1 февраля 2017 г. изменяется расписание поезда до Москвы.
Наблюдательный участник форума «Колючего Сарова» Е.В.Гений заметил, что с 1 февраля 2017 г. изменяется расписание поезда до Москвы.
Сведениями он делится с посетителями сайта, за что ему спасибо.
Итак:
1. «Первомайск-Берещино — Москва» (без изменений)
Отправление из города от вокзала: 19:00.
Отправление от ст. Берещино: № 380 в 20:50.
Стоянка на ст. Арзамас-I: № 380 в 22:52—23:22.
Прибытие на ст. Москва-Казанская: № 379 в 05:55.
2. «Москва — Берещино-Первомайск»
Отправление от ст. Москва-Казанская: № 380 в 19:40 (сейчас 20:48).
Стоянка на ст. Арзамас-I: № 379 02:22−02:53 (сейчас 03:14—03:45).
Прибытие на ст. Берещино: № 379 в 04:59 (сейчас 05:52).
Соответственно, стоянка ожидается до ~05:20.
Прибытие на КПП-1: ожидается в 05:45.
Прибытие в город на вокзал: ожидается в ~07:15.
http://sarov.info/
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