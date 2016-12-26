Общественная местная организация «Дети войны» Г. Арзамаса и Арзамасского района создана на учредительном собрании в январе 2015г. на основании Устава утверждённого учредительным съездом Общероссийской организации «Дети войны» и Свидетельства о государственной регистрации некоммерческой Общероссийской организации «Дети войны» выданного 8 августа 2012 г. В нашей организации насчитывается на сегодня 2760 человек. Регистрация детей войны продолжается.

Цель организации:

1. Достижение принятия Законов о присвоении официального статуса гражданам — «дети войны», предоставление им соответствующего социального обеспечения. (Примечание: Годы рождения 1928-1945 сентябрь).

2. Сохранение исторической памяти о вкладе «детей войны» в победу над фашизмом, воевавших в Красной Армии и партизанских отрядах, переживших эвакуации, бомбежки, голод и холод и внесших свой вклад в восстановлении разрушенного войной народного хозяйства.

Для осуществления общего руководства деятельностью местного отделения и решения, определенных уставом целей, избраны органы управления. Правление — б человек председатель правления, члены и председатель ревизионной комиссии.

В связи с безудержным ростом цен на продукты питания, тарифов на услуги ЖКХ, медикаменты, проезд, налоговые поборы и т.д. значительно ухудшает жизнь пенсионеров и детей войны, ведет их к обнищанию. Поэтому правление общественного местного отделения «Дети войны» г. Арзамаса и Арзамасского района сосредоточилось в основном на решении первой цели — достижение принятия Законов о присвоении официального статуса гражданам, родившимся в 1928-сентябрь 1945г. — «дети войны», представления им соответственно дополнительного социального обеспечения, людям, у которых война отняла детство и под закат жизни отнимается достойная старость.

В ряде регионов России уже приняты меры по дополнительной поддержке детей войны. На двухкратное письменное обращение правления в Законодательное Собрание области получены ответы, где по категориям жителей области оказываются различные меры социальной поддержки на общую сумму 25,5 млрд. рублей (ответ от 19.01.2016г. Х 04-05/16 из областного бюджета: Установить дополнительные меры поддержки детям войны за счёт средств областного бюджета не представляется возможным). Сообщается, что Законодательным Собранием Нижегородской области поддержано обращение Законодательного Собрания республики Карелия к Председателю Госдумы С.Е. Нарышкину по вопросу принятия Федерального Закона «О детях войны», обращения Госсовета к С.Е. Нарышкину республики Татарстан к Председателю Правительства РФ Д. Медведеву и Председателю Госдумы С.Е. Нарышкину по вопросу установления статуса «дети войны» и мер их социальной поддержки.

Выражается надежда, что в результате совместных действий органов власти субъектов РФ статус и меры социальной поддержки детям войны будут установлены на федеральном уровне. Эта же мысль подтверждается в письме 02.06.2016 Х159/04-05/16 Законодательного Собрания области на наше вторичное обращение от 14.04.2016г. и утверждается, что определения статуса и условия предоставления мер социальной поддержки детям войны должны быть едиными для всех регионов, и установлены на федеральном уровне.

Наши обращения в Государственную Думу РФ

Дважды обращались к Председателю Государственной Думы VI созыва С.Е. Нарышкину с нашей верой, что законы о детях войны будут приняты к 70-летию Победы над фашизмом. К сожалению, ответа из Госдумы не последовало.

Второе обращение в Госдуму от 22.01.2016 — последовала рекомендация обратиться по данному вопросу — статусе детей войны и их социальной поддержке в Законодательное Собрание области. И получилось как в той русской пословице: «Иван кивает на Петра, а Пётр кивает на Ивана».

Проект Закона о детях войны был представлен на одном из Заседаний Госдумы, но созданная В. Путиным партия «Единая Россия», её фракция, своим большинством отказалась голосовать, и Закон был провален.

Правление решило обратиться к руководителю фракции в Госдуме «Единая Россия» Васильеву В.А., т.к. именно эта фракция провалила принятие Закона о детях войны с надеждой, что депутаты фракции «Единая Россия» изменят своё отношение к этой категории людей, не видевших детства и на склоне лет попавших в сложное положение. Ответа не последовало. Делайте выводы сами. Правление общественной местной организации «Дети войны» считает, что только актявньпии действиями мы можем достичь решения своих проблем.

Мы обратились в Государственную Думу VI созыва, где безраздельно действуют депутаты от партии «Единая Россия» (руководитель фракции Васильева В.А., руководитель партии — Председатель Правительства Д.Медведев), к Председателю Государственной Думы СФ РФ Володину В.В. (бывший Замглавы администрации Президента В.В. Путина). Текст обращения прилагается, он утвержден на правлении и вам предоставляется возможность с ним познакомиться

Председателю Государственной Думы СФ РФ Володину Вячеславу Викторовичу

Правление Арзамасского местного отделения Нижегородской области общероссийской общественной организации «Дети войны»

г. Арзамас, Нижегородская область, ул. Парковая, дом 18/4, к. б6

Уважаемый Вячеслав Викторович!

В связи с безудержным ростом тарифов на услуги ЖКХ, различных налоговых поборов, цен на продукты питания, медикаменты, проезд в общественном транспорте, отказ правительства от компенсации пенсионерам инфляции .-в 8,7 % (речь не идёт об обещанной правительством «подачке» по 5 тыс.. руб.),-значительно усложнило их, и без того, не простую жизнь, и, прежде всего, детей войны, которые не видели детства, всё отдали своей Родине и получают за свой труд непонимание на государственном уровне. Нам нужны не слова, а конкретные дела — принятие закона о детях войны, определяющего статус и дополнительную государственную социальную поддержку этой категории людей. Ответ: что нет денег, мягко говоря, лукав -мы помним заявление руководителя госкорпорации «Роснано»: «денег много, девать некуда», а руководители других госкорпораций скромно молчат, получая ежедневно по несколько миллионов рублей и только реклама, о том что «Газпром — народное достояние» напоминает нам, что недра «принадлежат народу». Всё, что создало это поколение людей, фактически властью через приватизацию передано тем, кто к созданию этой собственности никакого отношения не имеет, породив олигархат со своими нравами и вкусами -яхтами, виллами, самолётами, сверхдорогими автомобилями и т. п. Но что оставлено скромным созидателям? … Как это понимать?… Депутаты Госдумы VI созыва, большинство из которых и сейчас сидят там же, так и не приняли очевидных и необходимых законов о прогрессивной шкале налогообложения, о конфискации награбленного имущества и денежных средств, что порождает безнаказанный разгул хищений государственных средств в миллиардах рублей, увод их за рубеж и, в том числе, в оффшоры. Важнейшим источником поступления материальных средств всегда являлось производство, но, сколько можно ‘нас дурить, что производство достигло дна, правда не ясно какого, то рубль стабилизировался, но совершенно очевидно, что страна топчется на месте. Создаётся мнение, что организовать рост экономики требует умение и опыт, но можно гораздо проще пополнить бюджет различными поборами с граждан (см. 1 абзац). Есть вопросы ??? Ответ комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов от 16.02.2016 N 32-23/168 на наше второе обращение в Госдуму обсуждён на правлении и доведен до членов местной организации. Позднее выяснилось, что большинство депутатов «Единой России» просто отказались голосовать и потому проект был отклонен. Сегодня у вас, депутатов в Госдуме, есть прямая возможность исправить неуважительное отношение к детям войны, что мы и ожидаем.

С уважением Председатель правления Арзамасского местного отделения общероссийской общественной организации «Дети войны» А.А.Труфакин

А в это время

Я не я и хата не моя…

Семья мэра Нижнего Новгорода единоросса Ивана Карнилина владеет незадекларированной недвижимостью в США, утверждает глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный.

ФБК обнаружил, что в открытом реестре собственников недвижимости Майами есть некая Альбина Карнилина, которая в декабре 2013 года купила апартаменты площадью 130 кв. м за 824 тыс. долларов. Причем вся сумма была внесена сразу — без кредитов, ипотеки или иных обременений.

— Карнилин заявил, что жена — бывшая

В пользу того факта, это не случайная тезка, а супруга действующего мэра-единоросса, говорит то, что в документе на американскую квартиру Карнилиной указан наследник покупателя — некая Ирина Ивановна Овчинникова (полная тезка дочки мэра), проживающая в Нижнем Новгороде в квартире по адресу улица Минина, дом 19/6. При этом в выписке из Росреестра собственником этой нижегородской квартиры указана Альбина Карнилина.

Это не единственная квартира в Майами полной тезки супруги Карнилина. 17 июля 2014 года (в день, когда над востоком Украины был сбит малайзийский Boeing и начался новый виток конфронтации между Россией и Западом) Альбина Карнилина покупает за 1,1 млн долларов еще одну квартиру в Майами в том же самом доме площадью около 160 кв. м.

Как отмечает Навальный, в общей сложности эти две квартиры стоят 130 млн рублей — на эти деньги в Нижнем Новгороде можно купить 60 хороших однокомнатных квартир.

Между тем в официальной декларации Ивана Карнилина указана лишь одна квартира — площадью около 290 кв. м, расположенная в России. Жену в декларации он почему-то не указал, хотя еще в прошлом году в интервью рассказывал про их крепкую и дружную семью.

Официальный доход Карнилина за 2015 год составил 4,7 млн рублей. Он с 1994 года работал депутатом гордумы Нижнего Новгорода и никаким бизнесом в это время официально не занимался. Кроме того, нигде нет информации и о том, что Альбина Карнилина является бизнесвумен или госслужащим с официальным доходом, которого бы хватило на дорогостоящие зарубежные покупки.

Навальный добавляет, что согласно данным того же реестра Майами, Карнилина в 2014-2016 годы заплатила в бюджет США налогов на недвижимость на 76 тыс. долларов (около 5 млн рублей). В ФБК считают невероятным, чтобы такие суммы переводились с российского счета в муниципалитет Майами — скорее всего, это было сделано с зарубежного счета. Если это так, то семья Карнилина еще раз нарушила закон РФ, так как российским чиновникам и их женам запрещено иметь зарубежные счета.Напомним, что в этом году власти США начали проверять зарубежных покупателей элитной недвижимости на предмет отмывания через такие покупки коррупционных денег. В частности, в Майами Министерство финансов США квалифицирует недвижимость как элитную, если она куплена за сумму свыше 1 млн долларов. Как известно, планы отслеживания истинных владельцев дорогой недвижимости в крупных городах США были разработаны под влиянием серии разоблачительных статей в американской прессе, напечатанных в начале 2015 года, в которых в том числе упоминались российские политики и бизнесмены.Стоит добавить, что предшественник Карнилина на посту мэра Нижнего Новгорода Олег Сорокин тоже был обвинен во владении незадекларированной зарубежной недвижимостью через свою жену.

Глава Нижнего Новгорода Иван Карнилин, комментируя выдвинутые против него обвинения, сообщил, что не имеет никакого отношения к квартирам своей бывшей жены.

«Недвижимость в США приобреталась моей бывшей супругой в 2013-2014 году. Это было вложение средств — тогда доллар стоил около 30 рублей, я работал в коммерческой структуре, и закон не запрещал владеть зарубежной недвижимостью. С марта 2015 года я в разводе, квартиры принадлежат жене. Главой города я стал спустя полгода после развода», — заявил Карнилин NN.ru.

Между тем в интервью в октябре 2015 года — после того, как Карнилин был был избран главной Нижнего Новгорода, он ничего про развод не говорил. «С женой Альбиной Ивановной мы познакомились давно, когда работали на заводе «Теплообменник». Вместе мы 35 лет. У нас сын и дочь, и уже есть внуки, чему мы очень рады», — заявлял чиновник прошлой осенью.

Навальный в своей публикации также обратил внимание на то, что информации о семейном положении Карнилина на его официальной мэрской страница была поправлена совсем недавно. Еще 17 ноября 2016 года там был указано, что он женат, а теперь эта информация отсутствует. Глава ФБК отмечает, что правка была внесена после того, как фонд направил в мэрию запрос с просьбой прокомментировать информацию о квартирах.

Напомним, что после того, как российским чиновникам и парламентариям в 2013 году запретили иметь зарубежные счета, стало известно о случаях их массовых разводов. Весной 2016 года правительство даже внесло законопроект, лишающий чиновников и депутатов возможности прятать зарубежные активы у бывших жен. Сейчас он готовится ко второму чтению.

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