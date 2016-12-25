В аккаунте в социальной сети Facebook советника президента Украины Петра Порошенко появилося пост о том, что ему захотелось принести бутылку «Боярышника» к посольству России в Киеве после крушения авиалайнера Ту-154 в Черном море, сообщает Газета.ру.

«Грохнулся самолет МО России… Появилось только одно желание — отнести к посольству орды бутылочку Боярышника», — написал Бирюков.

Кроме того, глава военного ведомства назвал «парадоксальным парадоксом» то, что россияне «искренне не понимают причины, по которой мы радуемся гибели 80 военнослужащих».

Ранее появилась информация о том, что жители Киева несут цветы и мягкие игрушки к посольству РФ, выражая соболезнования в связи с крушением самолета.

http://nsn.fm/hots/sovetniku-poroshenko-zakhotelos-otnesti-butylochku-boyaryshnika-k-posolstvu-rf.php

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