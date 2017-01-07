Президентом Арзамасской Ассоциации промышленников и предпринимателей «Развитие» на следующие 5 лет переизбран генеральный директор АО «АПЗ» Олег Лавричев.

Выборы руководящего состава ААПП состоялись на последнем в 2016 году заседании, проходившем в Арзамасском техникуме строительства и предпринимательства. Исполнительным директором ААПП вновь назначен заместитель генерального директора по кадрам АНПП «Темп-Авиа» Михаил Тихонов, ответственным секретарём – начальник отдела развития Арзамасского приборостроительного завода Владимир Сеуткин.

На повестке дня были текущие вопросы. Об итогах социально-экономического развития Арзамаса за 9 месяцев 2016 года доложил директор департамента экономического развития городской администрации Алексей Смирнов. Как и прежде, наш город находится в первой десятке муниципальных образований области с высоким уровнем развития и занимает 7 место среди 52 районов и округов. Это результат стабильной работы крупных и средних промышленных предприятий. АПЗ – в числе лидирующих по темпу роста объемов отгрузки (126,5%), объему инвестиций (37%), увеличению численности работающих (5,9%).

О необходимости более тесного сотрудничества предприятий и Арзамасского политехнического института (филиала НГТУ) по целевому приему говорил в своем выступлении директор института Владимир Глебов.

– Обучение студентов-целевиков – это одна из ключевых форм взаимодействия науки и производства, вуза и предприятия, – отметил Владимир Владимирович. – Однако в последние годы число предприятий-партнеров снижается: в 2015 году их было 7, на 2018-й заявились 4, из которых только два арзамасских предприятия – АПЗ и «Темп-Авиа». Правительством страны подготовлены изменения в Федеральный закон «Об образовании» с целью совершенствования процедуры целевого приема, и я еще раз призываю всех актуализировать этот вопрос на своих предприятиях, потому что целевой набор нужно осуществлять планово и ежегодно, к тому же, по нашим данным, в городе перенасыщенности инженерными кадрами нет.

В очередной раз была затронута тема качества современного высшего образования. Директор АПИ Владимир Глебов отметил, что преподавателям вуза приходится серьёзно дорабатывать уровень знаний студентов-первокурсников, поэтому повышать уровень знаний необходимо в школе.

– Давайте вместе готовить инженерные кадры, которые будут лучшими в регионе, и заниматься этим вопросом системно, – призвал Олег Лавричев.

О повышении доступности энергетической инфраструктуры, синхронизации инвестиционных программ электросетевых организаций с программами и схемами развития объектов электроэнергетики проинформировал главный инженер Арзамасских электросетей Сергей Зайцев.

Начальник Управления Пенсионного фонда РФ по Арзамасскому району Ольга Романова рассказала о сотрудничестве Пенсионного фонда с работодателями в части электронного информационного взаимодействия по вопросам пенсионного обеспечения. Нововведения связаны с началом работы электронного сервиса, позволяющего каждому гражданину оперативно получать информацию о периодах и местах трудовой деятельности, начисленных работодателем страховых взносах. Подобная система скоро станет доступна и для приборостроителей. Обсуждались на заседании и вопросы благотворительности. Олег Лавричев рассказал о ходе работ в Петропавловской церкви, встрече с митрополитом и обратился к членам Ассоциации с просьбой откликнуться на призыв руководства города принять участие в реализации мероприятий, посвященных 150-летию патриарха Сергия Страгородского, а также определиться с социальными объектами (детскими садами, школами) и объёмом помощи, которую предприятия, входящие в Ассоциацию, смогут им оказать.Завершилось заседание экскурсией по ресурсному центру техникума.

Ирина Балагурова.

Фото Александра Барыкина.

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