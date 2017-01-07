Все, что достоверно известно о гибели актера Сергея Бодрова, укладывается в несколько слов. Он пропал без вести в 2002 году в Кармадонском ущелье на Кавказе (Северная Осетия). Произошло это приблизительно в первой половине дня 20 сентября. «Пропал без вести» в данном случае означает, что не были найдены ни останки Сергея, ни какие-либо другие материальные свидетельства его гибели. Это дает очень призрачную надежду его родным и пищу для колоссального количества слухов — посторонним. Сошедший ледник По официальной версии, Бодров-младший предположительно погиб из-за сошедшего ледника. В районе Кармадонского ущелья есть 2 ледника: Майли и Колка. Последний и стал причиной гибели съемочной группы Сергея Бодрова (снимали фильм «Связной»). Сошедшая с ледника лавина – это махина огромной разрушительной силы. Ледник, убивший московских кинематографистов в тот день, весил около 200 млн тонн. Двигалась ледяная громада со скоростью 160-180 км/час. Выжить кому-либо на ее пути просто нереально. Из-за схода лавины оказался полностью стерт с лица земли поселок Верхний Кармадон. Погибли порядка 100 человек (это только те, чьи останки обнаружены или о них хоть что-то известно). Тела людей из кинематографической группы, включая самого Бодрова, найдены не были. После схода таких лавин останки обнаруживают зачастую спустя сотню лет. По всей вероятности, подтверждение смерти Сергея может прийти очень нескоро. Почему это произошло В связи с фактом гибели съемочной группы в прессе часто поднимается тема, почему многотонная ледяная глыба пришла тогда в движение. По мнению одних обозревателей, ледник Колка подтаял в конце лета и поэтому сошел 20 сентября. Профессиональные же геологи утверждают, что это невозможно. Ледник, который формируется многие тысячи, а то и миллионы лет не может просто так подтаять и вдруг прийти в движение. Более вероятной кажется другая версия. Накануне в том гористом районе глубоко под землей произошло движение тектонических плит. В результате 20 сентября произошел мощный газохимический выброс. Только это могло сдвинуть с места ледник. По свидетельствам туристов группы Дмитрия Солодкого и Ольги Неподобы, которые находились в Кавказских горах накануне трагедии, задолго до нее был слышен исходящий из-под земли угрожающий гул. Этот звук и мог свидетельствовать о происходящих в толще породы перемещениях. Если бы эти грозные предзнаменования были приняты тогда к сведению, вероятно, Сергей был бы сейчас жив. В оправдание людям, не обратившим внимание на такой серьезный момент, можно сказать то, что тектонические сдвиги происходят крайне редко. Это даже в гористых районах может случаться раз в 100, а то и 1000 лет. Не всем «везет» наблюдать такое «дыхание Земли». Глубинная память о нем сохранилась только в народных традициях. Недаром на Кавказе издревле было принято селиться повыше в горах, а не у их подножий. Предки сохранили память о трагедиях, которые века назад случались в предгорных областях. Возможно, жив Более оптимистично настроенные граждане выдвигают альтернативную версию: Бодров-младший мог спастись. Подтверждением вероятности этого среди прочего являются и свидетельства некоторых очевидцев, переживших сход ледника. Одна свидетельница рассказала позднее журналистам, как ледник обошел ее пятиэтажку. Горцы знают много историй о том, как чудом выжившие во время схода лавины люди поселялись в высокогорных аулах. В результате нанесенных травм одни теряют память, другие могут быть серьезно покалеченным. Если кто-то обнаруживает такую жертву крушения, ее можно спасти. Небольшой, но все же шанс выжить у Сергея Бодрова был.

Источник: Сергей Бодров-младший: погиб ли он на самом деле?

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