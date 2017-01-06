В кризисные для экономики России периоды становится ходовым термин «продовольственная корзина». Интересно посмотреть, на что хватало средств к существованию людям в прошлые эпохи. Например, до революции. Кого считать простым россиянином? В первую очередь определимся, чей уровень жизни будет нас интересовать. В конце XIX – начале ХХ веков основную массу населения страны составляли крестьяне. Однако их потребительская корзина наполнялась в основном продуктами собственного производства – еду и одежду крестьяне и в начале XX века, и в XIX, и в XVIII производили себе сами и мало зависели от рынка. Более интересно изучить потребительскую корзину других крупных слоев населения – фабричных рабочих, городских чиновников и военных. Потребительская корзина среднего класса из этих слоев и будет адекватным отражением действительности. Царское время «Жизнь при царе» — своего рода миф, уже давно укоренившийся в нашем сознании. В действительности, уровень жизни рабочих в 1880-х и в 1910-х годах сильно различался. После Морозовской стачки 1885 года условия жизни рабочих постепенно стали улучшаться. Был запрещен детский труд, ограничена возможность ночного труда, стала расти заработная плата. После революции 1905 года заработки стали расти еще сильнее, значительно опережая инфляцию. Наконец, с 1914 по 1917 год цены возросли на 300 %. В той же степени возросли и зарплаты, однако в потребительской корзине произошли изменения: некоторые продукты стали дефицитными, были введены карточки на сахар. Жилищный вопрос Потребительская корзина сильно зависит от числа денег, которые надо потратить на жилье. До строительства коммуналок и хрущевок, массового жилья для горожан в России почти не было, а то что было — стоило дорого. В больших городах эта проблема решалась хозяевами предприятий: фабриканты после 1885 года (и особенно после революции 1905 – 1907 годов) стали выделять на строительство и обустройство жилья для рабочих значительные средства. Это позволило удешевить жилье, и, тем самым, улучшить потребительскую корзину горожан. Так, по данным 1908 – 1913 годов, рабочие в Петербурге, Богородске, Баку и Киеве тратили на жилье только от 10 до 20 % своего месячного заработка. Налоги, сельское хозяйство и квалификация Еще одно отличие царской России заключалось в небольших налогах, которые платили горожане – до 1914 года эта сумма держалась около 3 рублей в месяц. Также потребительская корзина в то время стоила меньше (при одном и том же качестве) из-за дешевизны многих сельскохозяйственных продуктов. Молоко, хлеб, лук, свекла, морковь, картошка, капуста даже в столичных городах, стоили очень дешево. К слову, максимальная наценка на продукты, которые везли из Подмосковья в столицу составляла только 10 %. Большую роль играла квалификация рабочего: чернорабочие на Обуховском заводе в Петрограде в январе 1917 года получали 160 рублей, а остальные – от 220 до 400 рублей в месяц. Историки подсчитали, что за период с 1885 по 1914 год питание рабочих в столицах и провинциальных городах значительно улучшилось. Если в 1885 мужчина тратил на питание от 34 до 45 % заработка (а женщина около 57 %), то в 1914 году мужчина тратил на еду только 25 % зарплаты, а женщина – 33 %. Больше стали расходы на одежду, обувь, улучшение жилья, газеты, журналы, книги, театр, а также на обучение детей и транспорт — тогда городской трамвай и поезд. Таким образом, перевод цен в современные рубли, что часто можно встретить в интернете, редко получается корректным. В таких случаях, лучше обращаться к первоисточникам. Чем питался средний чиновник в начале века Хорошую иллюстрацию потребительской корзины среднего человека начала прошлого века дает книга расходов, которую вел чиновник из Углича в 1903 году (документ хранится в городском музее быта Углича). Жалованье его состояло из 45 рублей в месяц, за квартиру он платил 5 руб. 50 коп. Питался чиновник не очень разнообразно, но его продовольственная корзина включала мясо, рыбу, свежие овощи, молоко, крупы, хлебобулочные изделия. Для его заработка платил он за эти продукты немного: булка стоила 2 копейки, крынка молока — 6 копеек, ведро капусты – 25, а мешок картофеля — 35 копеек (можно было сторговаться и за 30). 2 фунта варёной колбасы (порядка 800 гр.) продавали за 30 коп. Бутылка водки стоила 38 копеек, а две селёдки (на закуску) еще 14 копеек. Свежая щука продавалась за 10. Стоит отметить, что в расходной книге почти нет макарон. Дело в том, что обычной пищей горожан они стали только недавно – после Великой Отечественной войны, а вот в царской России были дорогим товаром. Причина этого кроется в том, что для производства макарон (но не традиционной русской лапши!), для их сушки, нужно промышленное производство. В России же тогда макаронных фабрик почти не было. Доходы и расходы рабочих, военных и горожан Городской рабочий в 1903 году мог себе позволить значительно меньше – его средняя зарплата по империи составляла от 8 до 50 рублей в месяц. Но после революции 1905 – 1907 годов она резко пошла вверх: ткачи и красильщики в 1913 г. получали почти по 28 рублей, а у машинистов и электриков зарплата была по 90 с лишним рублей. Высшие мастеровые получали около 63 рублей, немного меньше кузнецы, слесари и токари. Даже с учетом роста цен рабочие могли теперь позволить себе значительно больше деликатесов. Жалованье военным тоже различалось: генерал получал (со всеми надбавками) 8 000 рублей в год, полковник – почти 2800, поручик – около 1110, а прапорщик – в районе 800 (около 66 рублей в месяц). Однако у офицеров была еще одна статья расходов: форму они себе заказывали сами и стоила она недешево. Люди умственного труда – учителя гимназий, получали больше высококвалифицированных рабочих, а преподаватели начальной школы чуть меньше. Потребительская корзина во время войны Во время Первой мировой войны ситуация с потребительской корзиной изменилась мало. Продовольствия хватало, а талоны были введены только на сахар. Однако цены на продукты подскочили за три года примерно в 4 раза. Примерно таким же был и рост зарплаты: если в 1914 году рабочий на Путиловском заводе в Петербурге получал около 50 рублей в месяц, то в январе 1917 на соседнем Обуховском заводе она была равно 250 — 300 рублям. Минимальный месячный бюджет семьи (3 человека) такого рабочего рассчитывался в 169 рублей, из которых 29 руб. шли на жилье, 42 руб.— на одежду и обувь, остальные 98 руб.— на питание. Таким образом, когда мы говорим о потребительской корзине до революции, мы должны учитывать несколько особенностей. Небольшие налоги, дешевизна многих сельскохозяйственных продуктов и сильная зависимость потребительской корзины от квалификации рабочего влияли на потребительскую корзину очень значительно. После 1907 года ее качество начинает резко улучшаться. Это произошло как из-за роста зарплаты, опережавшего инфляцию, так и из-за улучшения и удешевления жилья. Квалифицированный рабочий в 1914 году мог тратить уже гораздо больше денег на досуг и развлечения, и даже начавшаяся война не сильно сказалась на его благосостоянии.

Источник: Продовольственная корзина: какой она была в Российской империи

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