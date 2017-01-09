Общая криминальная обстановка:

За истекший период с 01.01.2017г. по 07.01.2017г. в дежурную часть отдела МВД России по г. Арзамасу поступило 330 сообщений и заявлений от граждан о преступлениях и происшествиях. Всего в дежурную часть за истекшую неделю поступило 13 сообщений с признаками состава преступления,

В Арзамасе полицейские раскрыли уличный грабеж, совершенный в отношении пенсионерки

Сотрудники уголовного розыска Отдела МВД России по городу Арзамасу раскрыли «по горячим следам» преступление, совершенное в отношении местной пенсионерки.

Заявление о грабеже поступило в дежурную часть полиции в ночь с воскресенья на понедельник. Потерпевшая заявила, что стала жертвой нападения, когда возвращалась домой поздним вечером. По словам женщины, возле минимаркета по улице Лесной, пробегавшие мимо неё мужчины резко выхватили из ее рук сумку, где находились денежные средства в сумме 15 тысяч рублей, банковские карты и мобильный телефон.

Сотрудники полиции составили ориентировки на нападавших, которые получили все наружные экипажи, патрулирующие улицы райцентра. Розыск подозреваемых осложняло полное отсутствие свидетелей и очевидцев преступления. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска удалось установить личности подозреваемых и задержать их.

Злоумышленниками оказались 34-летний и 32-летний жители Арзамасского района, в ходе допроса они дали признательные показания. Похищенное имущество у них было изъято и возвращено законной владелице, которая искренне поблагодарила полицейских за их работу.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества).

На сегодняшний день Арзамасский городской суд вынес решение о заключении подозреваемых под стражу.

Арзамасские полицейские выявили нелегалов во время проверки рынков города

В Арзамасе сотрудники полиции во время проверки городских рынков выявили два факта нарушения незаконной миграции. Иностранцев проверили на причастность к совершенным ранее преступлениям, а также поставили их на дактилоскопический учет.

На этой неделе сотрудниками отдела по вопросам миграции совместно с участковыми уполномоченными полиции арзамасской полиции были проведены проверки мест пребывания и осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами на рынках.

В городской отдел полиции были доставлены 12 иностранцев, которые прибыли из Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и Молдовы. Стражи порядка выявили 2 нарушения российского миграционного законодательства.

Жительницу Республики Таджикистан полицейские привлекли к административной ответственности по части 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ (за уклонение от выезда из Российской Федерации по истечению установленного срока пребывания), уроженку Молдовы — по части 1 статьи 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации).

Накануне Арзамасским городским судом в отношении задержанных иностранок вынесены постановления о признании их виновными в совершении административных правонарушений, предусмотренных по ч. 1 ст. 18. 8 КоАП РФ и назначено им наказание в виде штрафа в размере 2, 5 тысячи рублей и принудительного административного выдворения за пределы страны.

Арзамасские полицейские раскрыли серию краж аккумуляторов

В результате реализации оперативной информации сотрудниками арзамасской полиции был задержан и доставлен в отдел полиции 33-летний мужчина, который сознался в серии краж чужого имущества. Правоохранители установили причастность задержанного к семи фактам хищений аккумуляторных батарей.

На прошлой неделе в Дежурную часть Отдела МВД России по городу Арзамасу обратились местные жители и сообщили о трёх кражах аккумуляторов с грузовых автомобилей.

В ходе проведения оперативно — разыскных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый местный житель, который был задержан стражами правопорядка у себя дома. Вскоре злоумышленник сознался еще в совершении четырех краж аккумуляторов.

Часть похищенного полицейские обнаружили по месту жительства подозреваемого. Аккумуляторы изъяли и вернули законным владельцам. Остальные батареи мужчина успел продать, а вырученные средства потратить на личные нужды.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

В Арзамасе сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемого в краже гитары

В течение двух часов после сообщения потерпевшего о краже из его дома, расположенного по улице Парковой, гитары, арзамасские полицейские вернули владельцу похищенный музыкальный инструмент. В отношении похитителя возбуждено уголовное дело.

В дежурную часть отдела полиции поступило заявление от жителя города о краже гитары, стоимостью около семи тысяч рублей.

Ориентировка на разыскиваемый инструмент была передана дежурившим нарядам полиции. В результате проведения оперативно – разыскных мероприятий, сотрудники патрульно-постовой службы на одной из близлежащих улиц заметили мужчину с гитарой, по описанию схожей с похищенной. 23-летний местный житель пояснил полицейским, что, будучи в состоянии алкогольного опьянения, он похитил инструмент у своего знакомого, так как с детства мечтал купить себе такую же гитару.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкции статьи предусматривают максимальное наказание до шести лет лишения свободы.

Арзамасские полицейские провели рейды с добровольными народными дружинами

В ходе мероприятий было выявлено 8 административных правонарушений. Сотрудники полиции составили протоколы и провели профилактические беседы.

В целях выявления фактов нарушения общественного порядка и повышения эффективности профилактической работы полицейские Отдела МВД России по городу Арзамасу совместно с представителями ДНД провели в новогодние каникулы рейды по местам массового скопления молодежи, в том числе на городских елочных комплексах и стадионах.

В ходе мероприятий было выявлено 8 административных правонарушений, в том числе 3 по ст.20.20 КоАП России «Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах» и 5 по ст.20.21 КоАП России «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».

При проведении обходов сотрудники полиции и представителями ДНД обращали особое внимание граждан на необходимость соблюдения законодательства Российской Федерации и недопустимость нарушения общественного порядка. Также полицейские и дружинники информировали жителей о мерах по сохранности имущества и предупреждению фактов мошенничества.

• Убийство

Так 01.01.2017 года в 20.16 в дежурную часть Отдела МВД России по г. Арзамасу поступило сообщение о том, что по адресу г. Арзамас, ул. Мира, д. 3/3 лежит молодой человек с видимыми телесными повреждениями без признаков жизни. В ходе проведения ОРМ установлено, что данным гражданином является житель города 1975 г.р. ранее проживающий в одной из квартир многоэтажного дома по ул. Мира, совместно со своей матерью 1951 г.р. и братом 1978г.р. В ходе предварительного следствия было установлено, что мужчина нигде не работал, злоупотреблял спиртными напитками, из-за чего в квартире происходили конфликты с матерью.

Так 01.01.2017 года в вечернее время у данного гражданина произошел конфликт со своей матерью, в ходе которого мать нанесла сыну несколько ударов ножом по различным частям тела, после чего позвонила другому сыну и попросила помощи вынести труп из квартиры. Придя домой, сын вместе с матерью завернули труп в простыню и вынесли к дому по адресу г. Арзамас, ул. Мира, д. 3/3, после чего выкинули простынь в мусорный бак и вернулись домой. При осмотре места происшествия установлено, что на теле потерпевшего имеется 8 колото-резанных ран. С места происшествия изъято: простынь, ножи в количестве 6 штук

Нераскрытые

3 Грабежа

Так 01.01.2016года около 08.00 по адресу г. Арзамас, ул. Парковая, д. 18 неизвестный молодой человек открыто без применения насилия похитил у жительницы города сумку, в которой находились денежные средства в сумме 750 рублей и паспорт на её имя.

Так 04.01.2017года в дежурную часть Отдела МВД России по г. Арзамасу обратилась жительница города, которая пояснила, что 04.01.2017года около 06.00, находясь на ул. Гладкова г. Арзамаса, неизвестный мужчина открыто без применения насилия похитил у потерпевшей женскую сумку, в которой находились денежные средства в сумме 650 рублей, документы на её имя. Со слов потерпевшей, данное преступление совершил мужчина в возрасте около 20 лет, ростом около 170 см., одет в темную одежду. В ходе применения оперативно –разыскных мероприятий на ул. Герцена была обнаружена похищенная сумка, с документами и личными вещами заявительницы.

07.01.2016года в 02.25 по адресу г. Арзамас, ул. Березина, у д. 3 неизвестный мужчина открыто без применения насилия похитил у жительницы города, женскую сумку в которой находились денежные средства в сумме 1500рублей, сотовый телефон Samsung в корпусе красного цвета. Подозревается мужчина на вид 20-25лет, худощавого телосложения, одет в куртку темного цвета.

07.01.2016года в 07час 30 мин в дежурную часть обратился житель города, который сообщил, что 07.01.17г. около 04.00 неизвестные лица находясь во дворах по пр. Ленина и ул. Комсомольский бульвар открыто с применением насилия похитили у потерпевшего денежные средства в сумме 300 рублей, и сотовый телефон марки Nokia 105, причинив материальный ущерб. Подозреваются 2 мужчин: 1-рост около 180 см., среднего телосложения, одет в куртку темного цвета, темные брюки, 2- рост около 175 см., худощавого телесложения, лицо овальное, подбородок узкий, одет в куртку серого цвета, составлен фоторобот подозреваемого.

Кражи

Так 04.01.2017года в 19 час 15 мин от администратора продовольственного магазина поступило сообщение о том, что по адресу г. Арзамас, ул. Зеленая, д. в одном из продовольственных магазинов две неизвестные женщины совершили хищение товара на сумму 5988рублей.

Так 04.01.2017года в дежурную часть поступило сообщение от жительницы города о том, что после совместного распития с соседями у потерпевшей пропал ноутбук за 31000 рублей.

04.01.2017года в дежурную часть поступило сообщение о от администратора продовольственного магазина расположенного по адресу г. Арзамас, ул. Пландина о том, что неизвестные лица совершили хищение товара на сумму 10000рублей. В ходе проведения ОРМ установлено, что данное хищение совершили 3 женщины внешне похожие на цыганок.

Так 06.01.2017года в дежурную часть Отдела МВД России по г. Арзамасу обратился житель города, который сообщил, что в период с 20.11.2016г. по 06.01.20916года неизвестные лица с участка садоводства № 31 г. Арзамаса тайно похитили металлический бак ёмкостью 4,5 м3

06.01.2017года в дежурную часть Отдела МВД России по г. Арзамасу обратился житель города, который сообщил, что в период с 20.11.2016г. по 06.01.20916года неизвестные лица г. Арзамаса тайно похитили металлический бак ёмкостью 3,5 м3

Благодарим за предоставленную информацию Юлию Судареву,

Отдел МВД России по городу Арзамасу Нижегородской области

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