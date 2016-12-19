Эксперты предупреждают: в стране накапливается напряжённость. Ещё немного – и рванёт

Комитет гражданских инициатив (КГИ) Алексея Кудрина оценил уровень напряжённости в российских регионах. Эксперты предсказывают скачок негативных настроений, который уже к ближайшей весне может обернуться массовыми протестными акциями. Впрочем, предсказывать разнообразные катастрофы – любимое занятие аналитиков. А что же сам народ? Безмолвствует? Боится? Надеется на лучшее? Или на самом деле готовится к протестам? В последнее время почти все политические эксперты выдают мрачные прогнозы, предрекая России массовые протесты, народные бунты, чуть ли не революцию. Называются и конкретные сроки. Иные из них, впрочем, уже благополучно миновали, теперь критической точкой называется весна 2017-го. При этом эксперты солидарны в предлагаемом способе разрядки внутренней напряжённости – необходимы заметные шаги для улучшения социально-экономического положения. Легко сказать! Вероятно, жанр апокалиптических предсказаний аналитики выбирают для большей убедительности – с целью не столько «разбудить Герцена», сколько разбудить власть. Но спит ли она? Или только делает вид, что спит, а сама бдит и прекрасно владеет ситуацией? Не считая нужным оповещать общество обо всех своих планах и шагах, но с благой целью – для сохранения стабильности. Кудрин уполномочен заявить Доклад кудринского КГИ называется «Социально-экономическое неблагополучие и политическая напряжённость в регионах России». Авторы доклада измеряют её уровень по трём ключевым параметрам – внутриполитической ситуации, социально-экономическим рискам и протестной активности. Причём речь идёт о ситуации полугодовой давности – первой половине 2016 года. Нестабильность сразу по всем трём параметрам обнаружилась в Челябинской области. Это так называемый красный регион, которых, кстати, в сравнении с предыдущими замерами стало меньше. Сочетание двух тревожных факторов обнаружено в Алтайском крае, Пензенской, Самарской, Ярославской, Ульяновской областях. В свою очередь, социально-экономическая напряжённость высока в Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Марий Эл, Мордовии и Хакасии, а также в Амурской, Ивановской, Кировской, Омской, Орловской и Рязанской областях. Что же касается Санкт-Петербурга, то он впереди России всей по уровню протестной активности. Авторы доклада отмечают: «Общая картина социально-экономической и политической нестабильности выглядит не хуже, а в чём-то даже лучше, чем полгода назад». Но это не повод почивать на лаврах, а всего лишь сезонный эффект, убеждён соавтор доклада Николай Петров. Политтехнолог Андрей Колядин согласен с такой трактовкой: «Эксперты анализировали лето – начало осени. В этот период всегда происходит снижение протестных мероприятий, потому что люди заняты отпусками и дачами. К тому же этот период более благоприятный с точки зрения цен на продукты». Но Россия – холодная страна, лето у нас короткое, а зима длинная. И сезонный эффект в этом смысле тоже не способствует выступлениям: чтобы массово выйти на улицы мерзнуть ради протеста, нужен очень мощный раздражитель, очень убедительный призыв и лидер. А с этим дело обстоит плохо, о чём напомнил политолог Дмитрий Орешкин: лидеры протеста нейтрализованы, некоторые вообще посажены, ограниченные точечные репрессии проведены. При этом он обращает внимание на позитивные изменения столичных настроений в связи с парламентскими выборами: «В Москве грубых фальсификаций, как в 2011 году, уже не было. Чуров отправлен в отставку. Фальсификации не сведены к нулю, но их стало меньше». Позитивная перемена? Безусловно. Но достаточна ли она для воцарения общественного спокойствия? И каким его желает видеть власть? В виде согласия, когда народ доверяет власти и действует с ней заодно, или всенародной спячки – без доверия, без надежд и без сопротивления? Борис КАГАРЛИЦКИЙ, директор Института глобализации и социальных движений: – В регионах могут возникнуть точечные протесты, их может быть много и сразу. Это создаст неприятную обстановку: Кремлю придётся отвечать, а реакция будет неадекватной, потому что не готовились заранее. Их спасает только то, что население спит. Но если население проснётся раньше, то дела власти будут плачевны. Цель – застой и анабиоз? Дмитрий Орешкин склоняется ко второму варианту, анализируя прошедшие выборы в Госдуму. «Это та цель, которую преследовала администрация президента, – стратегия низкой явки, стратегия снижения социальной активности, летаргия», – полагает эксперт. Может быть, власть напугана предыдущими пророчествами насчёт активизации протеста? А их было немало. Всё тревожнее выглядят мониторинги Центра социально-трудовых прав «Трудовые протесты в России». Только в мае этого года зафиксировано 30 трудовых протестов, а количество протестных акций превысило уровень прошлого года – 162, в том числе 69 сопровождались остановками работы. Это рекордный показатель, и причём далеко не первый – протестные рекорды бьются постоянно, всего количество забастовок выросло на 35%. С мая 2015 года в регулярных обзорах центра публикуется информация о «трудовом протесте месяца». Лидером этого антирейтинга считается отчаянная акция вахтовиков, которых фирма «МТК Групп» привезла для работы в Ижевск и постоянно задерживала зарплату. У иных рабочих невыплаты исчислялись двумя годами. В итоге в ходе акции прямо в офисе компании шесть человек вскрыли себе вены. Эксперты отмечают растущее разнообразие форм протеста, а также расширение его географии. Вот лишь последние примеры: выступления дальнобойщиков против введения системы «Платон», голодовка ростовских шахтёров, перекрытая бывшими работниками «АвтоВАЗагрегата» федеральная трасса в Тольятти… Около 70 работников ОАО «Омсктрансмаш» объявили в августе итальянскую забастовку, аналогично поступили в ноябре и 100 человек с МУП «Тепловые сети» в городе Великие Луки. Также против увольнений протестовали сотрудники Архангельского тралового флота, АО «ЛУР» в Приморском крае, ЗАО «Дормаш» в Орловской области. Сотрудники и студенты КамчатГТУ, УрФУ летом митинговали против массовых сокращений преподавателей. А в Забайкальском крае профсоюз работников здравоохранения пригрозил массовым увольнением, если ситуация с выплатой зарплат не улучшится. Эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР), отмечая рост числа трудовых протестов, прогнозируют политизацию процесса. А социологи ВЦИОМ, РОМИР, «Левада-центра» на основании исследований «индекса личного протестного потенциала» утверждают: массовые акции протеста в России вот-вот начнутся и число россиян, готовых к участию в них, растёт. ТЕМ ВРЕМЕНЕМ Резервный фонд будет полностью исчерпан в 2017 году. Проев накопления, россияне больше не смогут рассчитывать на скорый рост реальных доходов. Такой вывод следует из сообщения председателя Счётной палаты РФ Татьяны Голиковой. Когда Резервный фонд исчерпается, роль главной подушки безопасности перейдёт к Фонду национального благосостояния (ФНБ). При этом резервные деньги для финансирования расходов бюджета будут использовать всё меньше. Так, если в 2017 году на эти цели запланировано 1,8 трлн рублей, то в 2019-м значительно меньше – всего 140 миллиардов. В ФНБ на конец 2017 года ещё останется 4,190 трлн рублей, на конец 2018-го – 3,102 трлн, на конец 2019 года – 3,056 трлн рублей. А больше, возможно, и не понадобится. Кризис, конечно, никуда не денется. Пока даже непонятна тенденция – что у нас сейчас происходит: рост или падение. Ситуация демонстрирует колеблющуюся динамику. В то же время, по мнению главы Счётной палаты, российская экономика полностью адаптировалась и приспособилась к сложившимся условиям на фоне санкций и кризиса. Есть даже «едва-едва заметные сдвиги» в сторону роста. Предполагается постепенное снижение дефицита бюджета: с 3,2% ВВП в 2017 году до 2,2% ВВП в 2018-м и до 1,2% ВВП в 2019 году.

Ксения Веретенникова

Источник: https://versia.ru/yeksperty-preduprezhdayut-v-strane-nakaplivaetsya-napryazhyonnost—eshhyo-nemnogo-i-rvanyot

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