

■ ВАЗ-21213 «Нива», 2001 г/в, цвет темно-красный, пробег 85 тыс.км. Цена 115 тыс.руб. Т. 8-910-133-76-48

* ВАЗ 21099, 1997 г.в, 75 л.стемно-малиновый, музыка, сигнализация, новый аккумуляторкап.ремонт двигателя. Цена 60 тыс.руб.Торг. Т. 8-904-04-77-771

■ ВАЗ- 2114, 2004 г.в ,пробег 132400 км., передний привод, цв.серый металлик, музыка, чехлы, летние литые диски + комплект зимней резины, без ДТП, состояние хорошее. Цена 115 тыс.руб. Торг. Т.8-904-78-99-014,2-32-75.

■ Citroen Berlingo 2003 г., бензин, передний привод, пробег 120000-129999 км, 1,4 Мт, цвет серый. Срочно. Т. 8-920-005-53-99

■ Chevrolet Cruze, 2011 г.в., в эксплуатации с 2012 года, коробка- автомат, 1 хозяин, отличное состояние. Цена 580 тыс. руб. Торг. Т. 8-902-68-96-431.

■ВАЗ-2109, 1991 г.в, г.Лукоянов, музыка, сигнализация, зимняя резина. Состояние хорошее. Т.8-910-872-74-32

■ ВАЗ-21099, 1994 г/в, цвет серебристо-голубой, музыка, сигнализация, зимняя резина. В хорошем состоянии. Т. 8-902-686-10-04

■ ВАЗ 2121 с прицепом в нормальном состоянии 86 г.в., цена 40 тыс. руб. Т. 5-61-25.

■ Audi 80, В-4, 1992 г.в, двигатель 2-х литровый, 90 л/с., цвет зеленый. Цена 140 тыс.руб. Т. 8-910-103-77-66

■ Suzuki Ignis, 2000 г.в, пробег 170 тыс.км, в отличном состоянии, новое сцепление, 2 комплекта резины. Т. 8-920-032-58-14

■ Suzuki Ignis, цвет черный, пробег 170 тыс.км, 2000 г.в. МКП,без ДТП, новое сцепление, 2 комплекта резины. Цена 200 тыс. руб. В России с 2006 г., бережная эксплуатация. Т. 8-953-551-48-38.

■ Chevrolet Lanos, 2009 г.в, цв.красный, 64 т.км, музыка, сигнал., резина зимняя и летняя. Т.8-904-791-72-82.

■ Шкоду Октавия, 2008 г/в, двигатель 1.4., пробег 90 тыс.км, один хозяин. Т. 8-908-158-92-74

■ KIA Sportage, 1998 г/в, пробег 200 тыс.км, цвет темно-зеленый, АКПП, есть все. Цена 267 тыс.руб., торг. Т. 8-905-866-36-33

*Мицубиси Либро , 1994 г.в, двиг.2,0, дизель.АКП.4WD, пробег 195 тыс.км.Цена 50 тыс.руб.Т. 8=915-954-31-69

■ Трактор ЮМЗ-6 кл с большой кабиной, навесной трехметровый культиватор с боронами. Т. 8-908-153-68-67

* Двигатель ВАЗ2107 в хорошем состоянии, двери в комплекте ВАЗ 2107, коробка панели ступенчатая. Т. 8-910-141-86-10

* Колесо R-13 (13 шт), велосипед 3 шт, помпа (водная) станок -220 в. Асбест труба(2шт) , скейт. Т. 8-908-167-69-53

■ Сельхозтехнику: опрыскиватель ОПВ-2000-01, прицеп тракторный для МТЗ. Т. 8-920-014-98-22.

■ Сетку-рабица — 500руб, столбы, ворота, калитки, профлист.

Доставка бесплатная. Т. 8-916-673-84-35, 8-916-140-49-28

■ Теплицы-13200 руб., хозблоки, вольеры, навесы. Доставка бесплатная Т. 8-915-340-47-86, 8-906-358-65-56

■ Дверь металлическую, утепленную, р-р 1.97х96 см., дверь деревянную филенчатую, р-р 2х86 см, дверь 2х65 см. Т. 5-61-25, 8-906-349-30-88

■ Скутер «Турбо», в хорошем состоянии. Пробег 3000 км. Торг. Т. 8-910-395-08-38, Валерий

■ Насос водяной, волосипед, компрессор.Т. 8-920-036-53-40

■ Дорожку на пол, чайник (3л), женскую одежду, карниз на окно, 3 м, занавеску, шторы на окно, комплект на м/мебель, ковер 2х3.Т. 8-908-156-43-09

■ Ручную швейную машинку. Два ковра 1,40х2,10 Т. 8-910-107-42-78

■ 2-х створчатый шифоньер с антресолью, новый. Дешево. Т. 8-904-391-37-38.

■ Лошадь рабочую, корову, третий отел в апреле, снегоход «Буран», сено в рулонах, самовывоз. Перегной конский в мешках. Т. 8-950-349-38-57

* Халаты женские новые-150 руб, книги художественные новые – дешево, нитки для вышивания – дешево, халаты мужские новые – 200 руб, пальто женские «Деми» новые -150 руб. Т. 6-54-06

* свадебное платье из салона с накидкой, перчатки р-р 44-46, -5000 руб, вечернее платье из слона р-р 46-48 – 3500 руб. Торг. Вечернее молодежное платье р-р 44-46. можно на выпускной бал- 1500 руб. Торг. Т.8-987-746-35-63

■ Телят, возраст 1 месяц, сухое молоко для животных. Доставка. Т. 8-904-903-96-44

■ Бочки металлические 210 л. – 350 руб, мешки б/у., цена 7 руб./шт. Т. 8-920-050-22-10

■ Комнатные цветы. Фиалки бордовые и фиолетовые и антуриум. Дешево. Т. 6-64-69.

■ Велосипед детский, цвет — красный. Для ребенка от 4х до 9 лет. Т. 8-906-353-50-57.

КУПЛЮ

■ Металлический хлам (газ. колонки, плиты, батареи, ванны, холодильники, автозапчасти, котлы, стиральные машины, чугун, любой чермет, все б/у) от 50кг, кровельное железо, аккумуляторы, вывезу сам, Т. 8-952-783-12-23

■ Металлический хлам (газ. колонки, плиты, батареи, ванны, холодильники, автозапчасти, котлы, стиральные машины, чугун, любой чермет, все б/у) от 50кг, кровельное железо, аккумуляторы, вывезу сам, Т.8-952-780-41-07

■ ИКОНЫ в любом состоянии, картины от 50 тыс. руб., книги, самовары, колокольчики, статуэтки СССР, монеты, значки и др.предметы старины. Дорого. Т.8-920-000-71-72

■ Радиодетали, контакты пускателей б/у, часы ноутбуки, планшеты и т.д. Т. 8-909-287-38-59.

СДАЮ

* 2-комн. квартиру пр. Ленина .Собственник. Мебельи бытовая техника. Т. 8-962-504-03-24

■ Пилораму, здание можно использовать под другой вид деятельности, или продам. Т. 8-987-744-24-18, 8-905-194-35-95

■ В аренду офис, ул. Чехова, д.1. Цена 5 тыс. руб. Т. 8-902-303-07-52.

■ Офисное помещение от 300 руб. за кв.м. Т.8-902-303-07-52

■ В аренду 2-х и 3-х комнатную квартиру. Т. 8-952-784-54-31.

СНИМУ

■ Арендую стоматологический кабинет. Т. 8-910-101-38-26

■ Квартиру до 6000 руб./мес., для семьи из 3-х человек. Без посредников. Т. 8-908-754-54-15

МЕНЯЮ

■ Часть дома, все удобства, 50 кв.м., 2 комнаты, кухня 8 кв.м. Т. 8-930-292-32-00.

■ 2-комн. квартиру со в\у, пос.Высокая гора, и 4-комн.квартиру у\п в 11 микр. на две 2–комн.квартиры в г.Арзамасе. Т.8-910-888-51-46.

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УСЛУГИ

** Подъем домов, фундамент, кирпична кладка, ремонт углов, отмостки. Т. 8-920-048-74-91

** Заборы из профнастила, сараи. Демонтаж домов, бань. Т. 8-908-154-52-60

■ Песок, щебень, грунт, навоз, пиломатериал, кольца ж/б, кирпич, гипсоблоки, ГСП, кирпич б/у. Т. 8-987-744-24-18, 8-905-194-35-95

■ Цемент. Песок. Щебень. Глина. Грунт. Керамзит. Гипсоблоки. Кирпич. Вывоз мусора от 1 до 20 т. Т. 59-2-95, 8-902-785-15-01

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■ Монтаж, демонтаж отопления, канализации. Т. 8-920-076-60-49.

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