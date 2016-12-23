Руководитель «Почты России» остается при должности?

Как сегодня стало известно, правительство России поручило министру связи Николаю Никифорову перезаключить контракт с генеральным директором ФГУП «Почта России» Дмитрием Страшновым на руководство госкорпорацией еще на полгода.

Это вызвало шумиху на фоне недавнего скандала с со Страшновым и его ближайшим окружением из топ-менеджеров. В частности, в отношении самого Страшнова генеральная прокуратура начала следственную проверку по поводу его премии, полученной по результатам работы в 2014-м году. Ее размер составил более 90 миллионов рублей! Надзорный орган посчитал ее размеры несоразмерной. Как сообщают некоторые СМИ, уже подготовлены материалы для возбуждения уголовного дела.

Страшнов, в качестве оправдания заявил, что премия сопоставима с итогами деятельности «Почты России». По его словам, прибыль предприятия за год превысила 4 миллиарда рублей и поэтому сумма бонуса вполне адекватна.

Правда, эксперты отметили, что эту так называемую прибыль составила государственная дотация, которую предприятие получает ежегодно. В сухом остатке же «Поста России» отработала с чистым убытком в миллиард рублей.

Отзывы

«Почта России» уже давно стала в стране именем нарицательным. Об уровне ее сервиса ходят грустные легенды. Посылки, письма и бандероли зачастую исчезают в неизвестном направлении, в почтовых отделениях иногда приходится стоять в очереди по часу, хамству персонала нет предела.

Впрочем, лучше других свое мнение о почтовом ведомстве выразят ее клиенты. Здесь и комментировать ничего не надо.

«Сначала хотела назвать отзыв «это больше не почта», но увидев картинку, назвала вот так вот. Но это действительно больше не почта. Это новое коммерческое образование, призванное собирать деньги с населения. Там вертятся теперь деньги, а не письма. Как бы прискорбно это не звучало.

Огромные очереди в кассу. И зачем спрашивается? Люди пришли оплатить коммунальные услуги. Ну хорошо, я их понимаю. Сама плачу на почте. Процентов не берут, что играет весьма немаловажную роль. Да и почта рядом с домом. А ЕРКЦ этот даже в глаза не видела. НО, извините меня, это же ПОЧТА. А я даже марки не могу купить вне очереди».

«Пришла с дочкой в 15-06, обеды прошли, работай и работай… ан нет, пока я стояла в очереди ВТОРОЙ, другие два кассира стали собираться домой, очередь, стоявшая к ним возмутилась, почему так? Ответа, естественно не последовало»…

«Простояли мы с ребенком в очереди 2,5 часа, пока не пришел наш папа, который сразу подошел к одному сотруднику 1-й кассы, а там написано -прием и отправка посылок, он спросил:» вы работаете?», на что молодой человек покачал отрицательно головой, муж спросил уже грубо:» ты здесь что, для мебели?»-последовал положительный ответ опять же головой. Потом началось самое интересное, дошла очередь до паренька, который стоял впереди, они все трое встали и пошли кушать мороженое, на глазах у изумленных людей. Тут терпение моего ужа лопнуло, помимо того, что работала одна девушка, так еще и та умудрилась пойти есть мороженое. Муж схватился за фотоаппарат и крикнул им, что эти фото попадут вечером в интернет, подействовало… сели по местам, но другие так и не заработали»

Почта-барахолка?

Зато «Почта России» стала, по сути, торговой точкой. Почтовые отделения фактически превращены в магазины, где не торгуют только что нижним бельем (а может, уже и торгуют).

При этом, как уже видно из отзывов клиентов, своими прямыми обязанностями почтовики занимаются как отхожим производством. Хотя…Отчасти рядовых работников понять можно. Если опять же вернуться к доходам высшего руководства. Так, по официальным данным, официальная зарплата (без годовых премий) того же Страшнова составляет до 10 миллионов рублей в месяц!

А по статистике зарплата московского почтальона в среднем не превышает 18 тысяч. Несложный подсчет говорит о том, что доходы первого руководителя в десятки раз превышают денежное довольствие его рабочих «лошадок»! Так это в Москве! А что говорить о доходах почтовых работниках на российской периферии?

Почта–БАНКрот?

Дмитрий Страшнов, видимо желая увеличить доходы, решил создать собственный банк, назвав его без затей и со вкусом – «Почта-банк». Создал. И начал, как и положено, продвинутому банкиру. «Почта России» для раскручивания своего кредитного детища уже потратила более миллиарда рублей!

Кстати, это ровно в два раза больше, чем было израсходовано на те же цели в прошлом году.

Ну, а как же с получения прибыли не улучшить сервисное обслуживание? Здесь выработали самую простую схему.

Как оказалось, международные посылки, оплаченные авиатарифом, «Почта России» регулярно отправляет наземным или морским транспортом! Конечно, при этом задержка почтовых грузов составляет от нескольких суток (если поездом) до месяца (если водным судном). В результате до 40 процентов оплаченных тарифов от пересылок оседают «в закромах» «Почты России». Точнее, у него руководства во главе с Дмитрием Страшновым.

Прокурорские вопросы

Не так давно прокуратура тоже интересовалась делами «Почты России». И выявила немало «занятного». Так надзорное ведомство обнаружило , что почта безбожно пускала на другие нужды целевые бюджетные деньги. Об этом прокуроры в жесткой форме сообщили руководству Россвязи и Росимущества.

Так, обнаружилось, что «Почта России» оплатила 15-миллионный чек за проведение конкурса «Мисс Почта». Пришлось изрядно потратиться на организацию семинара для сотрудников почты и почти 2 миллиона израсходовать на новогодний корпоративный вечер.

Также прокуратура пришла к выводу, что почта тратит слишком много денег на покупку автомобилей, компьютеров и другой техники.

Впрочем, учитывая зарплату и годовые премии главного почтальона России, можно предположить, что все эти траты он сделал из собственного кошелька. Только вот верится в это с трудом. А теперь Дмитрий Страшнов продолжит руководить госконторой еще, по меньшей мере , полгода.

Если, конечно, этот срок не сократит прокуратура, которая может потребовать добавить Страшному срок другого порядка.

Александр Иванов

http://www.moscow-post.com/politics/eto_on_eto_on_samyj_strashnyj_pochtaljon23302/

Комментарии

— Ну это ПИПЕЦ! ДАВИД АРОНЫЧ МЕНДЕЛЬ В смысле Медведев Д.А. ЖЖЁТ! — Солдат (23 Декабря, 15:06)

— Позор такому правительству, которое о 5000 доплаты пенсионерам трубит уже полгода и говорит что оно в полной мере выполняет социальные обязательства. А свои зарплаты и зарплаты своих чиновников к каким обязательствам они относят. Не держите народ за бесправную и безмозглую скотину. — Владимир (23 Декабря, 12:49)

— Откровенный грабёж! — Владимир (23 Декабря, 11:05)

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