Традиционный праздник, приуроченный к международному Дню снега, пройдет в Сарове на лыжной базе 15 января. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сарова.

Одним из главных элементов мероприятия традиционно станет конкурс снежных фигур, для которого с 11 января начнут формировать более 50 заготовок.

Для изготовления скульптур участникам выделено время с 10:00 до 16:00 в субботу, 14 января, а подведение итогов и награждение победителей состоится в 13:00 в воскресенье.

Также 15 января к услугам саровчан интерактивные развлекательные площадки, которые проведут сотрудники учреждений, подведомственных департаменту по делам молодежи и спорта, а также выступления творческих коллективов Молодежного центра и Центра внешкольной работы. Запланировано проведение индивидуальных и семейных лыжных соревнований, а также забега на ретро-лыжах и зимнего спортивного квеста. Кроме того, будет организован прокат спортивного инвентаря и работа торговых точек по продаже горячего чая и выпечки.

Для участия в семейных и ретро-забегах, спортивном квесте и конкурсе снежных фигур необходимо подать предварительную заявку до 17:30 13 января по телефону 6-71-80.

http://www.vremyan.ru/news/ljubiteli_zimnih_zabav_priglashajutsja_na_den_snega_v_sarove.html

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