Штрафы на износ
Первые снегопады, о которых заблаговременно предупреждали синоптики, традиционно для многих водителей стали неожиданностью. Среди них, как обычно, оказалось немало и тех, кто, увидев заметенные с утра дороги, решил рискнуть и отправиться на работу на по-летнему обутой машине.
Теперь, когда одни обсуждают удивительную погоду, а их менее удачливые коллеги – цены на кузовные работы и покраску, в Госдуме решают вопрос лишних денег, правда, чужих. Еще точнее — штрафов для автовладельцев за езду зимой на летних шинах, а заодно и наказание за шипы летом.
Проблему колесного несоответствия сезону депутаты начали решать на минувшей неделе. Парламентский комитет по транспорту и строительству уже одобрил законопроект, который предусматривает санкцию для нарушителей в размере двух тысяч рублей.
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Один ответ на Штрафы на износ
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