Как глава Почты России Дмитрий Страшнов сумел выйти сухим из скандала с премией в 95 миллионов рублей

Еще недавно казалось, что руководителю Почты России Дмитрию Страшнову не выкарабкаться. Сначала о своих претензиях сообщила Генпрокуратура. Ведомство заявило, что Дмитрий Страшнов за 2014-й год получил уж слишком щедрый бонус. Потом в ФГУП с обысками пришла ФСБ, а прокуроры заявили, что передали материалы Следственному комитету. Обычно после таких сообщений следует что-то серьезное, например, арест. Но вскоре новости о Дмитрии Страшнове исчезли из информационного пространства. Это волей не волей рождает ощущение, что за топ-менеджера заступились. Это он, это он – богатейший почтальон Скандал разгорелся на всю Россию. Шутка ли, глава убыточного предприятия по итогам года стал обладателем премии в 95 миллионов рублей. Публикации вызвали широкий общественный резонанс. Оно и не могло быть по-другому. В ФГУП «Почта России» работают около 350 тысяч человек, это одно из самых крупных предприятий страны. Причем, зарплаты там одни из самых низких. Попробуем довериться комментариям (в том числе людей, по всей видимости, работающих даже почтальонами) в предыдущей статье «Нашей версии» о деле Дмитрия Страшнова: Евгения Швецова: «Почтальоны получают 8 тыс руб, а он сколько выписал себе подавиться не могут. Где справедливость, куда смотрит президент?». Софья Иванова: «Я работаю на почте. Работникам отказались выплатить премию за полгода, мотивируя невыполнением плана и убытками предприятия. Воронежская область». Марина Сухенко: «Я работаю на почте. В отпуск мы не ходим, а берем его только на выходные дни. Зарплата мизерная и никому нет дела. Что такое премия? Где уважение руководителей к обычным работникам? Он получает премию в миллионах, а мы 8 тыс. Алтайский край». Эмоции читателей «Нашей версии» легко понять. Зарплата в 8 тысяч рублей в месяц. 96 тысяч в год. Или одна десятая процента от бонуса главы Почты. И это только премия, а ведь Дмитрий Страшнов еще и получает зарплату – примерно 5 с половиной миллионов рублей в год. Социальная справедливость, образно говоря, уехала пожизненно отдыхать на какой-нибудь морской курорт. Будьте здоровы, живите богато Последние события, казалось, могут коренным образом изменить жизнь Дмитрия Страшнова. Сначала его доходами заинтересовалась Генеральная прокуратура. Потом в центральном офисе ФГУП прошли обыски. Причем СМИ утверждали, что проводит их ФСБ, и как раз по делу о вознаграждении топ-менеджера. Затем слово вновь взяла прокуратура. И ее новый комментарий оставил легкое недоумение. Во-первых, стало известно, что у ведомства есть претензии только к самому Дмитрию Страшнову. Хотя ранее прокуроры говорили, что у них появился интерес и к непосредственному начальству директора Почты, то есть к сотрудникам Минкомсвязи, ведь именно в министерских кабинетах подписываются бумаги о премии Страшнова. А, во-вторых, Генпрокуратура заявила, что руководителю ФГУП грозит лишь административка, то есть уголовного дела ждать не стоит. Ведомство почему-то резко поменяло свою позицию, ведь до этого оно требовало крови, то есть уголовного дела. Наверное, это замечательно, когда в государстве, где последнее время очень жестко наказывают и за меньшее, карательные органы демонстрируют гибкость и снисходительность. Но по этой же причине не покидает ощущение, что дело спустили на тормозах. Ведь если разобраться, то доходы Дмитрия Страшнова выглядят не менее вопиющим фактом, чем безумные зарплаты топ-менеджеров из госкомпаний.

Белый и пушистый Защитники Дмитрия Страшнова приводят несколько аргументов. Вот один из главных: он не так много получал по сравнению с руководством других госпредприятий. Это действительно так. Что такое 95 миллионов рублей? По курсу примерно полтора миллиона долларов. А вот последние сведения о доходах главы «Газпрома» Алексея Миллера: почти 18 миллионов долларов. Или данные о заработке главы Сбербанка Германа Грефа, который получает в год 11 миллионов в американской валюте. По сравнению с этими цифрами годовой бонус Страшнова кажется смешным. Но не надо забывать, что Почта России не продает газ или нефть, и не занимается высокодоходным банковским бизнесом. И средние зарплаты в ФГУП в разы и даже в десятки раз ниже, чем, например, в вышеупомянутых Газпроме и Сбербанке. А значит, почти нет разницы, сколько получает руководитель. Главное, что ему платят очень много, учитывая деятельность предприятия и зарплаты рядовых сотрудников. Другой аргумент, который приводят сторонники Дмитрия Страшнова: «Почта» за те три года, что он ей управляет, улучшается. Этот тезис достаточно спорный. Да, успехи есть, например, предприятие начало хорошо зарабатывать на посылках. Она завоевала нишу в интернет-торговле – кто бы мог раньше предположить, что неповоротливый государственный монстр будет осваивать этот современный сегмент. Но письма и посылки как шли долго, так и продолжают перемещаться по России в таком же неторопливом духе. Например, автор этих строк недавно неделю ждал в Москве посылку из Ярославля. За это время груз можно было донести пешком. Спасибо, хоть не потеряли. И это вовсе не субъективное мнение. Журналисты, проанализировавшие деятельность Почты России вместе с экспертами, пришли к тем же выводам. Вам прощение, пляшите! Но почему же тогда глава Почты так легко отделается (ведь его даже пока никто не заставил вернуть свой непомерный бонус)? Лоббистом Дмитрия Страшнова называют его начальника, главу Минкомсвязи Николая Никифорова. Именно он и подписал распоряжение о бонусе руководителю ФГУП. И от себя лично, судя по попавшему в СМИ документу, пожелал ему «дальнейших финансовых успехов». Пожелание, кстати, выглядит издевательским, учитывая, что финансовые успехи Почты России случились во многом благодаря госсубсидии в несколько миллиардов рублей. Возможно, Никифоров убедил уже свое начальство, что Страшнова пока не стоит трогать, потому что есть надежда, что он рано или поздно таки превратит ФГУП в современное, доходное предприятие. Можно предположить, что силовики тоже решили пока подождать. Но если что, легко достанут из загашника старое дело о бонусе, и тогда уже легко выкрутиться не получится. Но не менее вероятным кажется предположение, что на Дмитрия Страшнова просто махнули рукой. В стране воруют миллиардами, а тут жалкие 95 миллионов. Да еще и полученные на основании правительственного документа. Пришлось бы наказывать все звенья цепи, а это уже серьезная встряска кабмина. Возможно, решили, что дело того не стоит. В конце концов Россия богатая, от небольшого бонуса не обеднеет. Если все обстоит так, то жаль, что эти доводы не сообщают рядовым почтальонам. Тем, кто за копейки работают в отделениях, на которых держатся целые села. Тем, кто в свободное время разносят немощным пенсионерам их пособия, а заодно банки с тушенкой и макароны, которыми торгует почта. Наверняка, такие мысли позабавят этих российских женщин. 9 Поделиться 6 Поделиться 2 Поделиться 15 Поделиться 4 Поделиться 3 Поделиться Антон Волин Опубликовано: 23.12.2016 13:00 Отредактировано: 23.12.2016 13:00

Источник: https://versia.ru/kak-glava-pochty-rossii-dmitrij-strashnov-sumel-vyjti-suxim-iz-skandala-s-premiej-v-95-millionov-rublej

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