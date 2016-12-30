30 декабря, без какого либо предупреждения в Березовке, в микрорайоне Заречный отключили свет. в АДС района( 70001) заявили, что это плановое отключение, однако даже глава администрации Березовского сельского совета Забаронак Е.В. не знает об этом. Уже сообщено в приемную главы администрации района Демина, а также сообщение отправлено в Правительство области на имя Шанцева…За что так местная власть ненавидит собственный народ? Люди готовится к празднику…Вот такой подарок..Наверное это новый стиль работы чиновников Арзамасского района…

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