Один ответ на Концы в воду- деньги в песок

В окрестностях города Первомайска длительное время производится незаконная разработка карьеров на землях лесного фонда, в водоохранных зонах рек, на заброшенных участках земель сельскохозяйственного назначения. Целью является хищническая безвозмездная добыча песка в промышленных масштабах для использования в хозяйственных целях при ремонте дорог, строительстве объектов различного назначения. Впоследствии заброшенные карьеры используются в качестве незаконных свалок, нанося непоправимый ущерб окружающей среде, животному миру и здоровью людей .

При этом, в тех случаях, когда ремонт дорог и строительство осуществляются за счёт средств местного бюджета, региональных субвенций, средств федерального бюджета и специальных фондов, включая дорожный фонд, денежные средства, заложенные в сметы ремонта и строительства и предназначенные для приобретения песка и песчано-гравийных смесей, как правило, расхищаются и присваиваются лицами, имеющими доступ к этим средствам или обладающими властными полномочиями на уровне местного самоуправления и областных структур Нижегородской области.

Редакция начинает расследование по данной теме. Следите за нашими публикациями.

Похожие Записи

Об авторе: alex

« Подвезли мужика. А он оказался полковником ФСБ Депутаты поддержали антинародные поправки в ОСАГО »