Один ответ на МЧС и госуслуги

МЧС и госуслуги
Уважаемые руководители организаций и граждане!
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Арзамас и Арзамасскому району информирует, что при помощи информационной системы «Госуслуги» у граждан есть возможность получения государственных услуг, предоставляемых МЧС России, в электронной форме через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг» сайт www.gosuslugi.ru.
Услуги ведомства, которые можно получить в электронном виде:
- Государственная регистрация маломерных судов поднадзорных государственной инспекции по маломерным судам МЧС России
- Лицензирование деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры
- Осуществление государственного надзора за выполнением федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями и гражданами установленных требований в области гражданской обороны
- Осуществление надзора за выполнением требований пожарной безопасности
- Прием территориальными органами МЧС России, в сферу ведения которых входят вопросы организации и осуществления государственного пожарного надзора, копий заключений о независимой оценке пожарного риска
- Лицензирование деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
- Освидетельствование маломерных судов, поднадзорных Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России
- Осуществление государственного надзора за выполнением федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями и гражданами установленных требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
- Подготовка в пределах своей компетенции заключений по результатам рассмотрения деклараций промышленной безопасности опасных производственных объектов
- Согласование специальных технических условий, для объектов, в отношении которых отсутствуют требования пожарной безопасности, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами по пожарной безопасности, отражающих специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению их пожарной безопасности
Вся необходимая информация о порядке получения Государственных услуг размещена на официальном сайте Главного управления МЧС России по Нижегородской области http://52.mchs.gov.ru в разделе «Деятельность» подраздел «Государственные услуги».
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