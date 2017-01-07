Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области провело 67 проверок в объектах розничной торговли – магазинах, аптеках, торговых павильонах в ходе реализации федерального постановления «О приостановлении розничной торговли спиртсодержащей непищевой продукции». В ходе проверок проведен арест 109 единиц спиртосодержащей непищевой продукции объемом 11,04 литра, реализация которой запрещена. Спиртосодержащая продукция уничтожена владельцами в процессе проверки.+

Роспотребнадзор просит нижегородцев сообщать по «горячей линии» 436-78-90, 436-77-92, 8 (905)6649876, 8(960)1600628 о фактах незаконной реализации в розничной торговле спиртосодержащей непищевой и пищевой продукции».

http://www.apn-nn.ru/564352.html

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