Украинский депутат назвал «героем» убийцу посла России в Турции
Украинский народный депутат Владимир Парасюк назвал «героем» убийцу российского посла в Турции. Соответствующую запись он опубликовал в понедельник вечером на своей странице в Facebook.
«Когда человек ценой собственной жизни готов идти на крайние меры, ради идеи, ради правды, тогда можно с уверенностью сказать — герой!» — написал Парасюк.
http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201612200735-ao9j.htm
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