Зампредседателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Владимир Лебедев предложил ввести плату за любительское рыболовство, передает Агентство городских новостей «Москва».

По словам Лебедева, освободить от платы было бы целесообразно детей и пенсионеров. На вырученные средства можно было бы осуществлять зарыбление водных ресурсов.

«Я считаю, что любительское рыболовство должно осуществляться платно, по билетам или маркам. Должен быть определен взнос и категории людей, которые освобождаются от этой платы — дети и пенсионеры, например… Государство на сегодняшний день не обеспечивает воспроизводство рыбных ресурсов в полной мере. На эти деньги, которые население сдавало бы за любительское рыболовство, можно было бы организовать охрану, зарыбление — закупать малька и запускать его», — сказал он.

Сенатор отметил, что сумма оплаты может составлять от 300 до 500 рублей ежегодно с каждого рыбака.

Как сообщал Ruposters, в конце ноября глава Балаковского района Саратовской области Иван Чепрасов предложил топить рыбаков, выходящих на тонкий лед.

https://ruposters.ru/news/26-12-2016/predlagayut-vzimat-platu-s-rybakov

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