В тридцать три он лишился всего, что для многих является мерилом успеха: высокооплачиваемой работы, дома в пригороде, престижной иномарки. Семья разъехалась по разным городам. На плечи лег груз долгов. Спустя два года выход из ситуации был найден: стать бизнесменом. Теперь он соучредитель нескольких заведений общепита в Нижнем Новгороде. Последнее интервью «Козы» в 2016 году – с молодым предпринимателем (стаж пять лет) Денисом Алексеевым.

– Каким был для тебя этот год?

– Для меня этот год был очень хорошим – у меня родился пятый ребенок…

– Это потрясающе! А что касается бизнеса?

– Что касается бизнеса, то осень для общепита – всегда очень сложное время. Но, несмотря на это, почему-то этой осенью мы открыли два заведения. Как-то сложились так обстоятельства, что нам повезло с условиями. Ориентировались на заведения площадью около 100 квадратных метров. Потому что, если вдруг придется перейти на крепкий алкоголь, начав его продавать, или вдруг продажа пива станет лицензируемым видом деятельности, по законодательным нормам кафе должно быть не менее 100 квадратных метров. Я не знаю, чем это обусловлено. Якобы это борьба с пьянством и алкоголизацией населения. Но если магазину крепких спиртных напитков достаточно иметь 50 квадратных метров, но при этом необходимо иметь большой уставной капитал, то для кафе такой уставной капитал не нужен, а объем площадей должен быть огромным.

– Ты видишь в этом смысл?

– Малому бизнесу тяжело будет тянуть 100 квадратных метров при аренде в среднем тысячу-полторы за квадрат в центре города. Да и в центре Сормова не дешевле. Там такие же цены, как на Покровке. Что, кроме общепита, в таких помещениях можно сделать, я не знаю. Был бум банков, он прошел. Банки закрываются. Был бум «быстрых денег». Их сейчас тоже меньше гораздо.

– Встает вопрос использования коммерческой недвижимости…

– Да. Я думаю (и многие имеют такое же мнение), что нашему государству и не нужен бизнес мелкий и средний. Крупный – да, потому что государство может в него опять войти. Чтобы контролировать. Ну, или отжать в какой-то определенный момент. Там все прозрачно по деньгам, штрафам, акцизам и так далее. За ним не надо бегать, как за мелким бизнесом. Все остальные… Мне кажется, что государство хочет, чтобы мы сами без статьи уехали куда-нибудь за Урал – строить «БАМ», осваивать какие-то поселения и так далее. Чтобы у нас не было возможности здесь оставаться, влиять на политическую модель нашего государства. Заговор это или не заговор, я не знаю. Верить или не верить Навальному, я тоже не могу сейчас сказать, – надо смотреть все эти документы, о которых он говорит. Но я знаю, что тяжело будет вести бизнес. Он будет низкомаржинальный. И покупательская способность тоже будет очень низкой. И мы понимаем, что он и в Америке очень низкомаржинальный, и в Европе. Но там покупательская способность в разы выше. И за счет этого бизнес выживает. Плюс имеет дешевые кредиты. У нас дешевых кредитов нет. Покупательской способности нет. Кому что продавать, не производя… Не знаю.

– Как ты думаешь, почему все эти люди, которые занимаются мелким бизнесом, еще упираются, не сдаваясь?

– Это образ жизни. Бывает, что человек позанимался бизнесом, но потом ушел обратно в «наймиты». Это его судьба. Но есть те, кто почувствовал вкус предпринимательства, остается до конца. И будет что-то делать, предпринимать (от этого глагола и название – «предприниматель»). То есть не сидеть на месте.

– Тебя-то что в предпринимательстве привлекает?

– Я делаю свою жизнь сам.

– Тему с крепким алкоголем в своем бизнесе ты по каким причинам обходишь?

– У меня очень интересный продукт. Он достаточно сложный. Если я введу крепкий алкоголь, то он будет вытеснять мой продукт. Но самое главное –это состояние людей, которые пьют крепкий алкоголь. Пиво позволяет в длительной эйфории находиться, не вырубая мозги. Человек контролирует себя. Что касается винной темы. То это уже совсем другая стезя. И совсем другая целевая аудитория. Я выбрал пиво. Я в нем разбираюсь. Варю его.

– А как ты к этой теме пришел?

– От безденежья. После кризиса 2011 года пытался работать менеджером высшего звена в разных организациях. Не срасталось, по разным причинам. В 35 лет я понял, что, если я сейчас не начну что-то делать, сам предпринимать, то потом уже не могу – сил не хватит. Вот, сел и начал думать: у меня нет ни копейки. С чего начать? Стал смотреть, что я могу начать делать: кроликов разводить, картошку сажать или еще что-то. У меня есть руки, голова, Интернет, чтобы что-то начать делать. В Интернете пока не умею зарабатывать. Нашел хорошую видео-инструкцию, как сварить пиво. Нашел поставщиков маленьких, которые маленькими пакетиками могли отправить солод, дрожжи и хмель. Заказал. Сделал оборудование. Под телефонным контролем Рустама Аскарова сварил свое первое пиво. Вылил его, потому что нарушил технологию брожения (вместо того, чтобы держать в тепле, поставил в холод, и пиво скисло). Раз, второй, третий… Общаясь на различных форумах, нашел ребят, которые уже варили пиво, открыли свои заведения. Мы встретились. Они напутствовали, познакомили с другими производителями. Я нашел денег немного, нашел двух партнеров. Мы скинулись – и открыли первое заведение.

– Кажется невероятной историей, что кто-то в 2011 году полез в бизнес.

– Легких денег не бывает. Я их никогда не видел.

– Что в планах?

– Хочу открыть сидродельню. Ищу партнеров, площадку.

– Производство вообще и производство в нашей стране – это одна из самых сложных тем.

– Согласен. Все мои знакомые-производители ищут сейчас площадки за рубежом, чтобы перевести туда производство и переехать с семьями.

– «Что ищет он в краю далеком?»

– Нестабильность административная заставляет людей искать более благоприятные места для бизнеса. Люди готовы жить в жестких рамках, платить налоги. Но когда это всё понятно и прозрачно. Когда ты можешь спрогнозировать свой бизнес, продажи, еще что-то. Но когда каждый месяц новые законодательные инициативы… Понятно, что в России сам закон нивелируется низким контролем его исполнения. Но если ты оказываешься в поле зрения надзорного органа, то начинается шухер. Скоро появятся кассовые аппараты, которые будут передавать информацию сразу в налоговую (за рубежом это давно, и понимающие люди к этому относятся нормально). И покупки тоже будут контролировать. Как в Америке. Все законодательные схемы контроля и населения, и бизнеса в России сейчас американские.

– А почему качество жизни у нас до американского не растет? Только падает.

– Это задача государства – подумать о людях. Мы видим, что внешняя политика у нас очень активная, и это отвлекает средства массовой информации от каких-то насущных дел и проблем. В сравнении с Вселенной проблемы местного уровня ничтожны. Но очень много людей, фрилансеров, которые самозаняты – что-то делают в Интернете, или вяжут и продают вещи, или делают торты, и так далее. Они очень активны и хотят жить хорошо. Но качество жизни зависит и от государства тоже. Государство собирает налоги, акцизы, нефть продает. Куда деваются эти деньги – ну, кто знает!

– Ты рассматриваешь иммиграцию как решение своих проблем?

– Никогда не строил иллюзий, что там очень хорошо, а здесь очень плохо. Я понимаю, что там очень тяжело жить. Очень. Опять же выживут люди определенного склада. Если срастется и я пойму, что могу там зарабатывать, а не нищенствовать, то, наверное, может быть. С таким количеством детей это непросто, конечно, будет. Но этот вариант возможен, если уж совсем прижмет. Лучше туда бежать, чем в Сибирь.

– Сибирь пугает?

– Нет, не пугает. Но я такой общественный человек. И я понимаю, что если я уеду в ту же деревню, то пропаду. Что там делать, я не знаю. Мне нужно общение.

– Как ты считаешь, жизнь за последний год в Нижнем Новгороде стала лучше, хуже? Или ничего не изменилось?

– Я думаю, ничего не изменилось.

– Какое событие ты бы назвал самым позитивным для города? Что было хорошего лично для тебя?

– Как сложно…

– Что-то яркое.

– Не знаю.

– А плохого?

– Почему нет яркого: потому что бездействие какое-то. И вот это бездействие плохо. Умирает проект «Рождественская сторона». Очень жаль. Наблюдая его развитие, я очень радовался. И сейчас всё схлопывается… Строительство этого ужасного стадиона. Кому он нужен, я не понимаю. Я лично проводил одно мероприятие в «Олимпийском», я понимаю масштабы, я понимаю, что это такое. Содержать его – это безумные деньги. Ну, безумные! И там ничего нельзя будет провести. Нельзя провести концерт (только в хорошую погоду). Глупый, глупый, совершенно никому не нужный проект.

– Тебя бесит это?

– Очень! Обидно, потому что понятно, сколько там распилено будет денег. А стадион ни для кого. Он ни для чего.

– Ты бы пошел во власть, если бы тебе предложили?

– Нет. Это другой бизнес. Другой образ жизни. Не смогу во власти.

– Что ты хочешь от 2017 года?

– Сохранить позиции, ничего не потерять. Думаю, что в связи с законодательными изменениями это будет непросто. Надеюсь, что не будет больших потрясений, тогда мы сможем выкарабкаться. Хочу, как уже сказал выше, заложить либо уже открыть свое производство. В Нижегородской области. Планирую небольшое развитие бизнеса.

– Что ты можешь пожелать коллегам-бизнесменам?

– Заниматься любимым делом. Не опускать руки. Двигаться. Стараться для себя и для других. Делать мир лучше. Чтобы все получалось.

Ирина Славина

https://koza.press/five/2447

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