Один ответ на С неудом на выход. Арзамасские депутаты рекомендовали сити-менеджеру покинуть пост

Депутаты думы Арзамаса в минувшую пятницу решили отклонить отчет сити-менеджера Игоря Киселева об итогах его работы и работы администрации в 2015 году. Сити-менеджеру, который в 2015 году проработал в должности полтора месяца, вменили неудовлетворительный уровень взаимодействия с депутатами и плохую кадровую работу и рекомендовали уйти с поста по собственному желанию. И если даже Киселев добровольно не сложит полномочия, депутаты готовы идти дальше и менять двуглавую систему управления муниципалитетом на одноглавую. Эксперты не исключают, что решение Арзамасской думы по главе администрации может быть не последним в крупных городах Нижегородской области и имеет значение, в том числе, для областного центра. Подробнее – в материале РИА «ФедералПресс».

В минувшую пятницу, 28 октября 2016 года, депутаты Арзамасской городской думы, приняв отчет главы города Татьяны Парусовой, большинством голосов поставили неудовлетворительную оценку отчету главы городской администрации Игорю Киселеву и рекомендовали ему досрочно сложить полномочия по собственному желанию. Согласно пресс-релизу, распространенному отделом по взаимодействию со СМИ гордумы, депутаты поставили Киселеву в вину попытку совершить «непрозрачную и необдуманную сделку» с муниципальным унитарным теплоэнергетическим производственным предприятием (МУ ТЭПП), неисполнение решений городской контрольно-счетной палаты по МУП «Арзамаспассажиравтотранс» и попытку ликвидировать МУП «Ритуал», который «при Киселеве находится на грани банкротства». «Продажа агентства ритуальных услуг не только нарушает права малообеспеченных граждан, но и повлечет за собой потерю рабочих мест и муниципальной земли», – приводится в сообщении мнение депутатов.

В том же пресс-релизе отмечается, что на заседаниях думы и думских комиссий депутаты неоднократно говорили о «неспособности Киселева владеть хозяйственно-экономической ситуацией в городе». «На его счету – неисполнение городского бюджета за 2015 год и отвратительное состояние доходной части бюджета 2016 года, проблемы с теплоснабжением, уборкой территорий в зимний период и состоянием дорог», – сказано в пресс-релизе.

Как рассказал РИА «ФедералПресс» депутат гордумы Александр Тюрин, отклонение отчета Киселева поддержали 13 депутатов Арзамасской думы, «против» отклонения отчета никто не проголосовал, восемь депутатов воздержались. При этом, по словам собеседника, отчет главы администрации Арзамаса обсуждался еще летом, но тогда оценку ему не поставили и перенесли вопрос на осень, на послевыборный период, чтобы «не создавать основ для политической дестабилизации».

Тюрин обратил внимание, что речь идет об отчете об итогах деятельности администрации Арзамаса и ее главы за 2015 год, хотя в прошлом году Киселев проработал в этой должности всего полтора месяца – даже меньше, чем Парусова. Собеседник процитировал решение думы, в котором отмечается «неудовлетворительный уровень взаимодействия главы администрации с депутатами Арзамасской городской думы, руководителями предприятий, учреждений и организаций различных форм собственности и неудовлетворительная кадровая работа, что отрицательно сказывается на решении вопросов местного значения города Арзамаса». В частности, Киселеву вменили назначение Олега Кремера своим заместителем по строительству и ЖКХ, уточнил депутат.

Напомним, что Киселева, возглавлявшего Арзамасский водоканал, считали сторонником Татьяны Парусовой. «На момент избрания они также были в одной команде. Но после того как ему (Киселеву – прим. ред.), видимо, предлагали сделать какие-то определенные кадровые решения, то есть начали влиять на него, о чем он и сам неоднократно говорил, началось, видимо, давление на него, которое не прекращалось на протяжении всего года», – рассказал Тюрин.

Татьяна Парусова, комментируя решение думы об отклонении отчета главы администрации, сообщила журналистам, что претензий больше к самой администрации как таковой независимо от того, кто ее возглавлял на протяжении последних лет. «В комитете имущественных отношений за последние годы сменились уже три руководителя, но, к сожалению, это никаким образом не отражается на качестве работы по обеспечению собственных неналоговых доходов. И здесь, наверное, стоит вопрос уже не персонально, в руководителе комитета, а в самой системе работы, в том, что она, может быть, порочна, неправильна, не соответствует современным требованиям, реалиям времени», – сказала глава города.

Впрочем, одной отставкой Киселева дело может не ограничиться: депутаты решили воспользоваться возможностью перехода на одноглавую систему управления муниципалитетом. Для этого главе Арзамаса Татьяне Парусовой нужно досрочно сложить полномочия, и большинство депутатов рекомендовали ей рассмотреть такую возможность. «От разногласий двух ветвей власти в первую очередь страдает население области. Поэтому здесь кто-то должен взять на себя смелость и ответственность и поставить точку в этом затянувшемся конфликте. Если это не сможет сделать одна ветвь власти, значит, это сделает вторая, – сказала журналистам глава города. – Будем ждать, какое решение примет глава администрации. В соответствии с этим свое решение буду принимать я».

Сам Игорь Киселев назвал многие доводы со стороны депутатов необоснованными: «Есть передергивание фактов, есть подтасовка». Исполнять рекомендации депутатов градоначальник также не собирается. «Конечно же, нет. У меня есть свое мнение. Я пришел работать, поэтому я буду продолжать работать. Это однозначное решение», – заявил он.

Профессор Высшей школы экономики Сергей Кочеров посчитал вполне ожидаемым решение Арзамасской думы в отношении главы администрации, потому что в 2015 году в Нижнем Новгороде уже был прецедент с отставкой Олега Кондрашова. «Для Нижнего Новгорода это (решение Арзамасской думы – прим. ред.) тоже имеет большое значение, потому что в отношении господина Белова, главы администрации Нижнего Новгорода, тоже большие вопросы, тем более что и дело судебное против него неизвестно чем закончится. Я думаю, что это не первое и не последнее смещение главы администрации в одном из крупных городов Нижегородской области», – считает Кочеров.

«Мы на примере Нижнего Новгорода убедились, что два начальника не могут быть в одном городе, и сейчас у нас единоначалие в Нижнем Новгороде (у нас начальник города Сорокин Олег Валентинович, но не Белов и не Карнилин). Поэтому понятно желание главы Арзамаса тоже быть единоличной хозяйкой в городе Арзамасе», – сказала в свою очередь политолог Валентина Бузмакова.+

Информационное агентство «ФедералПресс» / Наталья Егошина

Фото: арзамас.рф, arzamas.org.

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