Если взглянуть сколько фотографий всевозможных заправок выложено в Интернет, то не следует ли ожидать массовых репрессий и полицейских расправ с не в меру любопытными и активными пользователями сети и расхитителями «секретов».

С секретами более-менее всё ясно, а вот какие скелеты скрыты в этом газовом шкафу мы скоро узнаем. Следите за публикациями.

И не вздумайте на вокзалах и мостах петь хором старые партизанские песни.

Идите все лесом и сидите тихо по своим землянкам, пока менты не замели.

Не верите, читайте материал в следующем номере, и ничему не удивляйтесь — в наших краях возможно все!!!

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