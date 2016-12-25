Слушайте! Это мы говорим.

Мёртвые мы.

Слушайте! Это мы говорим.

Оттуда. Из тьмы.

Слушайте!

Распахните глаза.

Слушайте до конца.

Это мы говорим, мёртвые.

Стучимся в ваши сердца.

Вспомним всех поимённо,

Горем вспомним своим.

Это нужно — не мёртвым!

Это надо — живым!

(Роберт Рождественский «Реквием»)

Прости меня, Роберт!

Прости что прибавил строку

Про родные поля, про Коваксу-реку…

Что вы творите на самом деле?

Думаете просто срубили ели?

Вздрогнула ель и пролилась кровавой смолой,

Память о тех, кто с войны не вернулся домой…

Срез, похожий на сердце, застыл среди белых снегов

Как сердца тех солдат, что навеки слегли у чужих берегов

22 декабря 2016 года подано заявление в ОМВД России по Арзамасскому району ( полковнику полиции Пичугину А.А. ) по факту вырубки ели; у памятного знака « воинам — землякам погибшим и пропавшим без вести в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» в селе Ковакса Арзамасского района Нижегородской области.

Ерёмин Семен Никитович –рядовой рабоче-крестьянской Красной Армии (третий по списку в третьей колонке) без вести пропавший зимой 1941 года в боях под Смоленском дед Кузнецова Сергея Валентиновича, написавшего заявление в полицию.

Жители старинного села полагают, что это кощунство совершено с ведома сельской администрации для детского новогоднего праздника в клубе. Село Ковакса стоит среди бескрайних лесов, подступающих прямо к околице. Так собираются веселить и радовать подрастающее поколение, там, где почти половина мужиков села не вернулись с войны…

Владимир Казаков

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