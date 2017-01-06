В Госдуме готовят законопроект о контроле за доходами экс-чиновников. Первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев не стал называть конкретных сроков внесения документа в нижнюю палату парламента. О намерении законодательно прописать контроль за доходами граждан, которые недавно покинули высокие государственные должности, заявил первый замглавы думского комитета по безопасности и противодействию коррупции, член фракции единороссов Эрнест Валеев. Он уже приступил к подготовке соответствующего законопроекта. Участие в его разработке также принимают специалисты Генеральной прокуратуры. Именно они, по словам депутата, первыми предложили узаконить мониторинг доходов отставных чиновников. Торопиться с внесением документа в Госдуму Валеев не намерен. Концепция нововведения ясна, однако пока не решено, как именно оно будет воплощаться в юридической плоскости. В частности, пока непонятно, какие санкции будут грозить отставным чиновникам, которые после ухода с должности получат подозрительно высокие доходы либо совершат покупки на крупные суммы. Для действующих госслужащих такая ответственность определена – это увольнение. Что делать с бывшими чиновниками, которые не стали декларировать доходы, либо сознательно их преуменьшили, в надзорном ведомстве и нижней палате пока не знают. Валеев отмечает, нет ясности и в вопросе о том, как принуждать бывших чиновников подавать декларации имущественного и финансового положения. Однако механизм будет изыскан, уверен депутат. Дополнительный функционал, вероятно, будет поручен фискальному ведомству. Впервые о планах охватить антикоррупционным мониторингом покинувших должности госслужащих летом прошлого года заявил глава управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Александр Русецкий. Он полагает, что в качестве санкции для отставных чиновников, которые не смогут объяснить происхождение средств, затраченных на недвижимость, автомобили, акции и другое дорогостоящее имущество, следует ввести конфискацию такой собственности. На протяжении какого периода после ухода с госслужбы гражданам будет грозить подобная ответственность, в надзорном ведомстве не уточняли. Напомним, согласно действующему законодательству, срок подачи декларации о доходах для чиновников и депутатов истекает 1 апреля. Затем данные проверяются специалистами налоговой службы и размещаются в открытом доступе. Декларации также подают кандидаты в депутаты. Информационная служба «Века»

Источник: https://wek.ru/deputaty-xotyat-kontrolirovat-doxody-otstavnyx-chinovnikov

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