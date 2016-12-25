В социальных сетях появилось большое количество жалоб на «Почту России». Недовольство пользователей вызвал тот факт, что почтовое ведомство перестало присылать им уведомления о посылках с трек-номером, сообщив, что теперь их нужно отслеживать самостоятельно. Интернет-пользователи начали массово жаловаться на «Почту России», которая, по их сообщениям, перестала отправлять им уведомления о поступлении посылок с трек-номером. В частности, жители Москвы разместили в социальной сети Twitter посты о том, что государственная компания больше не уведомляет адресатов о приходе посылок, путь которых можно отследить самостоятельно. Их возмутил и тот факт, что на официальном сайте почтового ведомства соответствующей информации не появилось и, по всей вероятности, его сотрудники ограничились тем, что расклеили по району бумажные объявления. На данную информацию отреагировали и интернет-пользователи из некоторых российских регионов, сообщив, что у них сложилась аналогичная ситуация. К примеру, житель Самары заявил, что в его городе такое наблюдается во всех отделениях «Почты России». Также в сети начали появляться шутки о том, что теперь «Почта России» если и отправляет уведомление о посылке, то адресату приходит послание, написанное на клочке бумаги от руки – соответствующее фото было опубликовано в интернете с подписью: «Могли бы уж сразу на туалетной бумаге написать».

В почтовом ведомстве откликнулись на жалобы пользователей. В официальном Twitter «Почты России» появилась запись о том, что по данному факту будет проведена служебная проверка, информацию о результатах которой сообщат дополнительно. «Почта России» нередко становится объектом критики и шуток интернет-пользователей. В частности, они чаще всего обращают внимание на слишком долгие сроки доставки почтовых отправлений и огромные очереди в отделениях. 2 Поделиться 2 Поделиться 0 Поделиться 4 Поделиться 0 Поделиться 2 Поделиться Отдел новостей «Нашей версии»

Источник: https://versia.ru/polzovateli-socsetej-massovo-zhaluyutsya-na-pochtu-rossii

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