Резкое потепление и снегопады ожидаются в Нижегородской области в период с 9 по 13 января. Об этом свидетельствуют данные портала Яндекс.Погода.

Так, если в понедельник, 9 января, сохранятся морозы до −30, то уже на следующий день будет гораздо теплее. Днем во вторник будет −17…−15, ночью еще теплее − −12…−10. При этом весь день будет идти небольшой снег.

11 января днем −9…−7, до вечера будет идти небольшой снег. Ночью пасмурно и −11…−9.

В четверг днем в небе прояснится, при этом столбик термометра может опуститься до −14. Ночью снова −11…−9 и небольшой снег.

Снегопады сохранятся и в последний день рабочей недели, температура воздуха при этом весь день будет стабильной: от −8 до −6.

Небольшое потепление ожидается и в выходные. Осадки не прекратятся.

http://www.vremyan.ru/news/poteplenie_do_9_ozhidaet_nizhegorodcev_k_seredine_pervoj_rabochej_nedeli_2017_goda.html

Похожие Записи

Об авторе: alex

« Трое суток на такой высоте, в такой сильный мороз Что где случилось в Арзамасе »