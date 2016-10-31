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Штрафы на износ

Окт 31 • Через призму событий • 118 Просмотров • 1 комментарий к записи Штрафы на износ

Первые снегопады, о которых заблаговременно предупреждали синоптики, традиционно для многих водителей стали неожиданностью. Среди них, как обычно, оказалось немало и тех, кто, увидев заметенные с утра дороги, решил рискнуть и отправиться на работу на по-летнему обутой машине.

Теперь, когда одни обсуждают удивительную погоду, а их менее удачливые коллеги – цены на кузовные работы и покраску, в Госдуме решают вопрос лишних денег, правда, чужих. Еще точнее — штрафов для автовладельцев за езду зимой на летних шинах, а заодно и наказание за шипы летом.

Проблему колесного несоответствия сезону депутаты начали решать на минувшей неделе. Парламентский комитет по транспорту и строительству уже одобрил законопроект, который предусматривает санкцию для нарушителей в размере двух тысяч рублей.

Читать дальше http://mir24.tv/news/auto/15247501

 

 

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Один ответ на Штрафы на износ

  1. AlfonsoUnalt:
    15.12.2016 в 01:54

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