Как бы в продолжение позиции предпринимателя Дениса Алексеева, опубликованной на сайте чуть ранее, хочется рассказать о случае, произошедшем в последних числах года 2016.Итак,30 декабря, в Березовке, а если быть еще более точным , то в микрорайоне Заречный отключили свет.

Иной может сказать, вот невидаль какая- бывает везде. Так рассудил и автор этих строк и первые полчаса не стал никого беспокоить, однако, зима есть зима, и пусть даже за окном минус относительно небольшой ( не то, что в рождественские морозы), то, что отопление в доме электрическое быстро понимаешь.

Может быть авария на линии? С таким вопросом обратился по телефону 70001.Ответ на том конце провода и обрадовал и поверг в шок: « нет, не авария, а плановый ремонт, который к 16.00 час, скорее всего, закончат».

-Что лучшего времени не нашли, предупреждать надо?! -эту фразу пришлось произносить по многим адресам, от приемной главы администрации Арзамасского района В.И.Демина, до приемной губернатора В.П.Шанцева. Ушло письменное заявление о случае и в электронную приемную Правительства Нижегородской области. Надо отдать должное сотруднице, дежурившей в тот день в приемной губернатора. Она не отделалась дежурными фразами, а сказала, что наберет сама, что через 15 минут и случилось. Скорее всего, она звонила местным арзамасским чиновникам, не исключено, что и самому Демину, поскольку сказала, что о плановом отключении, оказывается мы были предупреждены…Разговор наш продолжался минут 15, пользуясь случаем, открытым текстом заявил, что это не частный случай, это стиль работы чиновников, который никакой обязательностью не характеризуется.

В приемной Демина мне заявили, что он занят и не соединили с ним, хотя я просто хотел Василию Ивановичу предложить оперативно исправить ситуацию, извести в электронных СМИ о том, что это отключение плановое. Не был переадресован мой звонок и заместителю главы администрации Н.И.Ивашкину, как раз курирующему ЖКХ.Но, что самое поразительное, никто так и не ответил на вопрос- в каком же средстве массовой информации было опубликовано предупреждение об отключении электроэнергии 30 декабря, коль даже глава Березовской сельской администрации Е.В.Заборонак сам после моего звонка стал узнавать, что к чему?! Работает ли в администрации Арзамасского района Николаев Алексей, от которого осенью прошлого года были предприняты попытки к сотрудничеству?! Или в расчет только берется одна газета, учредителем, которой является власть?! Если так, то это откровенное средневековье, все СМИ равны и частные и иные, Кстати, ни пресс-служба губернатора и правительства области не делит СМИ на своих и чужих и всех включает в рассылку, ибо за каждым СМИ стоит определенный круг читателей. Если бы среди чиновников районной администрации или той структуры, которая проводила плановый ремонт электросетей, нашелся хоть один истинный профессионал или просто здравомыслящий человек, то все было бы иначе. Ведь народ готов перенести любые невзгоды и лишения, когда действия власти прозрачны и понятны…

Вот ли один пример здравого смысла, Новый большой дом на ул. 50 лет ВЛКСМ( напротив Хладокомбината), машин во дворе хоть отбавляй. Немало и снега. Как уборку сделать? Управляющая компания поступила цивилизованно- заранее везде вывесила сообщение, что 3 января будет производиться уборка территории от снега, люди смогли на это время убрать свои авто и двор был вычищен. А если бы иные методы? Бульдозером по машинам?

Неужели до сих пор чиновники не понимают, что они никто без народа, и если людям стоит только захотеть, то авторитета( каким бы великим чиновник для себя не казался) электорат при очередной грубости и глупости поубавит заметно. За примерами далеко ходить не надо.Вот они, строки с информационных сайтов.

«Жители деревни Афонино Кстовского района перекрыли дорогу Нижний Новгород – Кстово( на снимке). Люди возмущены отсутствием двое суток электричества в домах. У многих дома обогреваются электричеством, и в помещениях холодно», — написал на своей странице в соцсети Александр Викулов.

По словам местных жителей, два дня назад в деревне был поврежден силовой кабель, однако энергетики не смогли решить проблему оперативно. «Речь об электрических нагревателях, газового отопления не хватает, т.к. дома — холодные «народные стройки». Кроме того, если речь о частном доме, то там стоят электрические насосы, обеспечивающие циркуляцию воды в системе», — уточнил Александр.

По мнению Сергея Назарова, который вынужден был стоять в пробке под Афонино, местные жители не имели права решать свои проблемы таким способом. «С электричеством решается вопрос не перекрытием трассы, надеюсь власти разберутся с зачинщиками беспорядка и достойно накажут. Ведь этот произвол мог обернуться и физическим конфликтом между водителями и жителями Афонино. Соответственно в отсутствие электричества должна разобраться прокуратура и наказать виновных. А так-то по «Афонинским» правилам, если одни люди страдают, то им надо сделать так, чтоб другие, не подозревающие об их беде люди, страдали еще больше. Я был в этой пробке в 10 метрах от бастующих. Думал, что авария со смертельным исходом, а тут полупьяные мужики с бабами и детьми», — отметил Сергей.

«Посмотрел бы я на Вас, если бы Ваш ребенок замерзал в холодной квартире, как бы Вы по прокуратурам ходили и прочим инстанциям. И как же это по-русски, при возникновении проблем у своих сограждан, вставать не на их сторону, а на сторону «бояр»», — ответил на это Александр Викулов.

NN.RU пока не удалось получить комментарий главы местного самоуправления Игоря Саулина.

А вот некоторые комментарии на сайте социальной сети В контакте, после того как рассказал об отключении электричества а Заречном: «Дичь.Надеюсь не будет так же, как в Афонино(Кстовский р-н). там света не быдо 3 дня и народ вышел на трассу, перекрыв ее. было 2 дня назад. Свет сразу дали.

А на следующий день директор Нижновэнерго подал в отставку.

Да у нас в Березовке эта проблема уже задолбала (извиняюсь за грубое слово), в микрорайоне свет очень часто отключается. Даже помню несколько лет назад отключили…»

А вот нечто подобное, только уже из Тамбовской области.

«У нас вчера отключили электричество на 8 часов, живу я в Тамбовской обл. Мичуринский р-н, у меня частный дом, отопление от электрического газового котла. Неужели нет возможности подключать нас к какой-нибудь запасной линии на время ремонтных работ? Это просто ужас. Причем когда я звонила диcпетчеру, то мне каждый раз давали разное объяснение по поводу отключения электричества и соответственно сроки включения тоже: сначала это было какое-то плановое( что за плановое отключение зимой?) и свет будет через 2 часа; во второй раз сказали аварийное , но что всё уже будет скоро сделано; но когда прошло ещё 2 часа я позвонила и мне рассказали вообще жуткую историю-» якобы какие-то охотники нашли в лесу два упавших дерева и электрики застряли в сугробах, пытаясь эти деревья распилить», на что я предложила сказать мне адрес, где сидят бедные электрики, чтоб я взяла лопату и наконец откопала их!!!. Вообщем, это конечно не смешно, мы были на грани того, что у нас перемерзнут все трубы и тогда хана. У меня такое ощущение, что нас просто водят за нос. По- моему за 8 часов можно ни одно дерево спилить, а целую аллею вырубить. Наверное, можно было что-то сделать, но это никому не надо, главное чтоб платили вовремя. Я, вообщем -то, хотела узнать, законно ли они отключили нам свет на такой срок в зимнее время?»

Время отключения электроустановок потребителей 3 категории надежности (население) : —

1.При аварийной ситуации на электрооборудовании электросетевой организации – 24 часа.

2.При проведении ремонтно-восстановительных работ время определяется объемом работ и продолжительностью рабочего дня. Но при этом потребитель заранее предупреждается (за 10 дней о планируемых работах) — о дате, предполагаемых: — сроков ремонта и времени отключения — включения. Так гласят строки из Постановления Правительства от 4 мая 2012 г. N 442 от 04.05.2012г. А какова позиция по обозначенной проблеме, чиновников из районной администрации? Скорее всего, сработает отработанный уже вариант молчания и тогда карикатура, размещенная к этому материалу возымеет реальный смысл.

Цитата в тему

Жестокость – последнее прибежище всякой рушащейся власти.

Луи Эжен Варлен

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