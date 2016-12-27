Перед новогодними праздниками следует позаботиться не только о подарках и красивом наряде, но также о своем здоровье. Медики рассказали о главных правилах безопасности употребления алкоголя. Многим известно выражение «закуска крадет градус», однако специалисты утверждают, что оно справедливо только отчасти. На самом деле закуска не «крадет» градус, а всего лишь «прячет» до поры до времени. На протяжении определенного времени жирная пища обволакивает стенки желудка, защищая человека от сильного опьянения. Однако пища не остается там постоянно, поэтому рано или поздно весь накопившийся алкоголь все же попадет в кровь. Более того, жирная пища существенно увеличивает нагрузку на печень, которая и так перегружена расщеплением спирта. Это приводит к тому, что печень «устает», пища плохо усваивается, и спиртное резко «ударяет» в голову. В результате наутро человек получает не только сильнейшее похмелье, но и серьезные проблемы с пищеварительной системой, в частности с кишечником. Главное правило, которое нужно соблюдать во время застолья и которое все очень часто игнорируют, заключается в том, что нельзя смешивать разные спиртные напитки. По словам специалистов, эту ошибку совершают очень многие, что не только значительно ухудшает самочувствие, но и причиняет сильный вред здоровью. Не менее опасной является неправильно подобранная закуска. В отличие от европейских государств, в нашей стране не существует обычая употреблять спиртные напитки с изысканными, специально подобранными под них закусками, сообщают врачи-диетологи. Лучше не закусывать спиртное тяжелой и острой пищей, которая содержит лук, чеснок, хрен, горчицу и прочие острые приправы, так как все эти продукты затормаживают окисление алкоголя. Диетологи категорически запрещают закусывать крепкие алкогольные напитки конфетами и тем более тортами. Также лучше отказаться от употребления сладких спиртных напитков во время больших застолий. Все дело в том, что сахар и алкоголь организм усваивает по одному принципу, но в первую очередь он перерабатывает сахар, ведь он представляет намного большую ценность в плане энергии. При этом скорость расщепления алкоголя существенно падает. Также не лучшим вариантом закуски являются маринованные и жареные грибы, подчеркивают медики. Это довольно тяжелый для переваривания продукт, который, к тому же, перерабатывается не до конца. Пока желудок прикладывает все усилия на «борьбу» с грибами, он не может расщеплять алкоголь. Также следует помнить, что нельзя пить без закуски и тем более натощак.

Информационная служба «Века»

Источник: https://wek.ru/mediki-rasskazali-chem-nelzya-zakusyvat-spirtnoe

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