Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» на предприятии ПАО «Соль Руси», 28 декабря предприятие приступило к очередному этапу разработки Белбажского месторождения каменной соли. В деревне Парамоново Ковернинского района Нижегородской области начинается возведение модульного рабочего поселка для строительства производственного комплекса по добыче и переработке каменной соли.

В рамках следующего этапа освоения Белбажского месторождения будет подготовлена местность для начала строительных работ. На данном этапе будет консолидирована строительная техника, создан рабочий поселок для строителей и организован заезд строительной бригады. Кроме того, на месторождении начнется процесс бурения соляных скважин.

Первые скважины позволят получить пробные образцы залежей, узнать их точную глубину, а также провести химический анализ, который даст полное представление о степени и составе примесей в соли на Белбажском месторождении.

На данном этапе, по словам собеседника агентства, будет создано три соляных скважины. Следующим шагом станет бурение промышленных скважин, через которые будет происходить процесс размыва рассола и его откачка в производственный комплекс.

Напомним, что завод будет построен в Нижегородской области к осени 2018 года.

На первом этапе производственная мощность комплекса составит 600 тыс. тонн соли наивысшей степени очистки в год. Будет создано около 300 рабочих мест. Примерно через год предприятие сможет выдавать до 1 млн. тонн соли в год. Количество рабочих мест будет увеличено до 400.

28.12.2016 — 10:37

http://www.nta-nn.ru/

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