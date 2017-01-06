Тенденции
The white gold of Sicily - In the heart of the largest Mediterranean island, the Sicily,, volcanic land, , rich in minerals, there are some of the biggest salt mines in Europe. Between miles of tunnels and huge excavators, in a mysterious world that swings between the darkness and the white of the salt. Every day thousands of tons of salt from the quarries of Realmonte, Petralia and Racalmuto leave the port of Porto Empedocle direct to North Italy and northern Europe, where are used for food, chemical industry and for road safety during the the winter. In this picture: The salt mine of Realmonte (Agrigento - Sicily - Italy) (Photo by Antonino Savojardo/Eyevine)

Рабочий поселок для строительства завода по переработке каменной соли возводится в Нижегородской области

Янв 6 • Через призму событий • 16 Просмотров • Комментариев к записи Рабочий поселок для строительства завода по переработке каменной соли возводится в Нижегородской области нет

Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» на предприятии ПАО «Соль Руси», 28 декабря предприятие приступило к очередному этапу разработки Белбажского месторождения каменной соли. В деревне Парамоново Ковернинского района Нижегородской области начинается возведение модульного рабочего поселка для строительства производственного комплекса по добыче и переработке каменной соли.

В рамках следующего этапа освоения Белбажского месторождения будет подготовлена местность для начала строительных работ. На данном этапе будет консолидирована строительная техника, создан рабочий поселок для строителей и организован заезд строительной бригады. Кроме того, на месторождении начнется процесс бурения соляных скважин.

Первые скважины позволят получить пробные образцы залежей, узнать их точную глубину, а также провести химический анализ, который даст полное представление о степени и составе примесей в соли на Белбажском месторождении.

На данном этапе, по словам собеседника агентства, будет создано три соляных скважины. Следующим шагом станет бурение промышленных скважин, через которые будет происходить процесс размыва рассола и его откачка в производственный комплекс.

Напомним, что завод будет построен в Нижегородской области к осени 2018 года.

На первом этапе производственная мощность комплекса составит 600 тыс. тонн соли наивысшей степени очистки в год. Будет создано около 300 рабочих мест. Примерно через год предприятие сможет выдавать до 1 млн. тонн соли в год. Количество рабочих мест будет увеличено до 400.
28.12.2016 — 10:37
http://www.nta-nn.ru/

Похожие Записи

Об авторе:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

« »