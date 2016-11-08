Тенденции
img_20161108_105134

За что так власть ненавидит собственный народ?

Ноя 8 • Блог главного редактора • 114 Просмотров • 1 комментарий к записи За что так власть ненавидит собственный народ?

За что так власть ненавидит собственный народ, который погряз то в снегу, то в воде. Коммунальные службы Москвы, Нижнего Новгорода отчитываются, что столько то единиц техники выведено на уборку улиц…А Арзамас?  Люди, вы видели хоть один трактор? Парковка у Омеги в в снегу и воде, в магазинам не подойти, кругом сейчас вода..Видимо, чиновники не выхолят со со своих  Тойтот….Может быть, есть смысл в перерывах в междуусобными войнами  вспоминать о народе, читай избирателях? Какую лапшу будут нам вешать когда придет время? О какой заботе будет говорить? Грошь цена таких обещаниям! Где те красавчики, чьи лица красовались на плакатах перед выборами? Полчили  свое и в кусты?

Похожие Записи

Об авторе:

Один ответ на За что так власть ненавидит собственный народ?

  1. pozdravhappy:
    16.12.2016 в 20:14

    Эта власть народ уже разделила на «патриотов» и «врагов народа «. Для чего это она сделала? Да чтобы народ воевал друг с другом, а про них «воров и жуликов» забыл и не трогал.

    Ответить

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

« »