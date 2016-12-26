С момента гибели Ту-154 вблизи сочинского побережья прошло уже более суток. За это время появились основные версии авиакатастрофы, несколько тел погибших уже доставлены в Москву, а по всей стране приспущены государственные флаги – 26 декабря объявлено траурным днем. Многие официальные лица и медийные персоны уже прокомментировали трагедию. К обсуждению в Интернете подключились и простые люди. Некоторые, как кажется, решили немного попиариться. «ФедералПресс» предлагает посмотреть на то, как отреагировала глобальная паутина на авиакатастрофу в Краснодарском крае.

Неоднозначная реакция

Светская обозревательница Божена Рынска, например, на своей странице в Facebook обрадовалась гибели журналистов в авиакатастрофе. Позже ее запись исчезла.

«Весь ансамбль Александрова… весь! Нет бы весь борт НТВ…. Ну почему именно музыканты? Почему Прекрасный ансамбль? – Спасибо, конечно, боженьке за бонус в виде съемочной группы НТВошек, но остальные-то почему?» – цитата по РИА «Новости».

Потом она опубликовала еще несколько записей, в которых мнение свое не изменила:

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http://fedpress.ru/article/1720317

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