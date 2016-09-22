Один ответ на Частные объявления от 22 сентября 2016

продаю

■ Комнату в общежитии, р.п Шатки, ул. Рабочий порядок, д.1. Торг при осмотре. Т.8-908-168-26-11

■ Комнату в общежитии, 18 кв.м, 2 этаж, кирпич, состояние хорошее. Цена 700 тыс.руб Т.8-987-758-27-97.

■ 1-комн. квартиру, пр. Ленина, (за Колизеем), 1/5, состояние хорошее, балкон, или меняю на 2-комн.квартиру. Собственник. Т. 8-962-508-23-29

■ 1-комн. квартиру, ул. Комсомольский бульвар, 1/5, панель, состояние жилое. Т.8-920-014-98-22

■ 1-комн. квартиру, 11 мик-н, 5/5, тех.этаж, 34 кв.м., кухня 8кв.м. С/у раздельный, теплая, состояние жилое. Собственник. Цена 1470 тыс.руб. Торг. Т. 8-930-708-69-44.

■ 1-комн. квартиру на ул. Калинина, 33 кв.м, кухня 7 кв.м. балкон, 2/5, состояние жилое. Цена 1350 тыс.руб. Т. 8-952-457-80-55

■ 1-комн. квартиру, р.п.Выездное, в/у, ремонт, 36 кв.м, кухня 11кв.м, лоджия 9 м, погреб. Есть немного земли. Цена 1150 тыс.руб.Т.8-920-014-98-22

■ 1-комн. квартиру, г. Нижний Новгород, 39 кв.м., 8 этаж. Пластиковые окна, санузел раздельный, состояние хорошее. Т. 8-951-904-23-52

■ 1-комн. квартиру, ул. Володарского, кирпич, 4 этаж, 35,4 кв.м., все удобства, состояние жилое, балкон застеклен. Цена 1500 тыс. руб. Т.8-920-047-58-51.

■1-комн. квартиру, ул. Коммунистов, 1/2, кирпич, 26 кв.м,газ, вода, ц/канализация, санузел, немного земли. Цена 950 тыс. рублей. Т.8-987-758-27-97

■ 1-комн. квартиру, в/у, 33,7 кв.м, п. Высокая гора, кирпич, 2 этаж, отличное состояние, сарай, земля. Т. 8-920-040-69-40

■ Или меняю на 2-комн. квартиру земельный участок в п. Ясная Поляна, 33 сотки, имеется баня, недостроенный дом 10х12м, свет, забор. Т. 8-910-880-71-38

■ 2-комн. квартиру, ул. Зеленая, у/п, 3 этаж, состояние хорошее, или обменяю на 1-комн. квартиру + доплата. Т. 8-952-784-54-31

■ 2-комн. квартиру, ул. Сельхозтехника, в/у, 62 кв.м, состояние жилое. Т. 8-920-047-58-51.

■ 2-комн. квартиру, пр. Ленина, в/у, 1/5, состояние хорошее, или обмен на 3-комн. квартиру. Т. 8-952-784-54-31

■ Или сдаю 2-х комн.квартиру, ул. Зеленая, 62 кв.м, 4/9, окна на разные стороны, с/узел раздельный, состояние хорошее. Т. 8-920-014-98-22.

■ 2-комн. квартиру, р.п Ардатов, ул. Чкалова, 45 кв.м, котел, все счетчики, лоджия, погреб, земельный участок, место под гараж. Цена 1300 тыс.руб.Т. 8- 910-006-91-49

■ 2-комн. квартиру в р.п Шатки, 1/5. Т. 8-908-744-55-05.

■ 2-комн. квартиру в г. Первомайске. С и/о, 47.7 кв.м., комнаты изолированы, подвал, участок земли. Цена договорная. Т. 8-953-578-48-63

■ 2-комн квартиру в Щедровке, в/у, 50 кв.м., новострой, 3/3, ремонт, и/о. Цена 1050 тыс.руб. Торг. Т. 8-920-014-98-22

■ 2-комн. квартиру в г. Лукоянове. Т. 8-910-884-74-07.

■2-комн. квартиру, с.Кичанзино, 50 кв. метров, 1/1, кирпич, и/о, сан/узел совмещен, комнаты изолированы, еАсть сарай, земля. Цена 1580 тыс.руб. Т.8-920-014-98-22.

■ 2-комн.квартиру, ул.К.Маркса, все удобства, комнаты изолированы, 36 кв.м,есть сарай, немного земли, полуцоколь. Цена 1250 тыс.руб. Т.8-920-014-98-22.

■ 2-комн. квартиру, 46 кв.м., комнаты изолированы, газ, АГВ, канализация, сарай, земля. В г. Лукоянове.Т.8-950-612-72-53.

■ 2 комн. квартиру, с.Ореховец, Дивеевский район, 2 этаж, 43 кв.м, комнаты изолированы, и/отопление, в/удобства, 20 км от Арзамаса.Цена 550 тыс.руб. Торг на месте.Т. 8-987-758-27-97.

■ 2-комн. квартиру, ул. Красноармейская, 1 этаж, кирпич, 30 кв. м, газ, вода, ц/к, земля, есть место для пристроя. Т. 8-920-047-58-51.

■ 2-комн. квартиру , 49,8 кв.м, с балконом, 1 этаж, дом из красного кирпича, очень теплый, в/у. Т. 8-902-787-93-55.

■ 2-комн.квартиру, 50 кв.м+ 22 веранда, со в/у, отделка под евро, газовое отопление, рядом лес, озеро, огород. 1-этажное здание, вход отдельный. Т.8-908-231-11-48.

■ 2-комн. квартиру, Дивеево, в новом доме, не угловая, 42.5 кв.м, с ремонтом, с новой мебелью,с/у., 2 лоджии, окна пластиковые, есть подвал.От собственника. Т.8-960-160-71-90

■ 2-комн. квартиру на пр. Ленина, 45 кв. м, окна ПВХ, с/у совмещен (плитка). Т.8-915-952-42-25.

■ 2-комн. квартиру со в/у, пл. 59м2; дом из красного кирпича, очень теплый, в Дивеевском р-не, с. Кременки. Цена 700 тыс. руб., торг. Т. 8-920-003-98-92

■ 2-комн. квартиру, 41,8 кв.м, со всеми удобствами, возможен обмен в г.Арзамасе. Т.8-910-884-74-07, 8(83196) 4-33-16

■ 2-х комн. квартиру., с.Дивеево, 43 кв.м, 1/2, кирпич, все удобства,и/отопление, пластиковые окна. Цена 1350 тыс.руб. Т.8-952-784-54-31.

■ 3-комн. квартиру, 55,5 кв.м, имеется сарай, кирпичный, с погребом, немного земли. Т. 9-05-44, 8-910-108-34-68.

■ 3-комн. квартиру, пр. Ленина, 64 кв.м, 3/3, кирпич, сан.узел раздельный, состояние жилое, балкон, подвал. Цена 2700 тыс.руб, т, 8-917-005-34-17

■ 3-комн. квартиру, 60 кв.м, инд. отопление, 2 эт. — дерево. Т. 8-930-805-58-86

■ 3-комн. квартиру, с. Абрамово, ул. Школьная, 62 кв.м, комнаты изолированные, требуется ремонт. Имеется подвал, сарай. Торг при осмотре. Т.8-987-758-27-97,8-920-047-58-51.

■ 3-комн. квартиру, ул. Молокозаводская, 1 эт., 63 к.м, в/у, состояние хорошее, окна на разные стороны, теплая уютная квартира. Обмен на 2-комн. квартиру в новом фонде. Т. 8-920-014-98-22

■ 3-комн.квартиру, 12 микрорайон, 2 этаж, состояние хорошее, пластиковые окна, комнаты изолированы, 64 кв.м. тыс.руб. Т.8-987-758-27-97.

■ 3-комн.квартиру, пос.Высокая гора, 70 кв.м, комнаты изолированы, состояние жилое, на первом этаже, есть подвал, земля. Т.8-987-758-27-97.

■ 3-комн. квартиру, ул.Калинина, 3/3 этаж, кирпич, 47 кв.м, состояние хорошее.Т. 8-920-014-97

■ 3-комн.квартиру на ул. Парковая, 5/5, 50 кв.м,теплая, с/у раздельный, 2 кладовки, окна во двор. Без ремонта. В подвале сарай. Торг при осмотре. Собственник.Т.8-915-948-54-50

■ 4-комн.квартиру со в/у, 5 этаж, 60 кв.м, ул. Мира. д 3/2. Или меняю на 1-комн. квартиру с доплатой. Цена 2200 тыс.руб. Т. 8-904-906-44-45

■ Земельный участок, с. Кичанзино, 30 соток земли, коммуникации рядом. Цена 350 тыс.руб Т. 8-920-014-98-22.

* Дом в г. Лукоянов 108 кв.м, 15 соток земли. Цена 1200 тыс.руб, торг при осмотре.Т. 8-987-754-60-14

* Дом для дачи или меняю ИЖС с. Мерлино.Т. 8-950-625-50-71

■ Новый дом в г. Арзамас-2, или меняю на квартиру, земельный участок с вашей доплатой . Т. 8-902-78-78-342

■ Дом деревянный, 2 комнаты, газ , вода, канализация, горячая вода, надворные постройки, баня , погреб, 15 соток земли. Т. 8-910-130-70-65, 2-17-65

■ Дом в д. Конновка, г. Первомайск. Т. 8-953-578-48-63

■ Дом 2-эт. в г. Лукоянове, 170 кв.м., брус, обшит сайдингом, балкон, в/у, гараж, баня,надворные постройки, есть пруд на своем участке, земли 18 соток. Рассмотрю варианты обмена на г. Арзамас и Арзамасский р-н. Т. 8-920-014-98-22

■ Дом, с.Красное, бревенчатый,2 комнаты + пристрой из бруса, 80 кв.м, в доме вода,канализация,газ рядом,новая крыша,баня,новый двор. Цена 1100 тыс.руб.Т.8-920-014-98-22

■ Дом с.Красное, бревенчатый, все удобства, 65 кв.м, надворные постройки, баня, земли 17 соток. Цена 2250 тыс.руб. Т.8-920-014-98-22.

■ Дом, с.Красное, дерево, 35 кв. метров, 8 соток земли, вода в доме, новая кирпичная баня, надворные постройки. Цена 600 тыс.руб Т.8-920-014-98-22.

■ Дом новый в р.п Выездное, 140 кв.м, веранда 30 кв.м, земля. Рассмотрю варианты. Т.8-920-00444-55

■ Дом, с.Красное, 2 комнаты, газ есть, вода, колодец, надворные постройки, баня, земли 8 соток, подъезд — асфальт, можно под мат/капитал+доплата. Т. 8-920-047-58-51.

■ Дом, с. Морозовка, площадь 40 кв.м, вода в доме, новая баня, земли 12 соток, 3 комнаты +кухн, паровое отопление, газ рядом. Т.. 8-920-014-98-22

■ Дом, с. Белозерье, бревенчатый, на фундаменте, пластиковые окна, новая баня, печное отопление, надворные постройки, рядом лес, озеро, земли 10 соток. Цена 350 тыс.руб. Т.8-952-784-54-31.

■ Дом, с.Кирилловка, бревенчатый, газ, вода в доме, надворные постройки, баня, земля, подъезд к дому — асфальт. Т. 8-920-014-98-22.

■ Дом, с.Красное, бревенчатый, на фундаменте, все удобства, 2 комнаты +кухня, надворные постройки, баня, земли 12 соток, магазин, остановка рядом, подъезд к дому хороший, документы готовы к продаже. Цена 1600 тыс.рублей. Т.8-952-784-54-31.

■ 1/2 части дома, 3-комн., кухня, в/у, сан. узел раздельный, крыша-мансарда. Сделан кап.ремонт, или меняю на общежитие или часть дома без удобств с вашей доплатой. Рассмотрю любые варианты. Т. 8-952-780-33-60 (без посредников).

■ Дом, с.Красное, дерево, 70 кв.м, газ, вода, канализация местная, на фундаменте, подъезд к дому хороший. Цена 1450 тыс. руб. Торг на месте. Т.8-987-758-27-97.

■ Дачу в Дивеевском районе, сад, огород, есть летнее жилье, свет, вода, газ рядом, 49 соток земли. ИЖС, цена договорная, при осмотре. Т. 8-929-046-99-14

■ Часть деревянного дома, ул.Коммунистов, все удобства, сарай, погреб, земля, 2 комнаты+кухня. Т.8-952-455-70-50.

■ Сруб, б/у, сосна, 4х7 + потолочные доски, матка. Цена договорная. Недорого Т. 8-952-788-69-35

■ Часть дома, ул. 1 Мая, 60 кв.м, АГВ ,есть сарай, земля. Цена 1100 тыс.руб. Т.8-920-014-98-22.

■ Часть дома, с.Красное, на фундаменте, газ и вода рядом, отдельный вход, место для пристроя, баня, 16 соток земли. Цена 700 тыс. руб. Т.8-987-758-27-97

■ Дом деревянный, сруб., 59 кв.м, 16,5 соток земли, жилой, со в/у, есть баня, гараж, сарай, окна пластиковые, внутри оштукатурен. Т.8-960-175-44-33

■ Дом небольшой, вода, печное отопление, баня, хоз.постройки, огород, идеальное место для дачи, Первомайский район. Т.8-902-684-97-84

■ Дом, нужен ремонт, 49 соток земли, 2 участка, сад, огород, свет, вода есть, газ рядом по Дивеевской трассе, в 30 км от г. Арзамаса. Т. 8-920-291-58-74

■ Земельный участок 50 соток с домом (газ), с. Слизнево. Т. 8-920-044-83-37, Николай.

■ Земельный участок, м-он Сосновый, 11 соток. Цена 1200 тыс.руб. Т.8-920-014-98-22.

■ Земельный участок, с. Кирилловка, 9 соток. Цена 600 тыс. руб. Т.8-920-014-98-22.

■ Земельный участок, с. Абрамово, 25 соток. Цена 450 тыс.руб.Торг на месте.Т. 8-920-014-98-22

■ Участок земельный под ИЖС, с. Кичанзино, 18.5 соток. Цена 300 тыс.руб.Т. 8-920-014-98-22.

■ Земельный участок, с.Красное, в центре, 7 соток земли, газ и вода рядом. Цена 380 тыс. руб. Т. 8-987-758-27-97.

■ Любую недвижимость в Сочи (квартиры, дачи, коттеджи, земельные участки), также недвижимость за границей (Болгария, Испания).Т.8-987-758-27-97.

■ Производственное помещение, ул.Казанская, дом 4, 180 кв.метров, центральное отопление, электричество 380V. Ц.1900 тыс.руб.Т.8-920-014-98-22.

■ Садовый участок в черте города, в садоводстве №14, возможно строительство жилого дома. Цена 300 тыс.руб. Т. 8-987-746-35-63

■ Гараж в ГСК-2 Т. 8-910-120-43-62

■ Daewoo Matiz, 2007 г.в. цвет красный. Пробег 90 тыс.км. Цена 85 тыс.руб. Торг. Т. 8-902-305-90-85

■ Chevrolet Cruze. 2012 г.в., 1.6л, АКПП . Цвет — серый, пробег 49 тыс.км, комплектация LS, состояние отличное. Цена 550 тыс.руб.Торг при осмотре Т. 8-953-578-78-69, 6-57-31.

■ Ниву – Шевролет, 2011 г.в. цвет «снежная королева», пробег 64 тыс. км, в хорошем состоянии, без ДТП. Т. 8-930-711-98-75

■ ГАЗ-2217, 2000 г.в. цвет белый, на ходу, недорого. Т.8-902-787-93-55

■ ГАЗ-3102 белого цвета, дв.402, КПП-5, салон 3110. Цена15 тыс.руб. Торг, или на запчасти. Т. 8-902-783-01-75

■ ГАЗель, тент, удлиненная, ГБО. Срочно. Т. 8-987-550-12-14, 5-19-78.

■ ГАЗ 31029, черная, 1989г. выпуска, двигатель 402, на ходу. Цена 20 тыс.руб или на з/части. Т.8-920-292-82-79

■ ВАЗ-21213 «Нива», 2001 г/в, цвет темно-красный, пробег 85 тыс.км. Цена 115 тыс.руб. Т. 8-910-133-76-48

■ ВАЗ- 2114, 2004 г.в ,пробег 132400 км., передний привод, цв.серый металлик, музыка, чехлы, летние литые диски + комплект зимней резины, без ДТП, состояние хорошее. Цена 115 тыс.руб. Торг. Т.8-904-78-99-014,2-32-75.

■ Opel Meriva, 2005 г.в, цвет серо-голубой, дв. 1.2, 70 л.с, дизель, пробег 150 тыс.км, сигнализация, кондиционер, лит. диски, фаркоп. Цена 150 тыс.руб. Торг. Т. 8-909-299-74-52

■ Volkswagen Touran, 2005 г.в., цвет черный, дизель 2.0, коробка-автомат, комплект зимней резины, авто в хорошем состоянии. Цена 380 тыс.руб. Торг. Т. 8-953-245-46-04

■ Citroen Berlingo 2003 г., бензин, передний привод, пробег 120000-129999 км, 1,4 Мт, цвет серый. Срочно. Т. 8-920-005-53-99

■ Chevrolet Cruze, 2011 г.в., в эксплуатации с 2012 года, коробка- автомат, 1 хозяин, отличное состояние. Цена 580 тыс. руб. Торг. Т. 8-902-68-96-431.

■ Rover 400, 1999 г.в. цвет темно-синий, пробег 180 тыс.км/ Цена 149 тыс.руб. Т. 8-904-922-03-84

■ Suzuki Ignis, цвет черный, пробег 170 тыс.км, 2000 г.в. МКП,без ДТП, новое сцепление, 2 комплекта резины. Цена 200 тыс. руб. В России с 2006 г., бережная эксплуатация. Т. 8-953-551-48-38.

■ Chevrolet Lanos, 2009 г.в, цв.красный, 64 т.км, музыка, сигнал., резина зимняя и летняя. Т.8-904-791-72-82.

■ Шкоду Октавия, 2008 г/в, двигатель 1.4., пробег 90 тыс.км, один хозяин. Т. 8-908-158-92-74.

■ Hyundai Solaris. Седан. Цвет черный, 2015 г. Пробег: 15000км. 1.6 AT (123 л.с.). Комплектация – Comfort. Диски литые 2 комплекта, зимняя резина Yokohamа, кондиционер. БЕЗ аварий. Один хозяин. Любые проверки и диагностики за счёт покупателя. Цена 650 т.р. Торг у капота. Перекупщикам просьба не звонить. Т. 8-960-180-05-10.

■ ДВС В РАЗБОРЕ РЕНО СЦЕНИК K4J750, недорого. Т.8-920-252-02-54

■ Сельхозтехнику: опрыскиватель ОПВ-2000-01, прицеп тракторный для МТЗ. Т. 8-920-014-98-22.

■ Плиты 63х1.2. Недорого. Т. 9-44-64, 8-930-819-90-23, 8-930-819-96-73

■ Пиломатериал в наличии и на заказ. Т. 8-910-107-96-96

** Теплтцы . Сотовый полткарбонат. Недорого. Т. 8-920-025-02-54, 8-908-754-67-43

■ Настенный герметический светильник б/у, потолочный комплект, круглый плафон. Новые лишние остатки электрики. Цена договорная. Т. 8-920-038-40-57

** Детскую коляску в отличном состоянии 3 в 1 ( 2 короба и автолюлька), подойдет как для мальчика , так и для девочки. Цена 15 тыс.руб. Т. 8-960-166-66-11

■ Детскую коляску, б/у, серо-розового цвета. Цена 3500 руб. Т. 8-904-056-64-98

■ Коляску-трансформер с сумкой переносной, цвет синий. Цена 3300 руб. Т. 8-920-013-45-32

■ Кроватку, цвет светлый, матрац, бортики голубого цвета, подушку. Цена 3700 руб. Т. Т-8-920-013-45-32.

■ Детскую стенку 3,5 м, б/у, в хорошем состоянии, стенку-горку, ковры. Т. 8-920-002-48-86

■ Телевизор «Samsung», 54 см, цена 3000 руб. Т. 8-910-877-37-51

■ Дорожку на пол, чайник (3л), женскую одежду, карниз на окно, 3 м, занавеску, шторы на окно, комплект на м/мебель, ковер 2х3.Т. 8-908-156-43-09

■ Пуховик демисезонный (новый), подкладка — кролик, воротник, цвет черный, р-р 50-52 Цена 5000 руб. Т. 8-987-541-23-17

■ Костюмы мужские, р-р 48-50, цвет черный, в полоску, в коричневых тонах. Т. 8-915-946-52-65

■ Футболки, рубашки, бренд. Недорого, на подростка. Т. 8-920-049-42-78

■ Блузку белую с зеленым бисером — 450 руб, розовую новую — 200 руб, подушку новую — 100 руб. Т.8-950-627-11-08

■ Мешки из-под сахара и крупы — 8 руб./шт. Т. 8-920-050-22-10

■ Емкость для воды в сад, 3 куба, самовывоз. Т.8-952-78-61-160

■ Коз (стадо), цена договорная Т. 5-80-78, 8-910-387-79-58.

Куплю

■ Металлический хлам (газ. колонки, плиты, батареи, ванны, холодильники, автозапчасти, котлы, стиральные машины, чугун, любой чермет, все б/у) от 50кг, кровельное железо, аккумуляторы, вывез у сам, Т. 8-952-783-12-23

■ Металлический хлам (газ. колонки, плиты, батареи, ванны, холодильники, автозапчасти, котлы, стиральные машины, чугун, любой чермет, все б/у) от 50кг, кровельное железо, аккумуляторы, вывезу сам, Т.8-952-780-41-07

■ Иконы в любом состоянии, картины от 50 тыс. руб., книги, самовары, колокольчики, статуэтки СССР, монеты, значки и др.предметы старины. Дорого. Т.8-920-000-71-72

■ В любом состоянии утварь для лошади: колеса, телегу, сбрую, седло и т.д., старые подковы. Т. 8-999-077-15-04.

сдаю

■ Пилораму, здание можно использовать под другой вид деятельности, или продам. Т. 8-987-744-24-18, 8-905-194-35-95

■ В аренду офис, ул. Чехова, д.1. Цена 5 тыс. руб. Т. 8-902-303-07-52.

■ Офисное помещение от 300 руб. за кв.м. Т.8-902-303-07-52

меняю

■ Дом, 90 кв.м, ванная, туалет, газ, вода. Летняя кухня, сад, 20 соток земли, на квартиру в Арзамасе. Т. 8-995-194-89-68

■ Часть дома, все удобства, 50 кв.м., 2 комнаты, кухня 8 кв.м. Т. 8-930-292-32-00.

■ 2-комн. квартиру со в\у, пос.Высокая гора, и 4-комн.квартиру у\п в 11 микр. на две 2–комн.квартиры в г.Арзамасе. Т.8-910-888-51-46.

УСЛУГИ

■ Щебень. Песок, грунт, гипсоблоки, кирпич. Т. 8-904-784-49-85

■ Песок, щебень, грунт, навоз, пиломатериал, кольца ж/б, кирпич, гипсоблоки, ГСП, кирпич б/у. Т. 8-987-744-24-18, 8-905-194-35-95

■ Цемент. Песок. Щебень. Глина. Грунт. Керамзит. Гипсоблоки. Кирпич. Вывоз мусора от 1 до 20 т. Т. 59-2-95, 8-902-785-15-01

■ Крана-манипулятора самосвала. Т. 8-987-744-24-18, 8-905-194-35-95

■ Сертифицированный фотограф предлагает услуги по фотосъемке. Т. 8-930-818-96-27 Игорь.

■ Ремонт стиральных машин-автомат на дому. Гарантия. Выезд в район. Т. 8-908-155-59-09.

■ Ремонт стиральных машин-автомат на дому. Гарантия. Покупка б/у машин. Т. 8-915-946-42-49.

■ Выполню ремонт стиральных машин-автомат на дому с гарантией. Т. 8-950-368-43-11.

Требуются

■ Стоматолог – ортопед, можно без опыта, обучение и проживание за счет фирмы. Т. 8-987-083-16-15

■ Водитель, график: пн-пт., з/п.8000р.

Т. 8-902-303-07-52

■ Водитель с кат. Д, з/п. 10000р. Т.8-902-303-07-52

■ Водители для работы в такси в ночное время, на постоянной основе Т. 8-902-303-07-52

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