Не кощунство ли это?!
Слушайте! Это мы говорим.
Мёртвые мы.
Слушайте! Это мы говорим.
Оттуда. Из тьмы.
Слушайте!
Распахните глаза.
Слушайте до конца.
Это мы говорим, мёртвые.
Стучимся в ваши сердца.
Вспомним всех поимённо,
Горем вспомним своим.
Это нужно — не мёртвым!
Это надо — живым!
(Роберт Рождественский «Реквием»)
Прости меня, Роберт!
Прости что прибавил строку
Про родные поля, про Коваксу-реку…
Что вы творите на самом деле?
Думаете просто срубили ели?
Вздрогнула ель и пролилась кровавой смолой,
Память о тех, кто с войны не вернулся домой…
Срез, похожий на сердце, застыл среди белых снегов
Как сердца тех солдат, что навеки слегли у чужих берегов
22 декабря 2016 года подано заявление в ОМВД России по Арзамасскому району ( полковнику полиции Пичугину А.А. ) по факту вырубки ели; у памятного знака « воинам — землякам погибшим и пропавшим без вести в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» в селе Ковакса Арзамасского района Нижегородской области.
Ерёмин Семен Никитович –рядовой рабоче-крестьянской Красной Армии (третий по списку в третьей колонке) без вести пропавший зимой 1941 года в боях под Смоленском дед Кузнецова Сергея Валентиновича, написавшего заявление в полицию.
Жители старинного села полагают, что это кощунство совершено с ведома сельской администрации для детского новогоднего праздника в клубе. Село Ковакса стоит среди бескрайних лесов, подступающих прямо к околице. Так собираются веселить и радовать подрастающее поколение, там, где почти половина мужиков села не вернулись с войны…
Владимир Казаков
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