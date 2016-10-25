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Изнасиловал мальчиков в парке

Окт 25 • пятый угол • 194 Просмотров • 1 комментарий к записи Изнасиловал мальчиков в парке

Ужасные новости…
Двадцатилетний житель Арзамаса изнасиловал двух школьников в парке.
Полиция Арзамаса задержала 20-летнего мужчину по подозрению в совершении насильственных действий в отношении двух мальчиков, сообщает пресс-служба СКР по Нижегородской области.
По данным следствия, днём 24 октября 11-летний и 13-летний мальчики возвращались из школы через городской парк им. Гайдара. К ним подошел преступник, силой затащил в кусты и надругался над ними. После этого потерпевшие позвонили родителям и рассказали о случившемся. Родители обратились в полицию.
Преступник был задержан.

https://vk.com/arzamas1578

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Один ответ на Изнасиловал мальчиков в парке

  1. mmoguider:
    05.01.2017 в 01:30

    В парке имени Гайдара молодой человек силой затащил гуляющих здесь мальчиков 11 и 13 лет в кусты и совершил в отношении них насильственные действия сексуального характера.

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