Сразу предупрежу: слов и букв будет очень много, потому как пришлось изучить несколько весьма пространных документов, в которых их (букв и слов) было еще больше. Так что всем, кому эта тема интересна, рекомендую запастись терпением.

Итак, патриотизм. Начнем с определения.

Патриоти́зм — нравственный и политический принцип, социальное чувство, содержанием которого является любовь к отечеству и готовность пожертвовать своими частными интересами во благо интересов отечества. Патриотизм предполагает гордость достижениями и культурой своей родины, желание сохранять её характер и культурные особенности, идентификация себя (особое эмоциональное переживание своей принадлежности к стране и своему гражданству, языку, традициям) с другими членами народа, стремление защищать интересы родины и своего народа. Любовь к своей Родине, стране, народу, привязанность к месту своего рождения, к месту жительства.

Нравственный и политический принцип. С нравственной составляющей все более-менее понятно, это почитание места своего рождения и места постоянного проживания как своей Родины, уважение местных традиций, людей, проживающих в этом месте и так далее. В зависимости от широты восприятия каждого человека в отдельности, границы его Родины могут простираться от площади собственного дома, двора, улицы, поселка, города до границ всего государства. И вот это уже политическая составляющая.

При чем тут закон? А все просто.

После того как президент Владимир Путин заявил, что национальная идея России — это патриотизм, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный (естественно, из «ЕР») выступил с инициативой разработки федерального закона «О патриотическом воспитании в России». По его мнению, стране необходима нормативно-правовая база, регулирующая патриотическое воспитание, кроме того, закон обяжет органы исполнительной власти в обязательном порядке проводить работу по патриотическому воспитанию молодежи.

Вообще, с подобной инициативой выступала еще в 2013 году Валентина Матвиенко. Которую в отсутствии этого самого патриотизма обвинить нереально. По ее инициативе Межпарламентская ассамблея СНГ разработала в 2015 году модельный закон «О патриотическом воспитании». Тогда координатором разработки этого закона выступил ДОСААФ, однако, по словам сотрудников организации, в правительстве не увидели необходимости в подобном законе, сославшись на и без того реализующиеся госпрограммы по патриотическому воспитанию.

Но вот если президент сказал… Надо прыгать. И как можно выше.

Знаете, тут прямо с порога начались странные ощущения. Хорошо, проект Матвиенко не прошел. Дай бог, чтобы господин Выборный просто взял ее проект и добавил туда слово «Россия». Дай бог, повторюсь.

Почему столько скептицизма? Дело не в господине Выборном. Я его не знаю, и ничего про него сказать не могу. Но вот то, что он из «ЕР», да еще и «борец с коррупцией», знаете ли, напрягает. Потому что если патриотизм будут воспитывать так же, как и с коррупцией бороться, то как бы всё. Туши свет, бросай гранаты.

Может, я не прав? Ну, простите меня, депутаты «ЕР», но вот не могу припомнить от вас ни одного хоть мало-мальски народного (то есть на пользу народа) закона. Все как бы мимо.

Кстати, если кто не в курсе. В настоящее время у нас в стране вроде бы реализуется госпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», координатором которой выступает «Росмолодежь». Там, кстати, не слишком уверены в необходимости законодательного закрепления нормы о патриотическом воспитании и предлагают руководствоваться в этом вопросе мнением экспертов.

Тут же возникает вопрос: а кто эти эксперты, которые смогут выработать эти самые нормы?

К разработке проекта федерального закона Анатолий Выборный предлагает привлечь коллег по парламенту, чиновников, а также представителей патриотических НКО.

— Разрыв между советским и российским воспитанием граждан должна устранить специальная межведомственная комиссия, которая разработает основные нормы нового закона, — считает Анатолий Выборный.

Депутат заявил, что на сегодняшний день в российском законодательстве отсутствуют нормы, регулирующие патриотическое воспитание граждан. По его мнению, их официальное закрепление обяжет чиновников всех уровней проводить мероприятия по патриотическому воспитанию, а затем отчитываться перед своим руководством о мерах, предпринятых в этом направлении.

Вот. Теперь понятно. Регулировать патриотическое воспитание будут чиновники. Писать планы, потом их корректировать, а затем отчитываться о проделанной работе. Все будет наверняка весьма значительно и красиво. Но хотите знать, как, скорее всего, это будет выглядеть на местах?

Не вдаваясь сильно в подробности, расскажу. Один военно-патриотический клуб решил провести некое мероприятие, как бы итог своей деятельности за год. Провести среди своих воспитанников сдачу нормативов военно-спортивного комплекса. Сборка-разборка автомата, отжимания, подтягивания, кросс на 5 км. Судьями были гости из одного спецподразделения, в которое, кстати, отправилось потом некоторое количество воспитанников. Подошли.

Был еще мастер-класс рукопашного боя от одного из гостей, была выставка моделей оружия от представителей «Военного обозрения». А потом еще и небольшая войнушка с применением экспонатов этой выставки для сдавших нормативы.

Хороший был праздник. Однако нигде, кроме «ВО» и этого клуба, вы не найдете никаких упоминаний. Не было ничего, а в этот день был спортивный праздник от администрации этого города. Но и на том спасибо, ибо врачи на всякий случай присутствовали, милиция имела место быть, стадион тоже предоставили. А могло бы и этого не быть.

Призы для участников, вода для всех (дело было летом), обед для гостей — на все это администрация не потратила ни копейки. А отчетик — вот он.

И, кстати, на этот год уже оповестили всех, что каждый выживает как может, ибо на всякую патриотическую деятельность в бюджете не заложено ни рубля. Кризис, понимаете…

Зато, если посмотреть в планы депутата Выборного, там все ровно и красиво.

В законопроекте будут предусмотрены меры по формированию гражданской идентичности и привитию молодежи патриотического отношения к обществу и государству. По замыслу единоросса, в формировании системы патриотического воспитания должны участвовать госучреждения, патриотические НКО и общественные организации. Помимо этого, документ предусматривает необходимость создания электронных и печатных общедоступных образовательных ресурсов, которые станут основой учебного направления в патриотическом воспитании.

Перевести? Патриотические НКО и общественные организации по-прежнему будут пахать, как и пахали раньше. Ибо там работают абсолютно неадекватные личности, которые согласно определению, готовы пожертвовать своим личным временем и другими ресурсами ради блага общества и Родины. И жертвуют. На благо.

Но это внизу, именно там, где куется патриотический щит России. А наверху все интереснее. Там будет кипеть работа. Разрабатываться модельный закон, выстраиваться вертикаль контроля за его исполнением, создаваться электронные и печатные ресурсы, на базе которых потом (ключевое слово) будет разрабатываться целое учебное направление.

Чувствуете мощь? Сколько людей будет задействовано? Сколько ресурсов и идей переработано для того, чтобы в нашей стране наконец-то началось достойное патриотическое воспитание граждан? Дрожь берет.

А что с деньгами? С движителем всего процесса?

Финансовое обеспечение системы патриотического воспитания будет осуществляться за счет бюджета и других источников. При этом негосударственные организации получат субсидии на возмещение затрат на оказание «образовательных услуг» по патриотическому воспитанию. Модельный закон также вводит понятие «государственная лицензия» на патриотическое воспитание и предусматривает необходимость осуществления контроля за его исполнением.

Шедевральный венец всего сказанного. И одновременно крест на идее. Причем не в том плане, что ничего не выйдет. Нет, скорее всего, у депутата Выборного все получится. И тогда реально вместо хоть какой-то патриотической деятельности мы получим обыкновенное бюрократическое болото.

Однако, если верить словам Анатолия Выборного, основная цель его инициатив состоит в том, чтобы исключить практику, когда «активные ветераны стремятся предложить учебным заведениям свои услуги воспитателей, но вместо радостного приветствия вынуждены сталкиваться с огромным массивом бюрократических фильтров».

Государственная лицензия на патриотическое воспитание…

Уважаемые читатели, вы понимаете, о чем идет речь? Я, к сожалению, понимаю.

Мало того, что любая инициатива, связанная сегодня с военно-патриотической деятельностью, очень жестко имеет инициатора в финансовом плане, для того, чтобы начать хоть какие-то телодвижения, надо пройти юридическую регистрацию. Да, 10 тысяч, если на благое дело — это сегодня не деньги. Сложнее найти для регистрации юридический адрес. Преодолеть этот замкнутый круг очень сложно, потому что, если рассчитываешь на халяву от администрации (в принципе, по закону возможно), то извините. Сперва регистрация, потом все остальное.

И, видимо, будет еще какой-то орган, который будет лицензировать патриотов, готовых потратить свое время и все остальное не патриотическое воспитание молодежи.

То есть господа чиновники в кабинетах по каким-то им одним ведомым критериям будут решать, достаточно ли патриотически подкован кандидат, чтобы разрешить ему работать с молодежью. Или недостаточно. Тогда, дорогой, засунь себе свой ВПК в одно место и иди, развивайся дальше. Придешь, скажем, через год.

Соглашусь с тем, что военно-патриотическую подготовку контролировать надо. В свое время меня лично этим задрал комитет по противодействию терроризму и экстремизму. Надо им знать, понимаешь, кого я там готовлю. А то сегодня патриот, а завтра — автомат в зубы, и куда-нибудь типа Донбасса.

Вот только ни разу почему-то на наши мероприятия они не зашли посмотреть. Видимо, потому, что все по выходным происходило.

Думается, что вариант с государственной лицензией всех здорово устроит. И дальше позволит чиновникам с 9 до 18 в рабочие дни сражаться за развитие патриотизма в России.

Вся проблема в том, что патриотизм не воспитывается на верхах власти. Там с патриотизмом как раз полный порядок. Ну, разве может депутат ГД РФ не любить свою страну? Имея зарплату около 450 тысяч и кучу дополнительных вкусняшек вроде служебной квартиры в Москве, бесплатного пользования всем транспортом, кроме такси, и прочих прелестей? Уверен, что все без исключения депутаты — пламенные патриоты России. Равно как и чиновники тех министерств и ведомств, которые будут задействованы в разработке законов и программ.

Но реализовывать эти программы будут не они. И не руководители аппаратов и ведомств. Вот в этом, как мне кажется, основная проблема.

Бесспорно, что закон и все последующее за ним, программы, сайты, пособия, инструкции и прочее, будет разработано в кратчайшие сроки. Раз Путин сказал, значит, надо шевелиться. На бюджетные деньги (на наши с вами отчисления) будут созданы дополнительные комитеты и комиссии, которые будут разрабатывать и писать формы отчетности, вести статистику, составлять планы развития и прочее. Шутка ли, поставить всю страну на рельсы патриотического воспитания, не уступающему тому, что было в СССР? Какие уж тут шутки…

Но внизу, на местах, все останется на том же уровне. На уровне побирушничания. Потому что дай бог, чтобы 5 военно-патриотических клубов из 100 в нашей стране имели возможность постоянного финансирования. Да, они есть. И это не может не радовать. Но основное большинство — это те, на работу которых государство не давало, не дает и не будет давать ни копейки. И это факт, который сложно не принять и тем более опровергнуть.

Депутаты и чиновники будут старательно работать на своих местах, дабы правильно поставить работу тех, кто сегодня уже работает. И вчера работал. И позавчера. И те, кто работал над должным воспитанием подрастающих поколений, те будут работать и дальше. Искать средства на инвентарь, на поездки по местам сражений и музеям, для участия в различных соревнованиях. И делать свое дело вне зависимости от того, что придумают там, на верхушке властной пирамиды.

Легче им не станет. Но и бросить свое дело они не бросят. Не те люди эти десантники, спецназовцы, ВВ-шники, танкисты, артиллеристы и прочие.

Может, есть смысл не переводить кучу материальных и временных ресурсов на труд чиновников, а просто сделать так, чтобы в военно-патриотическом клубе в любом городе Замкадья у его руководителя не болела голова о дне завтрашнем? Без инструкций и отчетностей. Потому что пара-тройка новых палаток или комплектов спортивного инвентаря иной раз могут сделать больше, чем три пачки пустых отчетов.

К отчетам мы еще вернемся в одном из продолжений этой темы. А в следующей части будет подробно и «по косточкам» разобрана государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы». Это крайне интересный документ, а еще более интересны приложения к нему.

Продолжение следует…

Автор: Роман Скоморохов

https://topwar.ru/90857-chto-vazhnee-dlya-rossii-zakon-o-patriotizme-ili-vse-taki-patrioty.html

«Яровые всходы ядовитых плевел,

или Джо Оруэлл отдыхает…»

Люблю Отчизну я, но странною любовью

Не победит её рассудок мой….

«Патриотизм — последнее прибежище негодяя» (англ. Patriotism is the last refuge of a scoundrel) — афоризм, произнесённый доктором Самуэлем Джонсоном в Литературном клубе (англ. The Club) 7 апреля 1775 года и опубликованный Джеймсом Босуэллом в жизнеописании Джонсона (англ.

«Патриотический акт» (англ. USA PATRIOT Act; полное наименование: Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act of 2001, «Акт «О сплочении и укреплении Америки путём обеспечения надлежащими средствами, требуемыми для пресечения и воспрепятствования терроризму» 2001 г.») — федеральный закон, принятый в США в октябре 2001 года, который дает правительству и полиции широкие полномочия по надзору за гражданами. Принят после террористического акта 11 сентября 2001 года. Закон, в частности, расширил права ФБР по подслушиванию и электронной слежке, что многими было расценено как нарушение четвёртой поправки к конституции.

24 октября законопроект был утверждён Палатой представителей Конгресса 357 голосами против 66, Сенат США принял законопроект 98 голосами при одном голосе против. 26 октября президент Джордж Буш подписал закон. Срок действия настоящего Закона несколько раз продлевали. Сенат США 94 голосами против двух 20.03.2007 г. проголосовал за лишение американской администрации неограниченного права снимать и назначать прокуроров, предоставленного Белому дому Патриотическим актом, который был принят в сентябре 2001 года.

Как сообщает «Жэньминь Жибао» (13.06.2013 г.) спецслужбы США следят за пользователями интернета и телефонной сети, контроль осуществляется предоставляющими им информацию крупнейшими сетевыми гигантами и сервис-провайдерами сотовой связи. В ответ на ставшую известной общественности информацию о секретной операции «Призма», плане спецслужб по слежке, президент США Барак Обама назвал критику в её адрес «спекуляцией» и отказался приносить извинения за прослушку, заявив, что она «того стоит». Он призвал общественность понимать, что «безопасность и личная информация не могут быть отделены друг от друга на 100 %, каждый должен это понимать»[1].

В США в понедельник, 1 июня 2015 , закончился срок действия так называемого Патриотического акта, дающего право спецслужбам вести массовую слежку за гражданами в сфере телекоммуникаций. Об этом сообщает Reuters.

И года не прошло, как эстафету патриотизма подхватил Нижегородский областной прокурор и закрепило Законодательное собрание области .

Голосование по Акту о свободе США, призванному далее регламентировать работу спецслужб, было отложено по требованию сенатора-республиканца Рэнда Пола, убежденного противника сложившейся практики сбора данных. Ранее Пол заявил о намерении включиться в президентскую гонку.

Ожидается, что сенаторы вернутся к рассмотрению вопроса утром во вторник, 2 июня. Белый Дом призвал сенаторов поторопиться с принятием закона.

Патриотический акт был принят после теракта 11 сентября 2001 года. Он дает властям широкие полномочия по надзору за гражданами, в частности по прослушиванию телефонных звонков и контролю за электронной почтой.

До этого, 13 мая, палата представителей одобрила Акт о свободе. За законопроект проголосовали 338 конгрессменов, против — 38.

Согласно документу, информацию о телекоммуникационной активности гражданина можно будет получать только в том случае, если суд сочтет, что в отношении объекта расследования существует обоснованное подозрение о его связях с терроризмом. Президент США Барак Обама активно выступает за принятие этого закона.

На проблему слежки за гражданами обратил внимание общественности бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден, ныне скрывающийся в России от преследования за разглашение этой информации.

Vladimir V.Kazakov

А вот и сам текст закона

Закон Нижегородской области от 1 августа 2016 г. N 102-З

«О патриотическом воспитании граждан в Нижегородской области»

Принят Законодательным Собранием 28 июля 2016 г.

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон определяет цели, основные принципы и направления патриотического воспитания граждан Российской Федерации в Нижегородской области (далее — патриотическое воспитание), устанавливает его правовые и организационные основы.

Статья 2. Правовое регулирование в сфере патриотического воспитания

Отношения в сфере патриотического воспитания регулируются Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Законом, другими законами Нижегородской области и иными нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными нормативными правовыми актами.

Статья 3. Понятие патриотического воспитания, цели и основные принципы патриотического воспитания

1. Патриотическое воспитание представляет собой систематическую и целенаправленную деятельность органов государственной власти, институтов гражданского общества и семьи по формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины.

2. Патриотическое воспитание осуществляется в целях создания условий для повышения гражданской ответственности за судьбу страны, повышения уровня консолидации общества для решения задач обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития Российской Федерации, укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре России, обеспечения преемственности поколений россиян, воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию.

3. Патриотическое воспитание основывается на следующих основных принципах:

1) законности;

2) гласности;

3) соблюдения прав и законных интересов граждан;

4) системно-организационного подхода к решению вопросов патриотического воспитания с учетом социально-возрастных и иных особенностей групп граждан.

Статья 4. Объекты и субъекты патриотического воспитания

1. Объектами патриотического воспитания являются граждане Российской Федерации, проживающие в Нижегородской области.

2. Субъектами патриотического воспитания являются:

1) органы государственной власти Нижегородской области и подведомственные им организации;

2) органы местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и подведомственные им организации;

3) образовательные и научные организации всех типов и организационно-правовых форм;

4) учреждения культуры, искусства и кинематографии;

5) общественные объединения;

6) средства массовой информации.

Статья 5. Основные направления деятельности в сфере патриотического воспитания

1. Основными направлениями деятельности в сфере патриотического воспитания являются:

1) совершенствование нормативного правового обеспечения, научного и методического сопровождения системы патриотического воспитания;

2) развитие форм и методов работы по патриотическому воспитанию с учетом динамично меняющейся ситуации, возрастных особенностей граждан и необходимости активного межведомственного, межотраслевого взаимодействия и общественно-государственного партнерства;

3) развитие военно-патриотического воспитания граждан, повышение престижа военной службы и федеральной государственной службы, связанной с правоохранительной деятельностью, совершенствование подготовки граждан в Нижегородской области к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации;

4) создание условий для развития волонтерского движения;

5) информационное обеспечение патриотического воспитания, создание условий для освещения событий и явлений патриотической направленности средствами массовой информации.

2. Реализация направлений, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, осуществляется субъектами патриотического воспитания в пределах полномочий, предоставленных им федеральным законодательством, настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами.

Статья 6. Полномочия органов государственной власти Нижегородской области в сфере патриотического воспитания

1. К полномочиям Законодательного Собрания Нижегородской области в сфере патриотического воспитания относятся:

1) принятие законов Нижегородской области в сфере патриотического воспитания;

2) осуществление контроля за исполнением законов Нижегородской области в сфере патриотического воспитания;

3) проведение мониторинга правоприменения законов Нижегородской области в сфере патриотического воспитания;

4) иные полномочия в сфере патриотического воспитания в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Нижегородской области.

2. К полномочиям Правительства Нижегородской области в сфере патриотического воспитания относятся:

1) участие в реализации государственной политики в сфере патриотического воспитания;

2) обеспечение исполнения федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Нижегородской области в сфере патриотического воспитания;

3) разработка, утверждение и реализация государственных программ Нижегородской области, направленных на осуществление мероприятий в сфере патриотического воспитания;

4) определение уполномоченного органа исполнительной власти Нижегородской области в сфере патриотического воспитания;

5) создание и обеспечение работы координационного совета по патриотическому воспитанию и подготовке граждан к военной службе в Нижегородской области;

6) организация взаимодействия органов исполнительной власти Нижегородской области с федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области, организациями, иными субъектами патриотического воспитания;

7) разработка и реализация мероприятий в рамках основных направлений деятельности в сфере патриотического воспитания;

8) решение вопросов государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере патриотического воспитания, в соответствии с частью 2 статьи 41 Закона Нижегородской области от 7 мая 2009 года N 52-З «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области»;

9) иные полномочия в сфере патриотического воспитания в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Нижегородской области.

Статья 7. Координационный совет по патриотическому воспитанию и подготовке граждан к военной службе в Нижегородской области

1. Координационный совет по патриотическому воспитанию и подготовке граждан к военной службе в Нижегородской области (далее — Совет) является консультативным, совещательным органом при Правительстве Нижегородской области и создается в целях выработки предложений по развитию гражданственности и патриотизма граждан в Нижегородской области.

2. Положение о Совете и его состав утверждаются Правительством Нижегородской области.

Статья 8. Участие органов местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области в патриотическом воспитании

Органы местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области участвуют в деятельности в сфере патриотического воспитания в пределах полномочий, установленных действующим законодательством.

Статья 9. Финансовое обеспечение деятельности в сфере патриотического воспитания

Финансовое обеспечение деятельности в сфере патриотического воспитания осуществляется за счет средств областного бюджета, местных бюджетов и иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 10. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.

Губернатор области В.П. Шанцев

Нижний Новгород

1 августа 2016 года

N 102-З

Текст Закона опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 1 августа 2016 г., в газете «Нижегородские новости» от 19 августа 2016 г. N 90

