Один ответ на МЧС и госуслуги

Уважаемые руководители организаций и граждане!

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Арзамас и Арзамасскому району информирует, что при помощи информационной системы «Госуслуги» у граждан есть возможность получения государственных услуг, предоставляемых МЧС России, в электронной форме через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг» сайт www.gosuslugi.ru.

Услуги ведомства, которые можно получить в электронном виде:

Государственная регистрация маломерных судов поднадзорных государственной инспекции по маломерным судам МЧС России

Лицензирование деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры

Осуществление государственного надзора за выполнением федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями и гражданами установленных требований в области гражданской обороны

Осуществление надзора за выполнением требований пожарной безопасности

Прием территориальными органами МЧС России, в сферу ведения которых входят вопросы организации и осуществления государственного пожарного надзора, копий заключений о независимой оценке пожарного риска

Лицензирование деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

Освидетельствование маломерных судов, поднадзорных Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России

Осуществление государственного надзора за выполнением федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями и гражданами установленных требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Подготовка в пределах своей компетенции заключений по результатам рассмотрения деклараций промышленной безопасности опасных производственных объектов

Согласование специальных технических условий, для объектов, в отношении которых отсутствуют требования пожарной безопасности, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами по пожарной безопасности, отражающих специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению их пожарной безопасности

Вся необходимая информация о порядке получения Государственных услуг размещена на официальном сайте Главного управления МЧС России по Нижегородской области http://52.mchs.gov.ru в разделе «Деятельность» подраздел «Государственные услуги».

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