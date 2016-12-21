После выхода в прокат советского фильма «Ирония судьбы», сразу ставшего популярным, пожелание «иди в баню» прочно ушло в народ. Но есть все основания полагать, что это выражение стало крылатым задолго до появления занимательной истории о приключениях незадачливого любителя попариться Жени Лукашина.

Все равно, что послать к чертям

Однако, имеются сведения о том, что «в баню» стали отсылать на Руси значительно раньше 70-х годов минувшего столетия. Считалось, что в этом месте, предназначенном для очищения тела от трудового пота, а уставшей души – от накипи, собиралась всякого рода нечистая сила. Народ свято верил в то, что после ухода последнего посетителя в бане собираются черти, лешие и другая подобная нечисть. Главным в этой пестрой фольклорной компании был банник, который обитал здесь большую часть времени.О банной нечисти люди складывали целые легенды. Считалось, что банник проводил время, периодически устрашая тех, кто собрался попариться. Самая невинная его шутка – постукивать в стену, пугая человека. Он мог также ошпарить зазевавшегося посетителя бани крутым кипятком и даже уронить ему на ногу булыжник из раскаленной каменки.

Баннику суеверные люди приписывали все неприятности, которые могут подстерегать человека в бане.Некоторые любители словесности считают, что именно здесь кроются истинные исторические корни пожелания «идите в баню». Это выражение имеет тот же смысл, что и посылание ко всем чертям. Поэтому, услышав в свой адрес подобные слова, надо хорошенько подумать о том, чем же вы смогли так насолить своему собеседнику, который отправляет вас в место, где в ожидании нового гостя и в предвкушении развлечений резвится нечистая сила.

Из первых уст

Сегодня, в баню посылают все реже и реже, да и фактически поход в нее год от года становится все недоступнее. А здесь еще и новый слух- баню на улице Калинина продают, иол, одна надежда на министра обороны С.К.Шойгу, если тот возьмет под свое крыло ,то баня выживет. Именно с таким слухом автор этих строк и отправился к директору МУП «Комфорт» Н.А. Менькову. С Николаем Александровичем мы знакомы давно. У этого человека колоссальный опыт работы в системе ЖКХ, знает он и нужны народа, наверное, помнят еще его как депутата городской думы. Поэтому он сразу заявил, что ни он, ни коллектив МУП «Комфорт» не сторонники повышения тарифов, ведь весь гнев населения они( в первую очередь кассиры) принимают на себя, а дойдет ли эхо негодования до тех, кто подписывает на ул. Советской соответствующие постановления трудно сказать. Прежде чем познакомиться с тем, как будут работать бани с нового, 2017 года, внимательно вчитайтесь в тот экономический расклад, который ныне царит в МУП «Комфорт».

Начнем с прошлого. Оно внушительное. Судите сами- МУП «Комфорт» включало в себя 5 бань, 2 котельные, прачечную.

Ушли в прошлое бани на Арзамасе 2, напротив администрации города, не стало и прачечной, котельные переданы в МУ ТЭПП.

Сейчас МУП «Комфорт» это три бани( ул.Калинина, пос. Высокая гора и ул. Короленко). И все!

Меньков возглавляет МУП «Комфорт» с 1 октября 2014 года и каждый год для коллектива, который с 48 человек уменьшился до 20, день ото дня приходится считать, как выжить, Ни о каком развитии и речи быть не может, ибо, сколько не заработай, а 50 процентов хочешь или нет, а отдай в муниципалитет, а если быть точнее, то в Комитет имущественных отношений. А затем, снова выпрашивай субсидию, которая не даст стать на грань банкротства. Такой вот оброк на парок. И, надо сказать, что стоимость билета в баню составляет львиную долю( порядка 80 процентов) в себестоимости самой услуги. Не исключено, что придет время, и люди будут оплачивать все 100 процентов. Но, тогда зачем муниципалитет? А пока суть да дело познакомьтесь с информацией, которая весь будущий год будет вам полезной

Новые тарифы с 2017 года

Постановление администрации города Арзамаса № 1524 от 08.12. 2016 года

Об установлении тарифовна услуги, предоставляемые

МУП «Комфорт»

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании Положения о порядке установления тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями на территории городского округа город Арзамас, утвержденного решением Арзамасской городской Думы от 28.03.2014 № 31:

1. Установить тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным унитарным предприятием «Комфорт» согласно приложению.

2. Отделу по информационному обеспечению и связям с общественностью администрации города Арзамаса (Лабзина О.А.) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу c 01.01.2017 года.

4. Признать утратившим силу постановление администрации города Арзамаса от 09.06.2016 № 617 «Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые МУП «Комфорт».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Арзамаса Ершова В.В.

Глава администрации И.В. Киселев

Кто отразится в витрине?

По всей стране исчезают доступные общественные бани. Региональные власти избавляются от расходов на их содержание и получают прибыль от продажи площадей. Но для многих россиян баня является не столько местом для релаксации и общения – им просто негде больше мыться. Во всём мире общественные бани отмирали за ненужностью, вместе с бедностью, а в России эти процессы поменялись местами.

А вот теперь Роспотребнадзор предложил новые санитарные нормы для бань, по которым «вне закона» окажется 60% заведений в городах. Они обязаны будут организовать озеленение территории, которой у большинства бань просто нет. Минимальная площадь парилки должна составлять 10 кв. метров. Все помывочные заведения обяжут обзавестись центральной двухтрубной системой горячего водоснабжения.

А бойлеры для нагрева воды, которыми пользуются большинство небольших саун, планируется запретить. Так же как и мягкую мебель! Вероятно, глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко планирует этой мерой обуздать проституцию, с учётом которой в саунах ставят двуспальные кровати.

– Для многих граждан баня является местом общения, альтернативой кабаку, тысячам людей она помогла побороть болезнь, – говорит психолог Людмила Крапухина. – Если говорить о социальных аспектах, то закрытие бань может всерьёз отразиться на демографии. Сколько семей сохранилось из-за того, что в разгар запоя мужик сходил в баню, глубоко вздохнул и взял себя в руки. И сколько одиноких старушек сохранили человеческий облик благодаря бане рядом с домом.

В России традиционно лозунги, программы и практика существуют отдельно друг от друга. Гремит антиалкогольная кампания, первые лица вещают о здоровье нации, осваиваются миллиардные бюджеты на массовый спорт. Бани закрывают теми же руками. В беседе директор Арзамасского МУП «Комфорт» Николай Меньков несколько раз повторил, что ни о каком закрытии бани на улице Калинина и речи быть не может, а тем более о поддержке со стороны Министерства обороны, мол, все это бред, слухи и не более. Хочется в это верить, а на памяти ушедшие в прошлое бани, предприятия, словно вирус какой-то поселился в славном граде Арзамасе. Вирус этот уничтожил «ликерку», пивзавод, «кондитерку», мясокомбинат, овощесушильный завод…Зато через каждые 20-50 метров торговые центры. Только кто в них понесет денежки, если заработать их негде? Так вирус этот и превращает день ото дня промышленный центр в один большой магазин, а здесь еще и банная тема, Кто только будет отражаться в этих витринах торговых центров- озлобленный и грязный народ?!

Александр Андронюк

Новые тарифы опубликованы в печатной версии «Арзамасских вестей»

На снимке: баня на Арзаиасе 2 осталась только на фото

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