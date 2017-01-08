Версию о взрыве озвучили федеральные СМИ, ссылаясь на данные европейского спутника Sentinel -1B, который в момент трагедии пролетал над Черным морем. Он-то и зафиксировал, что самолет упал в воду после взрыва.

Согласно этой версии, экипаж Ту-154 будучи в шести километрах от берега планировал вернуться на взлетно-посадочную полосу. Но в считанные секунды судьба всех пассажиров лайнера была обречена. Сначала оторвало с корнем стабилизатор, затем отлетела гондола с шасси, после чего закрылок, попавший в двигатель, сломал турбину.

Причиной стали прикрепленные извне миниатюрные внешние магнитные взрывные устройства. Эти датчики, установленные еще на земле, и сработали.

Подтверждением этой версии портал «Новости дня» считает решение расформировать авиабазу в Чкаловском, откуда Ту-154 вылетел в Сирию.

Напомним, что версия теракта не исключалась с самого начала, но официальные источники называли ее крайне маловероятной или не находящей подтверждений

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