Наблюдательный участник форума «Колючего Сарова» Е.В.Гений заметил, что с 1 февраля 2017 г. изменяется расписание поезда до Москвы.

Сведениями он делится с посетителями сайта, за что ему спасибо.

Итак:

1. «Первомайск-Берещино — Москва» (без изменений)

Отправление из города от вокзала: 19:00.

Отправление от ст. Берещино: № 380 в 20:50.

Стоянка на ст. Арзамас-I: № 380 в 22:52—23:22.

Прибытие на ст. Москва-Казанская: № 379 в 05:55.

2. «Москва — Берещино-Первомайск»

Отправление от ст. Москва-Казанская: № 380 в 19:40 (сейчас 20:48).

Стоянка на ст. Арзамас-I: № 379 02:22−02:53 (сейчас 03:14—03:45).

Прибытие на ст. Берещино: № 379 в 04:59 (сейчас 05:52).

Соответственно, стоянка ожидается до ~05:20.

Прибытие на КПП-1: ожидается в 05:45.

Прибытие в город на вокзал: ожидается в ~07:15.

http://sarov.info/

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