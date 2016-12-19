13 декабря на встрече с депутатами Законодательного Собрания губернатор Александр Дрозденко устроил жесточайший разнос руководителю Фонда капремонта Ленобласти Александру Шульге и профильному вице-губернатору Олегу Ковалю.

Птенцы гнезда Сердюкова погорели в Ленобласти

Но уже до этого стало известно, что Шульга написал заявление об увольнении, которое немедленно было удовлетворено. Событие это могло бы и не стать особо заметным, если бы речь не шла, о ближайшем товарище и партнере Коваля метящего в кресло главы региона. Правую руку вице-губернатора «отрезал» сам Дрозденко, показав, кто в области главный. Более того он пригрозил, что похожие неприятности могут постигнуть и самого Олега Коваля.

Не успели что?

Суть претензий губернатора проста. Есть Фонд капремонта, в нем аккумулируются немалые средства. Жители области за капремонт платят, деньги есть, а работы нет. На остатках счетов ведомства сейчас висит 1,5 млрд. рублей. Заступив на должность в августе, Шульга пообещал, что необходимые конкурсные процедуры пройдут уже через месяц, деньги начнут работать. Потом сроки начали многократно переносить, в результате, программа 2016 года провалена, программа 2017-го просто еще не готова и вряд ли увидит свет в этом году.

Отвечая на претензии губернатора, Шульга пытался найти все новые и новые объективные причины, почему Ленобласть оказалась в десятке худших регионов по капремонту. Некоторые отметались с порога, как, например, заявление о том, что Фонду не хватает людей («всего работает 7 инженеров», — сказал Шульга. Правда тут же выяснилось, что в Фонде трудится не 7 а более 70-ти человек).

По мнению некоторых экспертов, затягивание с конкурсными процедурами и провал с капремонтом – это экономика и политика одновременно. Первое объяснение озвучил сам губернатор – деньги лежат на депозитах, приносят процент, возможно и вовсе прокручиваюся или выводятся. Не случайно Александр Шульга напирал на то, что прежнее руководство выдавало 30-ти процентные авансы подрядчикам без банковских гарантий, подрядчики деньги получали и исчезали.

Вторая причина еще проще — новый руководитель Фонда вел работу по «заведению» под бюджеты фонда «своих» подрядчиков. Дело это в современной бюрократической системе непростое. Вот и пришлось оттягивать сроки конкурсов, в итоге доотягивались до провала программы.

Наконец третья причина – негативная ситуация с капремонтом тащит за собой два «политических» последствия. Во-первых, под удар попадал Председатель Комитета по ЖКХ Александр Тимков, с которым у Олега Коваля натянутые отношения. Еще в октябре Коваль обвинил ведомство Тимкова в саботаже работы по капремонту.

Во-вторых, федеральная слава Ленобласти как одного из худших регионов по вопросу капитального ремонта наносила удар по репутации успешного губернатора Дрозденко. Это вполне согласуется с неоднократно озвученными амбициями Олега Коваля потеснить своего нынешнего начальника.

Так или иначе, планы дуэта Коваль-Шульга провалились. Шульга уволен, на его место назначен «неродной» Ковалю бывший председатель областного комитета по ЖКХ и транспорту Константин Полнов. Позиции самого Коваля изрядно пошатнулись. Точку в совещании 13 декабря поставил губернатор, ответив на вопрос журналистов о том, что будет дальше: «Что будет, что будет… Другие люди в ЖКХ скоро придут, вот что будет». Имел ли он ввиду и своего профильного заместителя, уточнить не удалось.

Минобороны на двоих

То, что Шульга и Коваль – единое целое, известно давно. Их партнерству уже больше 10 лет. Александр Шульга как свидетельствуют некоторые источники, с середины 80-х подвизался на ниве военного строительства и тому подобной «доходной» работы — трудился в различных структурах Спецстроя Минобороны. Вероятно, какое-то время работал в Петербурге, где и познакомился с предпринимателем-строителем Олегом Ковалем.

В начале 2000-х у них уже несколько совместных предприятий и крепкое партнерство. В различное время компаньоны были совладельцами компаний ООО «Строй», ООО «ПО СМУ БЛОК» и ООО «Блок-Монолит Инвест». Помимо этого, Шульга и супруга Коваля Ирина были совладельцами ООО «АТП Спецстрой», а Ирина Коваль и Наталья Шульга – совладельцами ООО «Межрегионстрой», в котором Александр Шульга также был генеральным директором.

В 2007 году министром обороны стал «мебельщик-налоговик» Анатолий Сердюков. Свое ведомство и близлежащие структуры он «обставлял» своими людьми, предпочитая военным, гражданских менеджеров. Желательно из Питера. А тут как раз во ФГУП «УСС–31» Спецстроя РФ начальником трудился Шульга, а замом у него Коваль. Они тут же и получили новое назначение в Главное управление обустройства войск, только в обратном порядке: Коваль стали начальником, а Шульга замом.

Работали активно, но уже в 2009 году Коваль покинул ведомство, оставив свое кресло Шульге. Перебрался он в газпромовскую структуру, возможно, по протекции Анатолия Сердюкова, в те годы еще вполне успешного зятя Виктора Зубкова (Председателя Совета директоров Газпрома).

Потом и Шульга ушел в обратно в строительный бизнес, и они с Ковалем продолжили реализовывать, весьма успешные проекты на стыке государственного заказа и персонального бизнеса.

«Высочайшее мастерство» Олега Сергеевича в этом деле можно оценить по маленькому «личному» ньюансу. У господина Коваля есть супруга и дети. На всех фотографиях у него на нужном пальце наблюдается обручальное кольцо. Но вот в декларациях, которые он подавал и подает, как госслужащий супруги не наблюдается. Как так? Неужто, такой многоопытный специалист да допустил такую ошибку и забыл. Нет. Мы не будем лезть в личную жизнь нашего героя, но, похоже, официально брак господина Коваля не зарегистрирован, и похоже как раз для того, чтобы не декларировать доходы своей спутницы жизни.

Подрезанные амбиции

О том, что весельчак Коваль на должности зама задерживаться не намерен, говорить начали в СМИ сразу после его назначения вице-губернатором. Это подтверждали люди, знающие его лично – амбициозность Коваля им хорошо известна.

Вероятно у журналистов такие ощущения укреплялись непосредственным наблюдением того, как Коваль подминал под себя Лужский район Ленобласти. В 2011 году он баллотировался там в депутаты Законодательного Собрания. Собеседники информагенства 47news в Лужском районе утверждали, что им сильно запомнилась первая поездка Коваля по Ленинградской области. Чиновник, встретившись с руководителями поселений, между делом, но без стеснений, заметил, что в этой должности надолго оставаться не намерен. И, как минимум, рассчитывает на пост председателя ЗакСа. А, подняв указательный палец в сторону потолка, сказал, что обязательно поднимется и выше.

Депутатом Коваль стал, в кресле этом просидел действительно не очень долго, поднялся выше, стал вице-губернатором и одновременно стал, похоже, главным человеком в Лужском районе. Поговаривают, что без его повеления там муха не пролетит. Яркое подтверждение тому – выборы в этом сентябре. Без всяких стеснений и главное без особого сопротивления Олег Коваль организовал избрание депутатом от района своего 24-летнего сына Никиты. Молодой человек в районе был никому известен, но папа дал команду и сын попал в областной ЗакС.

Человек с такими амбициями, прячущий за улыбкой готовность отхватить столько власти и денег, сколько унесет, не может не вызывать беспокойства у Дрозденко.

Вполне возможно, используя в качестве повода тему капремонта губернатор в ближайшее время постарается если не убрать Коваля, то сильно ограничить его властный ресурс. И уж точно, в ближайшее время вице-губернатору не позволят назначать на важные посты людей, которые хоть как-то будут связаны с ним совместной службой, работой или бизнесом.

Собрать свою команду для атаки на губернаторское кресло у Коваля теперь явно не выйдет, да и бюджетные средства щипать, будет гораздо сложнее.

Павел Потапов,http://www.moscow-post.com/politics/ptentsy_gnezda_serdjukova_pogoreli_v_lenoblasti23228/

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