Осужденная «заминировала» администрацию Арзамаса из СИЗО
«Заминировала» администрацию Арзамаса осужденная жительница Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.
Следствие установило, что осужденная нижегородка, находясь в Следственном изоляторе № 1, отправила в прокуратуру Арзамаса письмо с угрозами. Она сообщила, что возле здания администрации города находится заминированный автомобиль.
После проведения проверки сообщения, выяснилось, что оно ложное.
В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» УК РФ. Она предусматривает до трех лет лишения свободы.
Напомним, что двое осужденных «заминировали» прокуратуру в Дивеево.
Корр. Игорь Чистяков
http://www.vremyan.ru/news/osuzhdennaja_zaminirovala_administraciju_arzamasa_iz_sizo.html
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