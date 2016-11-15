Один ответ на Унижение областного значения

«Приехала к маме в деревню, так соседка сказала, что в контору нужно зачем-то ее трудовую книжку принести ,а то говорят пенсии больше платить не будут? Что вообще происходит?»

Из звонка в редакцию

В минувший понедельник были еще несколько звонков подобного плата. Действительно ,зачем трудовую книжку, кому? До какого срока? Что этим доказывать? Куча вопросов, примерно в такой последовательности, я задал их по телефону 9-43-57 в управление социальной защиты Арзамасского района. На том конце провода милый голос ответил, что все вопросы к руководству. Так и пришлось поступить, только набрал сразу заместителя главы администрации по социальным вопросам В.И.Лезову. Та быстро поняла, в чем дело и сказала, что начальник управления соцзащиты меня сам найдет. Так скоро и произошло. Роман Васильевич Горбачев все подробно объяснил и пообещал включить «Арзамасские вести» в рассылку, чтобы оперативно мы смогли получать от них информацию во избежание подобных недоразумений. Итак, что же имеем? Действительно тема эта впервые появилась еще в апреле 2016 года. Тогда на сайте www.reporter-dz.ru появилась небольшая статья под заголовком «Ветераны труда Нижегородской области лишатся льгот с 1 апреля 2016 года».Речь идет о тех ветеранах, месячный доход которых (зарплата и пенсия) превышает 27929,8 рубля.

Прекращение ЕДК и ЕДВ произойдет на основании изменений в статье №16 Закона Нижегородской области от 29 ноября 2004 года №133-З «О мерах социальной поддержки ветеранов». Сумма, которая определена как верхний порог, является величиной среднедушевого денежного дохода в регионе на сегодняшний день.Работающие ветераны Нижегородской области, имеющие высокий уровень пенсионного обеспечения, в скором времени получат уведомления о том, что выплаты им ЕДК и ЕДВ прекращаются.

Буквально в конце рабочего дня, в понедельник,14 ноября, Роман Васильевич Горбачев(директор Государственного казенного учреждения Нижегородской области «Управление социальной защиты населения Арзамасского района» ул. Коммунистов, д. 21 А, г. Арзамас) сдержал данное по телефону обещание и прислал информацию, которая, надеемся будет полезной читателям.

«Вниманию ветеранов труда Нижегородской области!!!!

Доводим до Вашего сведения, что принято постановление Правительства Нижегородской области от 24.02.2016 г. № 80 «О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 10.07.2008 г. № 281», согласно которому с 01.04.2016 года право на областную ежемесячную выплату ветеранам (ОЕДВ) и компенсации имеют ветераны труда Нижегородской области, доход которых не превышает величину среднедушевого денежного дохода в Нижегородской области (на 2016 год — 27929, 80 руб.).

Для подтверждения факта отсутствия трудовой деятельности ветерана труда Нижегородской области необходимо до 01.01.2017 г. обратиться с паспортом и трудовой книжкой в ГКУ НО «УСЗН Арзамасского района» по адресу: г. Арзамас, ул. Коммунистов д. 21 А или к специалистам срочного социального отделения в сельских администрациях.

При отсутствии обращения ветерана труда Нижегородской области, выплаты будут приостановлены с 01.01.2017 г. и возобновлены с месяца обращения.

Директор Р.В.Горбачев»

Вполне понимаю работников соцзащиты, они лишь исполнители, а думали ли те, кто разрабатывал это постановоение, что тем самым они просто унижают людей?! Вот лишь некоторые суждения по этому поводу, взяты они с сайта www.reporter-dz.ru

«Ни Шанцев ни депутаты , принявшие этот закон не работали со мной рядом, и я из не выбирал и не давал им полномочий » делить бюджет» а потому считаю что нет у них права определять за человеческие судьбы! С них ещё спросить надо, за те » успехи» и » достижения», которые привели к такому состоянию бюджета-что денег старикам не хватает. Я то ещё работаю и без их помощи обхожусь и раньше обходился. А вот они то живут на налоги, которые я отчисляю от моего дохода. отгородились пятью замками и от страха без снотворного не засыпают, вдруг власть отберут-порвут на кусочки за грехи….

Мнасин Н.И. 13:05, 19 июля 2016»

«Браво! Хоть один из ветеранов — не трус, и высказался вполне адекватно. Действительно, зачем это громкое звание «Ветеран Нижегородской области», если это всего лишь корочки, и никаких реальных благ они не дают. Ясно, что не от хорошей жизни ветераны трудятся более 45 лет. А если в бюджете не хватает денег — позаимствовали бы у богатых чиновников, у которых зарплата в десятки раз больше, чем пенсия и зарплата ветеранов!

Нина 17:43, 19 июля 2016»

А что говорят, люди на кухнях по этому поводу, вы, господа чиновники слышали? И как это стыкуется с тем, что Правительство РФ приняло распоряжение, позволяющее сократить количество справок, которые госорганы требуют от граждан и организаций при обращении за госуслугами? Кстати, такое постановление, насколько мне известно, принято только в Нижегородской области.

Александр Андронюк

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