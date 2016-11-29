Один ответ на «Страшновские сказки»

Страшнов сядет. И судя по всему надолго, как и предполагал The Moscow Post.

Наконец силовики услышали жалобы борцов с коррупцией – Генпрокуратура «заинтересовалась» премией, которую выписал себе глава «Почты России» Дмитрий Страшнов. О коррупции в почтовом ведомстве наша газета писала неоднократно.

Сейчас господин Страшнов пытается оправдаться: «если кто-то (Страшнов имеет ввиду силовиков – прим. автора) посчитает, что они неправильны и некорректны, тогда, наверное, нужно менять эту систему в целом и, соответственно, пересчитать вознаграждения всем руководителям государственных компаний», — заявил Страшнов.

Дело в том, что Генпрокуратура, проведя ревизию в «Почте России» усмотрела незаконную выплату Страшнова в сумме 95,4 млн рублей. Тут важно отметить, что Страшнов является ставленником главы Минокомсвязия Николая Никифорова. Проверяющие выслали материалы проверки в силовые ведомства не только на Страшнова, но и на его покровителей в министерстве. Другими словами, может сесть не только главы «Почты», но и федеральный министр!

В ходе проведенной проверки исполнения федерального законодательства выявила факт незаконной выплаты Страшнову премии за 2014 год в размере 95,4 млн рублей, причем ведомство направило в Следственный комитет материалы проверки в отношении не только самого Страшнова, но и двух директоров департаментов министерства, принимавших решение о выплате премии.

Теперь Генпрокуратура возбуждает против Страшнова и чиновников Минкомсвязи уголовное дело. Казалось бы, нужно идти на попятную и пересчитать деньги. Но, главы «Почты России» заявил, что не может увидеть причин отказываться от выплаченного ему вознаграждения!

Но к Страшнову могут возникнуть еще претензии, ведь «наследил» Дмитрий Евгеньевич достаточно сильно за почти три года своей службы (назначен в 2013 году).

По следам Страшнова

В прошлом году «Почта России» всем объявило о своей эффективности. Только, как оказалось, компания хвастается не прибылью, а убытком (!) который составил «минимальные» 88 млн рублей. Что удивительно, эффективность ведомства под управлением Дмитрия Страшнова зависит от федеральных дотаций.

Так, в 2014 году «Почта» похвасталась уже настоящей прибылью — 1,2 млрд рублей ФГУП. Только такие деньги «на выходе» получились после перечислений федеральных дотаций в размере 5,4 млрд рублей. Похоже под руководством Страшнова появилась еще одна маленькая и дотационная кавказская республика…

Успешный был 2014 год? Отнюдь! Ведь общее количество хищений почтовых отправлений увеличилось на 405%!!! Вдумайтесь в эту цифру!

«Общее количество утрат и хищений почтовых отправлений во 2 кв. 2015 г., по сравнению с 1 кв. 2015г., увеличилось на 405 %, в т.ч. по вине филиалов увеличилось на 405 %. Основная доля утрат и хищений приходится на заказные письма, принятые от ФК ЦОДД ГИБДД. Наибольшее количество утрат и хищений почтовых отправлений допущено по вине объектов почтовой связи МР АСЦ (38 % — 10681 РПО) и УФПС Московской области (46,5 % -13109 РПО)», — говорится в служебной записке, появившейся в распоряжении газеты The Moscow Post.

Отметим, что «Почта» уже раньше страдала коррупции. Так, ведомство Страшнова было оштрафовано «Роскомнадзором» на 500 тысяч рублей за несоблюдение требований закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем!!!

Страшнов и Никифоров

Всегда поддерживал Страшнова министр Николай Никифоров. «Рассматриваемые законопроекты (создание банка) влияют на будущие доходы почты от банковских услуг», – констатировал недавно министр связи Николай Никифоров. «В 2018 г. банк должен обеспечивать около 10% всех доходов «Почты России», – добавлял он.

Постойте, но «Почта России» должна заниматься пересылкой бандеролей и писем, а не плодить банки, составляющие конкуренцию другим госбанкам! Это неэффективная госполитика!

Но у «Почты» свое видение и своя программа развития за 1 миллион долларов. Программу Страшнов заказал консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BSG). И дело это тоже может оказаться распилом. Ведь в компании есть единсвенный специалист, знакомый с почтовой отраслью. И он не был в России и не принимал участия в разработке Стратегии…

По «бостонской стратегии» необходимо 130,9 млрд рублей, из которых 19,5 млрд рублей планируется потратить на создание банка. Сделано. Теперь в каждом почтовом отделении сидит банковский сотрудник…

На реализацию «страшновских» идей планировалось выделить менее половины необходимых средств – 40,5 млрд рублей собственных средств, а также 19,8 млрд рублей – от продажи имущества!!!

Еще 70,5 млрд рублей «Почта» собирается привлечь уже не посредствам федеральных дотаций, а спомощью кредитов. В кулуарах говорят, что Страшнов хочет сделать основной барыш от своего руководства.

Непонятными расходами Страшнова являются и финансовые вливания ведомства в киноиндустрию. ФГУП занялся «проплачиваем» кинофильмов, в частности, режиссера Андрея Кончаловского, выделив около 30 миллионов рублей!

Но похоже «реформам» Страшнова, благодаря которых создаются ненужные банки, и выплачиваются за непонятные успехи премии подошел конец. Снимут не только Дмитрия Сергеевича, но и его «патрона» министра Николая Никифорова. А дальнейшее расследование их деятельности с большой вероятности может привести к их изоляции от общества – в тюрьме…

Игорь Варламов, 2016-11-28 12:42:51

http://www.moscow-post.com/politics/strashnovskie_skazki23019/

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