Карантин по бешенству введен в Дивеевском районе 20 декабря. Об этом РИА «Время Н» сообщил источник в силовом ведомстве.

Согласно информации, в районе села Суворово нашли лису, не контактировавшую с людьми. Проба, взятая от нее, при исследовании дала положительный результат.

Сейчас в районе проводятся мероприятия по ликвидации последствий бешенства. Карантин продлится до 20 февраля.

Напомним, что что недавно бешеную лису загрызли сторожевые собаки у водонапорной станции в Нижнем Новгороде.

Корр. Мария Сорокина

http://www.vremyan.ru/news/beshenuju_lisu_pojmali_v_diveevskom_rajonee.html

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