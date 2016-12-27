«Заминировала» администрацию Арзамаса осужденная жительница Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

Следствие установило, что осужденная нижегородка, находясь в Следственном изоляторе № 1, отправила в прокуратуру Арзамаса письмо с угрозами. Она сообщила, что возле здания администрации города находится заминированный автомобиль.

После проведения проверки сообщения, выяснилось, что оно ложное.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» УК РФ. Она предусматривает до трех лет лишения свободы.

Напомним, что двое осужденных «заминировали» прокуратуру в Дивеево.

Корр. Игорь Чистяков

http://www.vremyan.ru/news/osuzhdennaja_zaminirovala_administraciju_arzamasa_iz_sizo.html

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