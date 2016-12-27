Пожилая женщина из Москвы перечислила восемь миллионов рублей на счет экстрасенсов, чтобы они помогли ее внучке-студентке стать умнее. Пенсионерка платила за услуги магов, а также покупала различные эликсиры и амулеты, однако, на успехах ее внучки в учебе это не отразилось. Жительница Москвы, 81-летняя Лидия Ивановна Б., отдала экстрасенсам восемь миллионов рублей за то, что они пообещали помочь ее внучке-студентке стать умнее. Пожилая женщина хотела, чтобы 23-летняя девушка перестала испытывать проблемы с учебой и начала закрывать сессии на «отлично». Внучка пенсионерки является студенткой Российского химико-технологического университета имени Менделеева и постоянно «заваливает» предмет за предметом. Ее бабушка случайно услышала по радио рекламу, в которой говорилось, что экстрасенсы могут помочь решить этот вопрос, и обратилась по указанным телефонам. «Маги» ответили пенсионерке, что готовы помочь девушке и будут оказывать услуги на расстоянии. Кроме того, женщина приобрела некий камень-амулет, горящий голубоватым светом, за 800 тысяч рублей и эликсир, который, по словам экстрасенсов, должен был помочь ускорить результат, за один миллион рублей. В общей сложности пенсионерка перевела на счет экстрасенсов восемь миллионов рублей, но ее внучка так и не стала учиться лучше. Тогда женщина попросила вернуть деньги, и ей пообещали это сделать, однако, заявили, что в данный момент они находятся на счетах мюнхенского банка, и для того, чтобы их получить, нужно внести комиссию в размере двух миллионов рублей. В итоге пенсионерка рассказала все своему сыну, а тот, в свою очередь, обратился в полицию. Отмечается, что сама она до последнего не хотела этого делать. В настоящее время правоохранители разыскивают «магов», обманом выманивших у женщины столь крупную сумму.

Отдел новостей «Нашей версии»

Источник: https://versia.ru/pensionerka-otdala-million-za-chudodejstvennyj-yeliksir-kotoryj-dolzhen-byl-sdelat-vnuchku-umnee

Похожие Записи

Об авторе: alex

« Осужденная «заминировала» администрацию Арзамаса из СИЗО