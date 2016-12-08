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Концы в воду- деньги в песок

Дек 8 • Расследования • 160 Просмотров • 1 комментарий к записи Концы в воду- деньги в песок

В окрестностях города Первомайска длительное время производится незаконная разработка карьеров на землях лесного фонда, в водоохранных зонах рек, на заброшенных участках земель сельскохозяйственного назначения. Целью является хищническая безвозмездная добыча песка в промышленных масштабах для использования в хозяйственных целях при ремонте дорог, строительстве объектов различного назначения. Впоследствии заброшенные карьеры используются в качестве незаконных свалок, нанося непоправимый ущерб окружающей среде, животному миру и здоровью людей .
При этом, в тех случаях, когда ремонт дорог и строительство осуществляются за счёт средств местного бюджета, региональных субвенций, средств федерального бюджета и специальных фондов, включая дорожный фонд, денежные средства, заложенные в сметы ремонта и строительства и предназначенные для приобретения песка и песчано-гравийных смесей, как правило, расхищаются и присваиваются лицами, имеющими доступ к этим средствам или обладающими властными полномочиями на уровне местного самоуправления и областных структур Нижегородской области.
Редакция начинает расследование по данной теме. Следите за нашими публикациями.

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Один ответ на Концы в воду- деньги в песок

  1. Владимир Казаков:
    08.12.2016 в 18:17

    Пишем слова к гимну «Прощание с кукушкой»
    Сольный аккомпанемент на балалайке подбираем.

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