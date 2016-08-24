Один ответ на МЧС и госуслуги

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МЧС и госуслуги

Авг 24 • Через призму событий • 120 Просмотров • 1 комментарий к записи МЧС и госуслуги

Уважаемые руководители организаций и граждане!

 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Арзамас и Арзамасскому району информирует, что при помощи информационной системы «Госуслуги» у граждан есть возможность получения государственных услуг, предоставляемых МЧС России, в электронной форме через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг» сайт www.gosuslugi.ru.

 

Услуги ведомства, которые можно получить в электронном виде:

  • Государственная регистрация маломерных судов поднадзорных государственной инспекции по маломерным судам МЧС России
  • Лицензирование деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры
  • Осуществление государственного надзора за выполнением федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями и гражданами установленных требований в области гражданской обороны
  • Осуществление надзора за выполнением требований пожарной безопасности
  • Прием территориальными органами МЧС России, в сферу ведения которых входят вопросы организации и осуществления государственного пожарного надзора, копий заключений о независимой оценке пожарного риска
  • Лицензирование деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
  • Освидетельствование маломерных судов, поднадзорных Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России
  • Осуществление государственного надзора за выполнением федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями и гражданами установленных требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
  • Подготовка в пределах своей компетенции заключений по результатам рассмотрения деклараций промышленной безопасности опасных производственных объектов
  • Согласование специальных технических условий, для объектов, в отношении которых отсутствуют требования пожарной безопасности, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами по пожарной безопасности, отражающих специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению их пожарной безопасности

 

Вся необходимая информация о порядке получения Государственных услуг размещена на официальном сайте Главного управления МЧС России по Нижегородской области http://52.mchs.gov.ru в разделе «Деятельность» подраздел «Государственные услуги».

 

 

 

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Один ответ на МЧС и госуслуги

  1. homeprorab.info:
    17.12.2016 в 14:15

    «Необходимо завершить совместно с Минкомсвязи все процедуры до 30 сентября. Кроме того, до 30 сентября необходимо провести занятия с инспекторским составом по внедрению новых форм и методов предоставления госуслуг с применением единого портала госуслуг», — сказал Пучков.

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