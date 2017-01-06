В поселке Линда Нижегородской области закрыли последние детские кружки

Чиновники городского округа Бор нашли решение по детским кружкам, которые работают в разрушающемся Доме культуры и спорта в поселке Линда. Они запретили проводить там занятия. А до кучи решили закрыть и клуб «Старт». Последним мероприятием в нем стала новогодняя елка. В этом клубе занимались малыши-дошкольники, работало несколько секций для ребят школьного возраста. Всех теперь переводят в помещения школы. С учетом того, что туда уже переселились кружки и секции Дома культуры и спорта – а в каждой из них занимаются минимум 50 человек, – полноценная их работа – под вопросом. Дом культуры и спорта не видел капитального ремонта с момента постройки в 1983 году. Естественно, за это время все коммуникации пришли в негодное состояние. В здании совсем нет отопления и горячей воды, нет раздевалок и душа, не работает туалет. Неисправна канализация – цокольный этаж регулярно затапливает, а ведь именно там находятся основные помещения для занятий. В доме вываливаются окна, а танцевальном зале отсутствуют окна и вентиляция, в актовом зале пол разрушен в труху. Заниматься детям в этом, с позволения сказать, «храме культуры» просто опасно для здоровья. Жители поселка Линда бьют тревогу уже с 2010 года. За это время куда только не писали. В администрацию городского округа Бор – несчитанное количество раз. Обращались в региональные Министерство образования и Министерство спорта, написали письмо на имя губернатора и даже президента. Активисты создали электронную петицию на имя президента, она набрала более 1 500 подписей. Наконец, после телесюжетов в региональных телекомпаниях, на ситуацию обратили внимание прокуратура и Роспотребнадзор. Весьма своеобразно отреагировала на участие надзорных органов местная администрация. Как сказал начальник территориального отделения администрации борского городского округа Николай Колесников, учитывая накал страстей, чиновники «пошли навстречу» населению и запретили занятия в здании. К тому же, добавил он, в администрации о проблеме знают и держат ее на контроле. В 2008 году ремонтировали спортзал – меняли пол и окна, а в 2015-м сделали крышу. К концу 2016 года руководитель отдела культуры «сумела сэкономить определенный финансовый ресурс», и на ремонт системы отопления в линдовском доме культуры выделили 698 тысяч рублей, сообщила пресс-служба борской администрации. Местные жители подтвердили, что ремонт начался, но не станет ли это очередным латанием дыр с таким финансированием? В селе Линда живут более 5 000 человек, из них 750 детей и 1 600 молодежи, пишут линдовцы в своей петиции к президенту. Село является административным центром, в сельсовет входит 102 населенных пункта. Очевидно, что без досугового центра Линде не обойтись. В Нижегородской области действует адресная инвестиционная программа по строительству модульных ДК. Если администрация района подаст заявку и самостоятельно внесет в типовой проект изменения, соответствующие потребностям населенного пункта, то 80% затрат на строительство возьмет на себя областной бюджет. В 2017 году приступят к строительству домов культуры в 12 небольших населенных пунктах. Однако борская администрация заявки не подала.

По словам главы администрации Андрея Киселева, модульный ДК маловат для Линды. Чиновники привлекли экспертов, и те определили, что основные конструкции Дома культуры и спорта – стены и фундамент – находятся в нормальном состоянии. Первую реакцию «снести» отмели и решили ремонтировать. Якобы даже на этот год предусмотрели около 2 миллионов рублей на ремонт коммуникаций. Впрочем, видимо, чтобы население не рассчитывало на слишком многое, в своей речи, приведенной пресс-службой, г-н Киселев сначала долго рассказывает об успехах администрации в других сферах жизни района. А затем напоминает линдовцам, что они не одиноки. Плохие дома культуры в поселках Сормовский Пролетарий, Шпалозавод, в селе Спасском. «И этот список можно продолжить», – говорит он. Что и делают посетители форума на портале «Твой Бор». Ник brat_2: В поселке Рустай тоже когда-то был ДК, хоть какой-то, но был. В итоге сначала его закрыли, т.к. не смогли сделать пожарную сигнализацию, ну а потом, чтобы ДК не стоял на учете имущества у местных властей, взяли и сожгли его! Тут, по ходу, также повторится. Ник николай KUKODIN: В поселке Чистое Борское Редькинского сельсовета разваливается спортивный комплекс. <…> Этот комплекс принадлежал местной школе. Сейчас учащиеся начальной школы занимаются физ-рой на улице и в школьном коридоре, а подростки возле магазинов. Слава богу, ДК не закрыт, а в соседнем Останкино давно уже досками забили или, кажется, уже продали. Останкинцам предлагают заниматься творчеством в Ч-Борском, а чистоборцам спортом – в Останкино в школе. А лучше ездить на Бор в ФОК «Кварц», «Алису» и т.д. Похоже, проблема с досугом в Борском районе имеет системный характер. «Может, что-то в консерватории подправить»? 0 Поделиться 0 Поделиться 0 Поделиться 0 Ирина Пастухова

Опубликовано: 05.01.2017 15:45

Источник: https://nn.versia.ru/v-poselke-linda-nizhegorodskoj-oblasti-zakryli-poslednie-detskie-kruzhki

Фото: http://www.tvoy-bor.ru/topic/146120.html

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