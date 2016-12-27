В пресс-службе полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе заявляют, что впервые слышат о возможном назначении Михаила Бабича послом России в Турции.

«Не было у нас по этому поводу никакой информации. Могу лишь посоветовать сослаться на реакцию пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, у нас точно такая же реакция: впервые слышим», – сказал РИА «ФедералПресс» пресс-секретарь полпреда Рустам Зарафутдинов.

В ночь на вторник телеканал «Дождь» сообщил со ссылкой на свои источники, что полпред президента в ПФО Михаил Бабич займет место убитого 19 декабря посла России в Турции Андрея Карлова. По словам собеседников телеканала, назначение произойдет уже в новом году.

«ФедералПресс» напоминает, что ранее Москва предложила Михаила Бабича на должность посла России на Украине вместо Михаила Зурабова, однако в Киеве заявили, что не рассматривают вопрос о назначении.

http://fedpress.ru/news/52/policy/1720773

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