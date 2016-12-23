Группу мошенников, похитивших из бюджета 6 млн рублей, будут судить в Нижегородской области. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.

Согласно информации, в период с 2014 по 2016 г.г. 23 обвиняемых зарегистрировали в Перевозском районе фиктивные фирмы-«однодневки».

В дальнейшем, предоставляя в министерство поддержки и предпринимательства региона фиктивные справки о приобретении транспорта и оборудования, они получили субсидии как начинающие предприниматели.

На самом деле обвиняемые тратили бюджетные деньги на свои личные нужды. Всего каждый из них получил по 300 тысяч рублей. Общая сумма ущерба бюджету составила 6 миллионов рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» УК РФ. Злоумышленникам грозит от 6 до 10 лет лишения свободы. Свою вину они признали.

По уголовному делу министерством заявлены часть гражданских исков о возмещении причинённого ущерба.

Напомним, суд обязал Совет депутатов г.о. Сокольский устранить конфликт интересов при выделении субсидий на капремонт.

Корр. Игорь Чистяков

http://www.vremyan.ru/news/6_mln_rublej_uveli_iz_bjudzheta_nachinajucshie_predprinimateli_v_perevozskom_rajone.html

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