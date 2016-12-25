Прокуратурой области организована проверка соблюдения законодательства при утверждении региональной службой по тарифам сбытовой надбавки гарантирующему поставщику

Определением Верховного суда Российской Федерации от 14.07.2016 удовлетворено апелляционное представление прокуратуры Нижегородской области, решение Региональной службы по тарифам Нижегородской области об установлении сбытовой надбавки гарантирующему поставку ПАО «ТНС Энерго Нижний Новгород» признано недействующим в связи с включением в состав необходимой валовой выручки экономически необоснованных затрат, а также отсутствия экономического обоснования по отдельным статьям затрат.

Кроме того, в акте от 11.11.2016, по результатам проведенной Федеральной антимонопольной службой России проверки деятельности Региональной службы по тарифам Нижегородской области, сделан вывод о том, что «действия органа регулирования по включению в состав тарифов регулируемых организаций экономически необоснованных и не подтвержденных расходов привели к ущемлению прав конечных потребителей и нарушению законодательства в области государственного регулирования цен (тарифов) в сфере электроэнергетике», «Региональной службе по тарифам Нижегородской области необходимо принять меры по устранению выявленных признаков нарушений и их последствий в области государственного регулирования цен (тарифов) при осуществлении регулирования на 2017 г. и последующие периоды регулирования».

В ходе изучения проектов документов, подготовленных Региональной службой по тарифам, обосновывающих установление ПАО «ТНС Энерго Нижний Новгород» сбытовой надбавки на 2017 год, выявлены признаки включения затрат, аналогичных затратам, признанных Верховным судом Российской Федерации экономически необоснованными, а также затрат, в обосновании которых имелись претензии у Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации.

Так, проектами документов предусмотрено не снижение размера сбытовой надбавки, в связи с исключением затрат, необоснованно включенных в предыдущих периодах, а в т.ч. рост по отдельным категориям (для тарифной группы потребителей «население» и приравненных к нему потребителей во втором полугодии 2017 года предусмотрено увеличение сбытовой надбавки на 3.4%).

Члены правления Региональной службы по тарифам Нижегородской области вызваны в прокуратуру для дачи объяснений по указанным обстоятельствам.

По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.

http://procnn.ru/

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