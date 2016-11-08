Один ответ на За что так власть ненавидит собственный народ?

За что так власть ненавидит собственный народ, который погряз то в снегу, то в воде. Коммунальные службы Москвы, Нижнего Новгорода отчитываются, что столько то единиц техники выведено на уборку улиц…А Арзамас? Люди, вы видели хоть один трактор? Парковка у Омеги в в снегу и воде, в магазинам не подойти, кругом сейчас вода..Видимо, чиновники не выхолят со со своих Тойтот….Может быть, есть смысл в перерывах в междуусобными войнами вспоминать о народе, читай избирателях? Какую лапшу будут нам вешать когда придет время? О какой заботе будет говорить? Грошь цена таких обещаниям! Где те красавчики, чьи лица красовались на плакатах перед выборами? Полчили свое и в кусты?

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