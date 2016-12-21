Одиннадцать человек арестованы по делу об отравлении «Боярышником» в Иркутске, сообщил заместитель начальника управления МВД России по Иркутску Герман Братчиков.

«По делу об отравлении „Боярышником“ в Иркутске арестованы на 21 декабря 11 человек», — сказал он.

Он добавил, что работа по изъятию контрафактного спиртного введется по всему городу в круглосуточном режиме.

При этом мэрия Иркутска приводит данные не об аресте, а о задержании причастных к делу. «Данные люди задержаны по возбужденному уголовному делу. Часть из них между собой не связаны. Для их задержаний было достаточно оснований. Все остальные подробности являются тайной следствия», — добавил представитель полиции на заседании городской комиссии по ЧС, которого процитировали в пресс-службе мэрии.

Как сообщил полпред президента РФ В СФО Сергей Меняйло, части задержанных по делу о массовом отравлении предъявлены обвинения. Однако он не уточнил, какому количеству задержанных предъявлены обвинения и избрана ли им мера пресечения, отметив, что этот вопрос лежит в компетенции правоохранительных органов.

По факту ЧП возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц»). Его расследование передано в центральный аппарат СК РФ.

Массовое отравление поддельным спиртосодержащим средством «Боярышник» произошло в выходные. По последним данным, 59 человек погибли, 41 пострадавший проходит лечение стационарно, двое на амбулаторном лечении, один выписался по состоянию здоровья. По предварительным данным, все они употребляли спиртосодержащую жидкость, которая содержала метиловый спирт или метанол, хотя на упаковке в составе значился этиловый спирт. В связи с массовой гибелью людей в понедельник режим ЧС был введен в Иркутске, во вторник — в Иркутской области. Вторник в регионе был объявлен днем траура.

http://www.rosbalt.ru/russia/2016/12/21/1577625.html

Фото с сайта minzdrav-irkutsk.ru

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